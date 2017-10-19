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Зачем Собчак решила участвовать в выборах президента и есть ли у нее шансы

, ИА "Амител"
Телеведущая Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018 года


Телеведущая Ксения Собчак заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2018 года. Это официальное заявление телеведущей вызвало бурную реакцию не только в соцсетях, но и у известных людей. Пойдет ли Собчак до конца, что она обещает избирателям и есть ли у нее шансы победить, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Разве это новость? С сентября это обсуждаем!
В сентябре в СМИ действительно впервые появилась информация о возможном участии в 2018 году в выборах женщины-кандидата. Газета "Ведомости" предположила, что этим человеком может быть Ксения Собчак. Но телеведущая в этот же день опровергла эти предположения, а также написала на своей странице в Facebook, что у нее нет и не может быть ни прямых, ни косвенных контактов с администрацией президента на эту тему и ей "не нужно их благословение".
2
Ясно. А теперь она, получается, передумала?
Выходит, что так. Либо хотела пока держать это решение в тайне.
Известно, что заявление по поводу участия в выборах Собчак озвучила после встречи с президентом Владимиром Путиным. 14 октября Собчак встретилась с Путиным для интервью к фильму о первом мэре Санкт-Петербурга, отце Ксении Анатолии Собчаке.


После того, как операторы ушли, Собчак и Путин еще какое-то время общались наедине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, а телеведущая не ответила на звонки и сообщения журналистов.

Но еще в сентябре Владимир Путин отметил, что по закону каждый человек, соответствующий требованиям, может выдвинуть свою кандидатуру. Также президент добавил, что он всегда с большим уважением относился к отцу телеведущей Анатолию Собчаку, но добавил, что на выборы нужно идти с готовой программой, а не с семейной историей.
3
А у Собчак уже есть программа?
Официально свою программу кандидаты в президенты представляют после объявления выборов. Следовательно, у Собчак еще есть время подумать, что она пообещает своим избирателям.
Часть программы светская львица озвучила газете "Ведомости" в своем длинном письме. Там же она объяснила, почему решилась на участие в президентской гонке. 18 октября Собчак опубликовала свой первый агитационный ролик.
"Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна… Несмотря на нападки со стороны моих друзей-либералов и диванных политологов, мое выдвижение будет полезным для всего общества. Выборы нельзя бойкотировать, даже если на них не пустят Алексея Навального. Важно участвовать даже в нечестных выборах — иначе готовые участвовать в политике люди смешиваются с ленивой толпой. На выборах можно легально показать свое несогласие, ведь уличные протесты подходят не всем", — написала Собчак.
Также телеведущая в письме подчеркнула, что выборы нельзя игнорировать и она фактически станет графой "Против всех", которой уже несколько лет нет в России".
"Вы голосуете не за Собчак, вы голосуете против всех — против Явлинского, Зюганова и Путина", — отметила Ксения.
Программа (основные пункты):
  • лишить государство контроля над предприятиями;
  • ослабить налоги для предпринимателей;
  • отобрать у властей инструменты пропаганды;
  • отменить "пакет Яровой";
  • сделать суды независимыми;
  • лишить религиозные организации денег из бюджета;
  • отменить все дискриминационные законы.

"Сейчас я займусь сбором подписей, это самое сложное. Своей кампанией я хочу проверить, возможно ли в России заниматься политикой, или все пути перекрыты", — написала Собчак.

4
Как отреагировали на ее заявления в России?
Депутат фракции "Единая Россия" в Госдуме Виталий Милонов поддержал выдвижение Ксении Собчак в президенты, сказал, что она "не полная дура и интересный человек".


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что очень серьезно относится к людям, к стране, к избирателям, к выборам. И попросил Собчак не превращать это в трагикомедию.

Российский политик Ирина Хакамада планы телеведущей Собчак баллотироваться в президенты назвала "провокационным фарсом", а также отметила, что у девушки нет политического опыта.

Глава партии "Парнас" Михаил Касьянов подчеркнул, что он за свободные выборы. Также он пока не думает, что Собчак перетянет на себя часть голосов, которые могли достаться другим оппозиционным кандидатам.

"Если это будет настоящая кампания, если Ксения будет называть вещи своими именами, если она будет антипутинская, тогда это, наверное, имеет смысл, и это может вовлечь новое поколение избирателей", — высказался политик Дмитрий Гудков.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что участие в выборах таких кандидатов, как Собчак, "превращает избирательный процесс в шоу "Дом-3".
5
Есть ли у нее шансы?

