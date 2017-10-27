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Новый административный регламент ГИБДД (приказ МВД № 664) вступил в силу в России с 20 октября. В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем. Имеют ли теперь право водители снимать общение с сотрудником ГИБДД и в каких случаях это запрещено, об этом журналистам рассказали на брифинге в УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пункт исчез, но снимать можно. Этого права у граждан никто не отнимал. Из административного регламента, который, по сути, является инструкцией для сотрудников ГИБДД, лишь исключили избыточную норму.
Отметим, что закон о персональных данных позволяет без разрешения снимать других лиц для личных или семейных нужд. Кроме того, закон о полиции гласит, что деятельность этого ведомства является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.
Если сотрудник ГИБДД будет препятствовать проведению съемки или потребует убрать телефон, знайте, что это незаконно в большинстве случаев.
По словам замначальника отдела организации ДПС регионального ГИБДД Сергея Сыскина, исключения возможны в рамках охранных или оперативно-розыскных мероприятий, а также в целях защиты государственной и другой охраняемой законом тайны. Например, инспектор может запретить съемку вблизи стратегических или военных объектов, охраняемых в соответствии с законом о государственной тайне.
Также ограничение на съемку может быть наложено сотрудником ГИБДД при рассмотрении дела об административном правонарушении, а также в целях защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Съемку запретят, если вы будете препятствовать оформлению дорожно-транспортного происшествия.
Кстати, сами инспекторы теперь имеют право вести съемку на служебный видеорегистратор, установленный в патрульных машинах и на постах ДПС, на переносные видеорегистраторы, которые работают в безостановочном режиме, и на личный телефон, если при составлении протокола не нашлось понятых.
Прямого запрета на проведение видеосъемки и условий ее проведения нет ни в одном законе. Следовательно, записывать разговор можно как публично, предупредив сотрудника о том, что Вы его записываете, так и скрытно, не сообщая о проведении видеосъемки.
Комментарии
99% будет попадать под вышеперечисленное.
Даже если вы , что то снимете суд это не примет. А если попадется "чудо" адвокат и суд все-таки примет.
То данные обстоятельства не будут иметь значения, так-как будут трактованы судом. Как обстоятельства которыми вы пытаетесь уклониться от ответственности и мало значемыми
Может кто-нибудь уже объяснит популярно народу, что административный регламент это внутренний документ МВД, он касается только самих сотрудников, граждане его исполнять не обязаны. Если есть норма закона позволяющая что-то делать гражданаи или запрещающая, либо постановление правительства, чудбная практика, тогда да, на водителей распространяется.
То есть права граждан нагло и цинично попираются, у нас больше нет защиты от коррумированных насквозь гибддешников, а вот они снимут, смонтируют и такие же как гибддешники суды примут. Опять проглотим? Что они творят-все знают.
В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем.
То есть. теперь они могут препятствовать? Каким образом? Что им разрешено?
27.10.2017 15:51
- гость -
Как же тебя, такого тупого, Земля носит...
Как суд может оправдать, если у него всегда "Нет оснований не доверять сотруднику полиции"?
Расстреливать нас на месте не разрешили? Уже хорошо
В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем.
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создают разночтение, сталкивают лбами. чем пункт мешал? а запрещать, так напрямую бы написали
27.10.2017 15:57
- гость -
27.10.2017 15:51
- гость -
Как же тебя, такого тупого, Земля носит...
Так не только тупоголовым в фуражках дано. Ещё и ненавидят вас за жадность, наглость, непорядочность.