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Что такое пневмония и как ей можно заболеть

, ИА "Амител"
Одно из условий ее возникновения - ослабление иммунитета

Фото: okeydoc.ru


Ослабление иммунитета может привести к разным заболеваниям. Среди них даже пневмония. В зоне риска дети, пожилые, полные и худые люди, носители хронических заболеваний. Но заболеть можно и при заражении гриппом. О том, что это за заболевание, как им можно заразиться и лечится ли оно, в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала терапевт Диагностического центра Алтайского края Светлана Силкина. Читателям Amic.ru мы расскажем о пневмонии во День всемирной борьбы с этим заболеванием, 12 ноября.

1

Что такое пневмония?

Сейчас мы говорим только о внебольничной пневмонии. Это острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами инфекций нижних дыхательных путей. Иными словами, пневмония — воспаление легких, воспаление в легочных тканях. 

2

Каковы симптомы?

Кашель, отделение мокроты, одышка, боль в грудной клетке, мокрота, повышение температуры тела. Однако по отдельности эти симптомы не являются строго специфичными, диагностическая значимость именно в совокупности данных симптомов.

Характерный набор признаков также выявляет врач при осмотре больного.

Но подтверждают заболевание только после лабораторно-инструментальных методов.

3

Это распространенная болезнь?

По словам Светланы Силкиной, пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире.

"Ежегодно в мире умирает более 500 тысяч детей в возрасте до 5 лет и это несмотря на то, что разработаны методы и алгоритмы борьбы с пневмонией", — рассказала эксперт.

Пока уровень распространения высок в странах Европы, Америки, Южной Азии и африканских странах, Индии. В России пневмония дает примерно 50% всех смертей от заболеваний органов дыхания. Хотя сейчас наблюдается снижение показателя смертности на 10,6%.

По данным Роспотребнадзора за январь-август 2017 года, заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 6,6% в сравнении с прошлым годом - 265,11 на 100 тысяч населения/

Алтайский край наряду с другими регионами Восточной Сибири продолжает занимать лидирующие позиции по показателям высокой заболеваемости.

4

Как происходит заражение?

Верхние дыхательные пути человека заселяет множество микроорганизмов. Некоторые обладают способностью вызвать воспаление нижних дыхательных путей. Самый частый возбудитель – пневмококк. А также микоплазма, гемофильная палочка, легионелла, золотистый стафилоккок. Их распространение происходит по ряду причин, одна из которых — ослабление иммунитета. 

Есть также вирусный способ заражения. Например, вирус гриппа.

5

Можно ли заразиться пневмонией от другого человека?

По словам Светланы Силкиной, прямых доказательств передачи в случае бактериального возбудителя нет. Для заболевания нужны определенные условия. А вот в случае гриппозной пневмонии – вероятность высока

6

Кто в группе риска?

  • Дети, особенно в возрасте до 5 лет.
  • Пожилые после 65 лет.
  • Военнослужащие, проходящие службу по призыву.
  • Люди с ожирением или дефицитом веса.
  • Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, злокачественными заболеваниями.
  • Курящие, страдающие алкоголизмом.
  • ВИЧ-инфицированные.
7

Можно ли вылечить пневмонию?

"Да, пневмония поддается лечению. Но эффективность и продолжительность лечения во многом зависит от сроков обращения пациента к врачу", — подчеркнула Светлана Силкина.

В основе лечения – антибактериальная терапия, нехватки препаратов нет. Чем раньше начать лечение, тем быстрее можно победить болезнь и не допустить осложнений. Причем, не всегда положена госпитализация. Иногда ее можно лечить и дома.

8

Иммунитет может защитить от заболевания?

Да, как раз иммунитет и влияет на вероятность возникновения пневмонии. Но устойчивость организма зависит еще и от возраста, генетики, внешней среды, сопутствующих заболеваний и ряда других причин.

9

А какова профилактика?

  • Коррекция факторов риска (отказ от курения, нормализация веса).
  • Гигиена полости рта, санация очагов хронической инфекции.
  • Полноценный сон,  режим труда и отдыха, двигательная активность в соответствии с состоянием здоровья и возраста, избегание переохлаждения.
  • Внимательное и ответственное отношение людей к собственному здоровью, своевременное обращение за медицинской помощью,  выполнение рекомендаций врачей, высокий уровень грамотности.
  • Строгое соблюдение профилактических мероприятий во время эпидемии ОРВИ (например, ношение масок, мытье рук, воздержание от посещения мест массового скопления людей, контакта с инфекционными больными).
  • Сезонная витаминизация (разнообразное и полноценное питание, богатое овощами, фруктами, прием ягодных морсов, отвар шиповника).
10

Вакцина от пневмонии есть?

Во-первых, это вакцинация от гриппа.

Кроме того, существует препарат для специфической профилактики пневмококковых инфекций — вакцина для взрослых, которая содержит капсульные полисахариды 23 серотипов пневмоккоков. Есть 13-ти валентная вакцина для детей с двух месяцев. По данным ВОЗ по итог иммунизации с 2000 года отмечается уменьшение заболеваемости пневмококковыми инфекциями (менингиты, пневмонии) у детей более чем на треть.

Но для вакцинации нужны показания: возраст от двух месяцев и до пяти лет, возраст старше 60 лет, наличие хронических заболеваний, например, цирроз печени, ВИЧ, злокачественных новообразований.

Вакцинация пневмококковой вакциной проводится один раз в жизни.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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12.11.2017 08:01
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