Теракт произошел в Нью-Йорке днем 31 октября. Его жертвами стали восемь человек, еще минимум 12 получили травмы. Все, что известно об этой трагедии на данный момент, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Грузовой фургон выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена и проехал несколько улиц, сбивая всех на своем пути.
По данным полиции, многие люди не заметили надвигающуюся опасность, так как были в наушниках.
Автомобиль продолжал движение до того момента, пока не врезался в школьный автобус, преградивший ему дорогу.
После этого водитель пикапа выбежал на улицу и, размахивая огнестрельным оружием, несколько раз выкрикнул "Аллах акбар!". По злоумышленнику полицейские открыли огонь и ранили его в живот. Подозреваемый был задержан. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.
Позже выяснилось, что мужчина был вооружен пейнтбольным ружьем и травматическим оружием.
Фото: Global Look Press/St. Charles MO Dept of Correctio
За рулем грузовика был 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов. Известно, что в Нью-Йорк он переехал в 2010 году. По данным канала ABC, мужчина проживал в штате Флорида. Уже известно, что грузовик Саипов арендовал за час до исполнения теракта. И предварительно написал записку, в которой сообщил, что совершил атаку во имя ИГ (организация запрещена в России).
СМИ сообщили, что у исполнителя теракта в Нью-Йорке была просроченная грин-карта, которая в США, по сути, является для приезжих удостоверением личности. Она подтверждает наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно проживающего на территории этой страны.
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