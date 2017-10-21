Чуть больше двух месяцев остается до Нового года, и впереди нас ждут долгожданные каникулы. Сколько дней мы будем отдыхать на этот раз, когда первый рабочий день в 2018 году, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Новогодние праздники-2018 продлятся на этот раз 10 дней. Первым выходным днем станет суббота, 30 декабря. Продлятся они до понедельника, 8 января, включительно.
Кстати, законные выходные, суббота 6 и воскресенье 7 января, будут перенесены на 9 марта и 2 мая соответственно.
На День защитника Отечества отдыхать россияне будут с 23 по 25 февраля. На Международный женский день нас ждут четырехдневные каникулы – с 8 по 11 марта.
Четыре дня выходных дадут новую передышку на первые майские праздники. Они начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продлятся до вторника, 2 мая. При этом суббота, 28 апреля, будет рабочей.
На День Победы выходным станет только один день – среда, 9 мая. День России подарит трехдневные каникулы – с 10 по 12 июня за счет того, что день отдыха с субботы, 9 июня, будет перенесен на 11 июня.
На День народного единства отдыхать будем с 3 по 5 ноября. В последнюю субботу 2018 года, которая выпадает на 29 декабря, придется отработать, зато понедельник, 31 декабря 2018 года, станет выходным.
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