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Как россияне будут отдыхать на Новый год и январские праздники в 2018 году

, ИА "Амител"
В январе нас ждет долгожданный мини-отпуск


Чуть больше двух месяцев остается до Нового года, и впереди нас ждут долгожданные каникулы. Сколько дней мы будем отдыхать на этот раз, когда первый рабочий день в 2018 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год в 2018 году?

Новогодние праздники-2018 продлятся на этот раз 10 дней. Первым выходным днем станет суббота, 30 декабря. Продлятся они до понедельника, 8 января, включительно.

Кстати, законные выходные, суббота 6 и воскресенье 7 января, будут перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно.

2
Когда все выйдут на работу?
Первая рабочая неделя 2018 года начнется во вторник, 9 января. Поэтому после длинных каникул россиян будет ждать короткая рабочая неделя, что позволит легче втянуться в рабочий процесс.
3
А как мы будем отдыхать на другие праздники в 2018 году?

На День защитника Отечества отдыхать россияне будут с 23 по 25 февраля. На Международный женский день нас ждут четырехдневные каникулы – с 8 по 11 марта.

Четыре дня выходных дадут новую передышку на первые майские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до вторника, 2 мая. При этом суббота, 28 апреля, будет рабочей.

На День Победы выходным станет только один день – среда, 9 мая. День России подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня за счет того, что день отдыха с субботы, 9 июня, будет перенесен на 11 июня.

На День народного единства отдыхать будем с 3 по 5 ноября. В последнюю субботу 2018 года, которая выпадает на 29 декабря, придется отработать, зато понедельник, 31 декабря 2018 года, станет выходным.

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