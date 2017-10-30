Спокойная погода без осадков и с утренними туманами установится в Алтайском крае на этой рабочей неделе. Мокрый снег возможен лишь по востоку 30 октября.
Но начиная со вторника температура воздуха будет повышаться. И уже в ночь на 1 ноября столбики термометров будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений. А днем потеплеет до +10...+18.
"Пик тепла будет достигнут в четверг. В ночь на 2 ноября ожидается +1...+9 градусов, днем +15...+22. При этом будет преимущественно без осадков", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
При этом уже в пятницу в регион вернется неустойчивая погода с усилением ветра и дождями. Ночью +3...+8, днем +8...+15. И в течение дня температура продолжит понижаться.
Уже в ночь на субботу ожидается около 0, днем температура будет колебаться в слабоположительном диапазоне. Прогнозируются осадки в виде мокрого снега. На дорогах будет гололед, возможно установление снежного покрова.
Комментарии
Враньё, как обычно, макс до 9-10 гр, с дождями 2-3.11. 17