Неустойчивая погода с дождями сохранится в Алтайском крае на выходных. Местами в северных и предгорных районах в ночные и утренние часы возможен мокрый снег.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от 0 до +6, днем столбики термометров покажут +9...+15. Но уже 22 октября в западных районах с прохождением холодного фронта воздух прогреется только до +3...+8 градусов.
"В ночь на 23 октября местами еще пройдут осадки, температура воздуха понизится до +1...-4. Днем осадки прекратятся, будет не теплее +5...+10 градусов", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В ночь на вторник температура существенно не изменится, зато в светлое время суток с приближением южного циклона потеплеет до +12...+20. Усилится ветер.
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