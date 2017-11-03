Этнографический диктант во второй раз проходит в России 3 ноября. Алтайский край также принимает участие в этой культурно-просветительской акции. Что такое этнографический диктант, кто его может написать и где в Барнауле, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Этнографический диктант — это тест на знание народов России и национальностей. Участникам диктанта за 45 минут предстоит ответить на 30 вопросов. Из них 2/3 будут связаны с общими данными для России и зарубежья. Оставшиеся 10 имеют привязку к специфике региона.
Максимальный результат, который можно набрать за правильное выполнение всех заданий, — 100 баллов.
Цель акции — вызвать желание у граждан России изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.
Принять участие в акции может любой желающий. Жители Барнаула могут это сделать 3 ноября на пяти площадках:
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Алтайский государственный институт культуры /АГИК (пр. Ленина, 66),
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Алтайский краевой педагогический лицей (ул. Папанинцев, 139),
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Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования / АКИПКРО (пр. Социалистический, 60),
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Алтайский краевой Российско-Немецкий дом (ул. Гоголя, 44),
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Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской (пр. Строителей, 21).
Начало тестирования в 12.00. На месте нужно предварительно пройти регистрацию, поэтому потребуется документ, удостоверяющий личность.
Если у вас нет возможности прийти лично на диктант, можно принять участие в акции на сайте этнографического диктанта. Онлайн-тест можно пройти с 3 по 5 ноября включительно.
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