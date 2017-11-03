Водители, окончившие российские автошколы, не могут правильно оказать первую помощь пострадавшим, к такому выводу пришли эксперты. Как стало известно, экзаменационные вопросы составлены с ошибками, и есть билеты, в которых вообще нет правильного ответа. В итоге все это негативно отражается на практике. О каких ошибках идет речь и что теперь будут делать с этими недочетами — в рубрике "Вопрос-ответ".
По мнению специалистов НИИ Минздрава, в них есть такие рекомендации, которые могут нанести непоправимый вред пострадавшим в аварии. В частности, медики нашли две существенные ошибки, которые касаются сердечно-легочной реанимации и остановки кровотечения, пишут "Известия".
В частности, ошибки обнаружены в билетах, где есть вопросы по наложению жгута при кровотечении. В ответах сказано: не менее 3-5 см от раны, но это может быть и 15, и 20 сантиметров. При такой формулировке жгут может быть наложен выше положенного. Это чревато последствиями вплоть до ампутации конечности.
Относительно сердечно-легочной реанимации во всех вариантах ответа неверно указано положение рук. По правилам оказания первой помощи они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, неверные варианты — например, крест-накрест.
Есть в ряде вопросов по первой помощи и неточности в формулировках. К примеру, в тестах вместо термина "искусственное дыхание" написано "искусственная вентиляция легких", а это абсолютно разные вещи.
Некоторые вопросы в тестовых билетах не совпадают с учебником и программой по первой помощи и где нет ни одного правильного ответа. То есть изначально учащиеся заучивают неверные ответы, чтобы сдать на права.
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