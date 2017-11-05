Кто такой Скриптонит и чем он известен

Кто такой Скриптонит?
Адиль Оралбекович Жалелов (настоящее имя Скриптонита) — казахский рэп-исполнитель и битмейкер. Также он является участником популярного лейбла "Gazgolder". Впервые о Скриптоните узнали в 2013 году, когда он выпустил свой первый клип "VBVVCTND", а уже в 2015 рэпер записал дебютный альбом.
Чем рэпер известен в России?
Как мы писали выше, в 2015 году Скриптонит записал свой дебютный альбом "Дом с нормальными явлениями", который сразу вошел в топ лучших рэп-альбомов года. Помощь в издании альбома оказал музыкальный лейбл исполнителя Басты "Gazgolder", который уже тогда знал, что от Адиля стоит ожидать много. После первого релиза исполнитель в течении долгого времени обещал своим поклонникам выпустить новый большой релиз, но случилось это только в мае 2017 года.
Музыкальный стиль
Музыкант называет свой стиль "казахский рэп" и не любит, когда его позиционируют, как российского исполнителя. Для Скриптонита на первом места стоит музыка, поэтому особо глубокого смысла в его текстах искать не стоит. Стоит отметить, что многие российский рэперы высоко оценили его творчество. Так, например Oxxxymiron отметил высокий уровень "музыкальной замороченности" Адиля.
Где послушать?
Сейчас Скриптонит находится в гастрольном туре в поддержку своей второй пластинки "Праздник на улице 36". Барнаулу посчастливилось стать одним из городов, и уже 1 декабря рэпер выступит во Дворце зрелищ и спорта.
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Комментарии
- Доктор, я постоянно несу какую-то фигню.
- У вас рэпчик головного мозга.
Очередной " музыкантишка"