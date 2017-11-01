Количество коммунальных долгов в России может уменьшиться, если из системы оплаты услуг ЖКХ исчезнут посредники. Такой законопроект до конца этого года будет внесен на рассмотрение в Госдуму. Подробнее в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Зачастую управляющие компании задерживают на своих счетах денежные средства добросовестных граждан, которые рассчитались за потребленные ресурсы в установленный срок.
Так образуются крупные долги за коммунальные услуги.
Сегодня общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам в России превышает триллион рублей, около половины этой суммы — долги населения. При этом самыми крупными неплательщиками являются управляющие компании и другие юридические лица, выступающие посредниками между потребителями коммунальных услуг и их поставщиками.
В случае принятия закона в России будет введена типовая форма единого платежного документа, и сотрудничество уже будет осуществляться по схемам: потребитель-водоканал, потребитель-горэлектросеть и т. д. Единый платежный документ не создаст гражданам проблем с техническим осуществлением оплаты услуг. При этом "расщепление" платежей будет происходить на уровне банка.
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На практике такой механизм прежде всего положительным образом отражается на повышении прозрачности системы расчетов с поставщиками услуг, пишут "Известия".
Как отмечают в Минстрое, роста комиссии за оплату услуг ЖКХ, если она будет происходить напрямую поставщикам, не произойдет.
Поставщики услуг могут самостоятельно организовать свои расчетные центры или сделать один на всех. Не исключено, что в единой квитанции будут указываться реквизиты сразу нескольких компаний.
Почему же? На их счета, по предложению Минстроя, будут поступать деньги за услуги УК. Например, уборку подъезда, текущий ремонт и прочее.
Не ясно пока, каким образом будет организована оплата использования внутридомовой инфраструктуры, которая задействована при поставке услуг. Сейчас за нее отвечает управляющая компания, а значит, исключить ее из процесса полностью невозможно.
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