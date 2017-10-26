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Как распознать фальшивые деньги и что делать, если они попали в ваш кошелек

, ИА "Амител"
Amic.ru выяснил, на что в первую очередь обращать внимание при проверке денег на подлинность


Количество фальшивых денежных купюр в Алтайском крае сократилось. При этом качество подделок возрастает с каждым годом. Как распознать лже-купюру, что делать, если она оказалась в вашем кошельке, рассказываем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Как фальшивые деньги попадают в Алтайский край?

Чаще всего в Алтайский край подделки завозят "гастролеры". Обычно они действуют в составе небольших преступных групп из двух-трех человек. Но есть и одиночки. Сбывают такие деньги на предприятиях оптовой и розничной торговли, в сфере услуг, на рынках, автозаправочных станциях. В различных российских регионах даже были случаи, когда мошенники "скармливали" такие купюры банкоматам.

За девять месяцев 2017 года в регионе было зарегистрировано 36 фактов сбыта поддельных банкнот Банка России, в прошлом году таких случаев было 62. Снижение количества таких фактов в полиции связывают с задержанием четырех преступных группировок, осуществлявших в 2016 году на территории края сбыт поддельных купюр номиналом 5000 и 1000 рублей."Практика показывает, что действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену поддельной купюры. Например, просят разменять купюру на более мелкие деньги или покупают недорогой товар, при этом расплачиваются купюрой большого номинала. Фиксируются случаи, когда злоумышленники пытаются продать иностранную валюту по очень выгодному курсу или рассчитываются ею, ссылаясь на отсутствие российских рублей по более низкому курсу", — рассказывают в полиции.

2
"Билеты банка приколов"

Нередко под видом настоящих денег используют так называемые "Билеты банка приколов". Продают их в киосках "Лига-Пресс", "Роспечать" или книжных магазинах. Как и у фальшивых купюр, так и у "банка приколов" есть сильное сходство с реальными деньгами и некоторые отличия. Но заметить их не каждому под силу. Такие купюры под видом реальных денег чаще всего попадают в кошельки пенсионеров.

К ним мошенники приходят в дома под видом сотрудников социальных служб или ЖКХ. В основном у преступников в ход идет рабочая схема "вам положена компенсация". Старушке или дедушке протягивают купюру достоинством в пять тысяч рублей, а сдачу они уже отдают настоящими деньгами.

3
Какие купюры подделывают чаще всего?

Особое внимание стоит обращать на 5000-ные купюры. Это наиболее распространенные подделки, которые изъяли из оборота в текущем году в Алтайском крае. Основными сериями этих фальшивых банкнот Банка России являлись: ВМ 5884732, БВ № 6584705, БВ № 6584757, БВ 5884765, АВ 6874789, АВ № 5674737, ХА № 573435, ОХ № 7384753. Также фиксировались единичные случаи сбыта купюр достоинством 1000 рублей, 100 долларов США, 100 евро.

Имея внешнее сходство с подлинными, фальшивки могут длительное время находиться в обращении. И чаще всего подвох выявляют только в банках. Это сильно осложняет возможность задержания преступника непосредственно в момент сбыта и позволяет ему безнаказанно сбывать фальшивые деньги в дальнейшем.

Кстати, при попытке рассчитаться фальшивыми деньгами (к производству которых вы не имеете отношения) могут возбудить уголовное дело. Придется доказывать, что расплатились вы купюрой случайно, не зная, что она ненастоящая. И обязательно надо будет вспомнить, при каких обстоятельствах она попала в ваш кошелек. Именно поэтому важно знать, как отличить подделку от настоящих денег.

4
Как отличить подделку?

Главный эксперт по исследованию денежных знаков отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального Банка России Юлия Лужнова подчеркнула Аmic.ru, что, несмотря на то, что с фальшивыми деньгами Центробанку приходится встречаться часто, поддельные банкноты высокого качества в нашем регионе встречаются редко. Банк России все больше усовершенствует степень их защиты.

"У каждой модификации банкноты есть свои защитные признаки. Если смотреть на банкноту номиналом 1000 рублей на просвет, увидим водяные знаки. При изменении угла зрения цветопеременная краска, герб города меняют свой цвет с малинового на зеленый (модификации банкноты 2004 года), на банкнотах модификаций 2010 года наблюдается эффект перемещения яркой блестящей полосы от середины вверх и вниз. На банкноте номиналом 5 000 рублей у нас защитная нить с кинетическим эффектом: эффектом движения, при наклоне банкноты цифры у нас перемещаются относительно друг друга. Также у нас есть скрытый муаровый рисунок, радужные полосы, которые при изменении угла зрения появляются и исчезают", — рассказывает Юлия Лужнова.

 

5
Как будут защищены новые купюры достоинством 2000 и 200 руб.?

Юлия Лужнова сообщила, что новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей, которые появятся в Алтайском крае в декабре 2017 года, имеют очень яркие краски. Для защиты имеется цветопеременный образ – при изменении угла зрения наблюдаются цветные цифры. Каждая цифра имеет свой цвет, и при повороте на 180 градусов цвет их изменяется. Если мы возьмем лупу и посмотрим на банкноту, то увидим скрытый рисунок.

На всех новых купюрах изображен герб России, на защитной нити и на микроизображениях присутствует символ рубля. На лицевой стороне каждой купюры есть QR-код со ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и защите от подделок.

6
Что делать, если к вам попала фальшивка?

Если к вам в кошелек все-таки попала сомнительная купюра, можно зайти в любое отделение банка и попросить проверить деньги на подлинность. Если банкнота окажется ненастоящей, ее следует отнести в полицию. Проверить деньги можно и в магазине, где имеются спецприборы.

Обязательно постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитавшегося сомнительной купюрой. Важны его пол, возраст, рост, телосложение, особые приметы, национальность. Все эти данные нужно будет сообщить сотрудникам правоохранительных органов.

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