Политологи и аналитики считают, что шансы попасть в предвыборную гонку у Ксении Собчак есть. Для начала ей необходимо собрать 300 тысяч подписей. Поддержать ее кандидатуру могут представители молодежи и оппозиции. Этих ресурсов будет достаточно.

Но шансов выиграть выборы президента России-2018 у нее нет, но определенный процент, конечно, проголосует и на выборах. Но таких голосов будет не более 2%, писал НТВ.

Собчак, скорее всего, это нужно больше для пиара. Также ее участие добавит выборам эпатажа и колорита.


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Комментарии

19.10.2017 12:32
- гость -

0  0
19.10.2017 12:33
гость

панфилова когда-то набрала 1% и пошла в гору.

0  0
19.10.2017 12:35
гость

Выберем Собчак и будем строить любовь

0  0
19.10.2017 12:35
- гость -

Но шансов выиграть выборы президента России-2018 у нее нет

ну-ну, у алтайского юмориста тоже не было шансов по мнению сан саныча...

0  0
19.10.2017 12:36
гость

А голосовать за Собчак будем по СМС

0  0
19.10.2017 12:37
гость

Будем ставить ей лайки

0  0
19.10.2017 12:37
гость

А там по симпатичней то никого нету? Поклонская, например

0  0
19.10.2017 12:39
Пенсионер

Молодец, девочка, вперед!!!

0  0
19.10.2017 12:40
- гость -

Недопуск Навального, еще раз подтверждает, что выборов в стране нет, а есть их имитация, попирающая Конституцию, для очередного оставления на посту Президента наследника Ельцина. У Ксении и ее матери уже были неприятности, когда они попытались говорить правду, очевидно, что больше такого беспредела они не хотят... Будет на кого все косяки сладкой парочки парочки повесить.

0  0
19.10.2017 12:42
гость

Вот до Ельцина в стране были настоящие выборы, выбирали Брежнева, Андропова, Черненко. Горбачева. Это фамилии телеведущих Дом-2

0  0
19.10.2017 12:44
- гость -

Большего глумления над жителями РФ еще не было

0  0
19.10.2017 12:46
- гость -

Куда катится страна, решили поглумиться,сделать шоу из выборов.

0  0
19.10.2017 12:56
- гость -

Глумятся уже 18 лет и никто не замечает! А теперь когда Ксению подставляют, а гарант опять не при делах, ее же и обвиняют - это она теперича будет виновата, что выборы в стране уничтожены...

0  0
19.10.2017 12:59
- гость -

19.10.2017 12:42
гость

Тогда были не выборы, а назначения. И не на государственную должность, а на высшую партийную. Политбюро ЦК КПСС назначало Генерального Секретаря ЦК КПСС.
Руководителем Госудаства тогда считался Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

Для примера, кто сейчас руководитель правящей партии? А кто руководитель государства?

0  0
19.10.2017 13:00
гость

Ощущение, что друг ее папы, у которого она еще на коленках сидела, встретился с ней и сказал, Ксюша, хочешь реальный пиар? И заодно над оппозицией посмеемся

0  0
19.10.2017 13:02
гость

19.10.2017 12:59
- гость

Да вы что? Разве Брежнева мы не выбирали на свободных выборах? Неужели сейчас выборы свободней? А я думал свобода была раньше, при КПСС или при царе

0  0
19.10.2017 13:03
- гость -

Для примера, кто сейчас руководитель правящей партии?

известно кто, председатель партии президента у нас дам

0  0
19.10.2017 13:03
- гость -

главного они добились. Заинтересовали электорат

0  0
19.10.2017 13:04
- гость -

Шансы у нее будут если население осознает в какую задницу его завели нонешние правители во главе с гарантом. И это шанс остановить деградацию и нищету самой богатой страны мира. Но народец, как говорил Бухарин не способен ни на что, в том числе на улучшение своей жизни...

0  0
19.10.2017 13:06
гость

По ряду постов видно, кто Дом-2 смотрел

0  0
19.10.2017 13:08
гость

Главного они добились, дискредитировали оппозицию

0  0
19.10.2017 13:12
гость

Ольга Бузова, Алина Кабаева, Диана Шурыгина - давайте уж всех "достойных" выдвинем.

0  0
19.10.2017 13:14
Старый

У главкома иссякли все методы фальсификации выборов (двойники Путины и много других), поэтому он пошел лошадью Собчак. Простым умам трудно понять иезуистские мысли главкома.

0  0
19.10.2017 13:17
гость

В очередной раз убеждаюсь, что политика - это грязь!

0  0
19.10.2017 13:18
- гость -

Но народец, как говорил Бухарин не способен ни на что, в том числе на улучшение своей жизни...

