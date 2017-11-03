Штормовую погоду передают синоптики в Алтайском крае. Уже во второй половине дня пятницы в западных и южных районах ветер начнет усиливаться, а в ночь на 4 ноября на всей территории региона максимальные его порывы будут достигать 17-22 метров в секунду, местами до 25-30 м/с. Столбики термометров покажут -1...+4, днем +2...+7. Днем в субботу ветер постепенно начнет ослабевать.
"С прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки в виде дождя, но с постепенным понижением температуры они перейдут в мокрый снег, снег. Это приведет к гололедным явлениям, гололедице на дорогах в утренние часы и образованию снежного покрова", — сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
В ночь на 5 ноября в крае будет -1...-8 градусов, днем 0...+6.
Начиная с воскресенья и по 8 ноября в Алтайском крае погода будет неустойчивой. Временами будет идти снег, мокрый снег, ветер может усиливаться до 15-20 м/с, и температура воздуха пойдет на понижение. Уже в ночь на среду столбики термометров покажут -3…-10, днем около 0.
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