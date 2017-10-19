Телеведущая Ксения Собчак заявила о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы 2018 года. Это официальное заявление телеведущей вызвало бурную реакцию не только в соцсетях, но и у известных людей. Пойдет ли Собчак до конца, что она обещает избирателям и есть ли у нее шансы победить, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

Известно, что заявление по поводу участия в выборах Собчак озвучила после встречи с президентом. 14 октября Собчак встретилась с Путиным для интервью к фильму о первом мэре Санкт-Петербурга, отце Ксении Анатолии Собчаке.После того, как операторы ушли, Собчак и Путин еще какое-то время общались наедине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию, а телеведущая не ответила на звонки и сообщения журналистов.Но еще в сентябре Владимир Путин отметил, что по закону каждый человек, соответствующий требованиям, может выдвинуть свою кандидатуру. Также президент добавил, что он всегда с большим уважением относился к отцу телеведущей Анатолию Собчаку, но добавил, что на выборы нужно идти с готовой программой, а не с семейной историей.

Выходит, что так. Либо хотела пока держать это решение в тайне.

3

А у Собчак уже есть программа?

Официально свою программу кандидаты в президенты представляют после объявления выборов. Следовательно, у Собчак еще есть время подумать, что она пообещает своим избирателям.

Часть программы светская львица озвучила газете "Ведомости" в своем длинном письме . Там же она объяснила, почему решилась на участие в президентской гонке. 18 октября Собчак опубликовала свой первый агитационный ролик.

"Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна… Несмотря на нападки со стороны моих друзей-либералов и диванных политологов, мое выдвижение будет полезным для всего общества. Выборы нельзя бойкотировать, даже если на них не пустят Алексея Навального. Важно участвовать даже в нечестных выборах — иначе готовые участвовать в политике люди смешиваются с ленивой толпой. На выборах можно легально показать свое несогласие, ведь уличные протесты подходят не всем", — написала Собчак.

Также телеведущая в письме подчеркнула, что выборы нельзя игнорировать и она фактически станет графой "Против всех", которой уже несколько лет нет в России".

"Вы голосуете не за Собчак, вы голосуете против всех — против Явлинского, Зюганова и Путина", — отметила Ксения.

Программа (основные пункты):

лишить государство контроля над предприятиями;

ослабить налоги для предпринимателей;

отобрать у властей инструменты пропаганды;

отменить "пакет Яровой";

сделать суды независимыми;

лишить религиозные организации денег из бюджета;

отменить все дискриминационные законы.

"Сейчас я займусь сбором подписей, это самое сложное. Своей кампанией я хочу проверить, возможно ли в России заниматься политикой, или все пути перекрыты", — написала Собчак.