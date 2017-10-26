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Скандальный фильм "Матильда" начали показывать в Барнауле: куда бежать смотреть

, ИА "Амител"
Коротко об одном из самых резонансных фильмов года


Фото: кадр из фильма "Матильда"

Историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда" выходит в четверг, 26 октября, в российский прокат. От показа ленты, которая вызвала широкий общественный резонанс, уже отказались в ряде регионов страны. В Москве и Санкт-Петербурге премьерные показы проходили под охраной бойцов Росгвардии. "Матильда" в Барнауле выходит довольно широко. Рассказываем совсем коротко, куда нужно бежать, чтобы посмотреть картину.

1
Почему фильм стал таким обсуждаемым?
История настолько резонансная, что полностью пересказывать ее нет смысла. Если быть кратким, то фильм "Матильда" Алексея Учителя, рассказывающий о романе наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской, оказался в центре внимания еще в 2016-м. Почти год против "Матильды" ведется кампания: депутат Госдумы Наталья Поклонская требует запретить картину, "оскорбляющую" Николая II, причисленного к лику святых.
2
Чем все это сопровождалось?

Акциями протеста. Для своих целей православные активисты во главе с госпожой Поклонской выходят на улицы с митингами, обращаются в Генпрокуратуру. Вменяемую позицию по этому вопросу занял министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я долго терпел, сейчас моя чаша терпения переполнена", — сказал министр. Он назвал развернувшуюся вокруг фильма беспрецедентную кампанию травли "вакханалией демократии".

Дело дошло до того, что известная новосибирская сеть кинотеатров "Артсайнс синема дистрибьюшн", которая имеет свои залы в Бийске и Горно-Алтайске, получила письмо от православной общественной организации "Христианское государство — Святая Русь", в котором его авторы попросили запретить выход, как им кажется, богохульного фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Православные активисты предупредили, что в случае отказа кинотеатры, в которых он будет показан, могут быть подожжены.

Однако позже в сети заявили, что намерены показать фильм в городах Сибири, несмотря на все угрозы.

3
Где покажут в Барнауле?

Надо отдать должное алтайским кинотеатрам,  которые не побоялись показать мелодраму довольно широким релизом. Например, сеть "Киномир" вообще отдала "Матильде" практически все лучшие залы. Расписание можно посмотреть по ссылке.

Также покажут картину и в кинотеатре "Пионер". Дополнительная информация вот тут.

4
Что думает о "Матильде" наш губернатор?

Глава региона во время одного из "Медиалогов" высказался по поводу разгоревшегося скандала в мире российского кино.

Говоря о том, что со стороны православной общественности в адрес киноленты слышится критика, губернатор отметил, что Русская православная церковь всегда оказывала большое влияние на нашу культуру.

"Я не против какого-либо влияния на культуру и искусство, если это влияние сил добра, если оно несет любовь и уважение к человеческим ценностям. Я за любое такое влияние", — подчеркнул Александр Карлин.

Глава региона также отметил, что знаком с творчеством Алексея Учителя. "Я еще не посмотрел фильм. Но я знаю Алексея Учителя. В числе последних его фильмов "Край". Что, плохой фильм? Он что-то искажает? Там есть очень интересные аспекты…Я считаю, что Учитель здесь никого не обидел. Надеюсь, что профессионализм этого человека позволит поставленную проблему решить, не задев никаких чувств", — добавил Александр Карлин.

В целом, по мнению губернатора, ажиотаж вокруг картины "Матильда" является искусственным.

5
Посмотрим трейлер?
 
 

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Комментарии

26.10.2017 07:15
Миша Квакин_vk

Больше одного раза этот памфлет вряд ли имеет смысл смотреть!!! А то и вообще имеет смысл не смотреть, Голивудский боевичок легче воспринимать... Лажа, а не фильм!!!

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