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Можно ли по новому закону снимать на камеру сотрудника ГИБДД?

, ИА "Амител"
В Госавтоинспекции Алтайского края прошел брифинг, посвященный изменениям в административных регламентах


Фото: Ptzgovorit.ru

Новый административный регламент ГИБДД (приказ МВД № 664) вступил в силу в России с 20 октября. В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем. Имеют ли теперь право водители снимать общение с сотрудником ГИБДД и в каких случаях это запрещено, об этом журналистам рассказали на брифинге в УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.

1
Пункт исчез, значит, снимать сотрудника нельзя?

Пункт исчез, но снимать можно. Этого права у граждан никто не отнимал. Из административного регламента, который, по сути, является инструкцией для сотрудников ГИБДД, лишь исключили избыточную норму.

Отметим, что закон о персональных данных позволяет без разрешения снимать других лиц для личных или семейных нужд. Кроме того, закон о полиции гласит, что деятельность этого ведомства является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций.

Если сотрудник ГИБДД будет препятствовать проведению съемки или потребует убрать телефон, знайте, что это незаконно в большинстве случаев.

2
То есть существуют какие-то исключения?

По словам замначальника отдела организации ДПС регионального ГИБДД Сергея Сыскина, исключения возможны в рамках охранных или оперативно-розыскных мероприятий, а также в целях защиты государственной и другой охраняемой законом тайны. Например, инспектор может запретить съемку вблизи стратегических или военных объектов, охраняемых в соответствии с законом о государственной тайне.

Также ограничение на съемку может быть наложено сотрудником ГИБДД при рассмотрении дела об административном правонарушении, а также в целях защиты прав граждан, общественных объединений и организаций. Съемку запретят, если вы будете препятствовать оформлению дорожно-транспортного происшествия.

Кстати, сами инспекторы теперь имеют право вести съемку на служебный видеорегистратор, установленный в патрульных машинах и на постах ДПС, на переносные видеорегистраторы, которые работают в безостановочном режиме, и на личный телефон, если при составлении протокола не нашлось понятых.

3
Что будет, если я не подчинюсь запрету?
Полицейские вправе привлечь нарушителей за неповиновение своему законному распоряжению (19.3 КоАП). Эта статья грозит штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом до 15 суток. Но если запрет был незаконным, суд должен вас оправдать.
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4
Нужно ли предупреждать инспектора о съемке?

Прямого запрета на проведение видеосъемки и условий ее проведения нет ни в одном законе. Следовательно, записывать разговор можно как публично, предупредив сотрудника о том, что Вы его записываете, так и скрытно, не сообщая о проведении видеосъемки.

5
А если возникнет спорная ситуация?
Как пояснил замначальника УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю Вячеслав Ганненко, в случае поступления заявления-жалобы на действия сотрудника ГИБДД будет оцениваться поведение двух сторон во время конфликта, а также материалы фото- и видеосъемки. Если фиксацию происходящего вели и сотрудник ГИБДД, и участник дорожного движения, во внимание будут приняты обе записи.
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Комментарии

27.10.2017 15:41
iOne

99% будет попадать под вышеперечисленное.
Даже если вы , что то снимете суд это не примет. А если попадется "чудо" адвокат и суд все-таки примет.
То данные обстоятельства не будут иметь значения, так-как будут трактованы судом. Как обстоятельства которыми вы пытаетесь уклониться от ответственности и мало значемыми

0  0
27.10.2017 15:49
Гость

Может кто-нибудь уже объяснит популярно народу, что административный регламент это внутренний документ МВД, он касается только самих сотрудников, граждане его исполнять не обязаны. Если есть норма закона позволяющая что-то делать гражданаи или запрещающая, либо постановление правительства, чудбная практика, тогда да, на водителей распространяется.

0  0
27.10.2017 15:51
- гость -

То есть права граждан нагло и цинично попираются, у нас больше нет защиты от коррумированных насквозь гибддешников, а вот они снимут, смонтируют и такие же как гибддешники суды примут. Опять проглотим? Что они творят-все знают.

0  0
27.10.2017 15:53
- гость -

В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем.

То есть. теперь они могут препятствовать? Каким образом? Что им разрешено?

0  0
27.10.2017 15:57
- гость -


27.10.2017 15:51
- гость -


Как же тебя, такого тупого, Земля носит...

0  0
27.10.2017 15:59
- гость -

Как суд может оправдать, если у него всегда "Нет оснований не доверять сотруднику полиции"?

0  0
27.10.2017 16:03
- гость -

Расстреливать нас на месте не разрешили? Уже хорошо

0  0
27.10.2017 16:06
- гость -

В частности, из документа был исключен пункт о том, что инспектор не должен препятствовать видеосъемке общения с водителем.
---
создают разночтение, сталкивают лбами. чем пункт мешал? а запрещать, так напрямую бы написали

0  0
27.10.2017 16:17
- гость -

27.10.2017 15:57
- гость -

27.10.2017 15:51
- гость -

Как же тебя, такого тупого, Земля носит...

Так не только тупоголовым в фуражках дано. Ещё и ненавидят вас за жадность, наглость, непорядочность.

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