в свое время народ поддержал клич бухарина "обогощайтесь" - кулачество расцвело всеми цветами радуги )

0  0
19.10.2017 13:26
- гость -


19.10.2017 13:18
- гость -
Хорош лгать - обращение было не к народу, а к зажиточным еще крестьянам - и что они его послушались и обогатились и завалили страну хлебом?! Не объединились, не сплотились и были разгромлены...

0  0
19.10.2017 13:28
гость


19.10.2017 13:26
- гость -

А Ксюша как в этом виновата?

0  0
19.10.2017 13:29
месный

ну я думаю у путина уже большинства нет, стока сфальсифицыровать это ваще наглость не должна иметь границ, чтобы ему победить другого нормального претендента нужно размыть голоса на всяких клоунов.

0  0
19.10.2017 13:31
- гость -

Абсурд должен быть доведен до предела, иначе никто не поймет, что мы живем в стране абсурда!!!! Голосую за Собчак!!!

0  0
19.10.2017 13:32
Старый

Гость 13,04
Шансы у нее будут если население осознает в какую задницу его завели нонешние правители во главе с гарантом. И это шанс остановить деградацию и нищету самой богатой страны мира. Но народец, как говорил Бухарин не способен ни на что, в том числе на улучшение своей жизни...
_______________________________________________________________
Мысли правильные. Только народ уже столько раз опускали в задницу (в том числе сам гарант), что ему (народу) уже все фиолетово, кто будет следующим царем. Народ уже не живет, а выживает: едет со всей России в Москву на заработки как таджики.
Самое страшное для власти-многие бросили пить и осознали свое ущербное положение.
И принятые пукиным законы против инакомыслящих при определенных условиях могут не остановить толпу.

0  0
19.10.2017 13:32
- гость -

чтобы ему победить другого нормального претендента нужно размыть голоса на всяких клоунов

а что, штатных системных клоунов уже не достаточно

0  0
19.10.2017 13:36
- гость -

А потом она врежется на огромной скорости в "березу", гарант выскажет соболезнование, пожурит охрану и 156% будет обеспечено....

0  0
19.10.2017 13:41
Старый

"Но народец, как говорил Бухарин не способен ни на что, в том числе на улучшение своей жизни..."
__________________________________________________________________
100 лет назад попытались ...Нынешняя власть выводов из этого не сделала.

0  0
19.10.2017 13:45
- гость -

Старому: Это точно, тогдашняя власть пыталась удержать пар в кипящем котле. А нынешняя поняла, что его надо выпускать на "госдеп", "навального", "террористов" и прочее... Пар ушел в пространство и все....

0  0
19.10.2017 13:48
Diver

Если зарегистрируют... не стану игнорить, как обычно, а пойду и проголосую против Путина.

0  0
19.10.2017 13:49
гость


19.10.2017 13:45
- гость -

Госдеп, Навальный и террористы этому вполне способствуют. Еще коррупционеры помогают, у них в квартирах по 9 миллиардов находят, неужели власть подбрасывает?

0  0
19.10.2017 13:51
гость


19.10.2017 13:48
Diver


Может тогда хоть за Зюганова, чего уж совсем то из выборов Дом-2 делать? За Собчак можно и не ходить, а прям из дома по СМС проголосовать

0  0
19.10.2017 13:52
- гость -

А коррупционеры - это не власть!!!?

0  0
19.10.2017 13:53
- гость -

Если ты не у власти, то тебе и взятку давать не будут! А во власти нашей кто? "Госдеп", "Навальный", террористы"....

0  0
19.10.2017 14:00
гость

19.10.2017 13:53
- гость

Госдеп вводит санкции, Навальный хочет попасть во власть, чтобы воровать, террористы взрывают, а коррупционеры берут взятки. Все перечисленные мне не нравятся. Если Собчак поможет избавится от всех перечисленных, я "за". А тех, кто во власти берет взятки сейчас неплохо садят, за последние 100 лет такого никогда не было. Сталина не считаю, там садили всех подряд

0  0
19.10.2017 14:03
Старый

19.10.2017 13:51
гость
19.10.2017 13:48
Diver
Может тогда хоть за Зюганова, чего уж совсем то из выборов Дом-2 делать? За Собчак можно и не ходить, а прям из дома по СМС проголосовать
_________________________________________________________________
Голосуйте хоть за Пупкина, у которого программа отвечает вашим чаяниям. А личность дело на 50% второстепенное.
Каждый человек должен голосовать за своё. Вот тогда выбор будет правильным.
А будет ли это подполковник или рядовой, красноречивый или читающий по бумажке, как Брежнев-делает все команда.

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