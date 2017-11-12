По словам Светланы Силкиной, пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире.

"Ежегодно в мире умирает более 500 тысяч детей в возрасте до 5 лет и это несмотря на то, что разработаны методы и алгоритмы борьбы с пневмонией", — рассказала эксперт.

Пока уровень распространения высок в странах Европы, Америки, Южной Азии и африканских странах, Индии. В России пневмония дает примерно 50% всех смертей от заболеваний органов дыхания. Хотя сейчас наблюдается снижение показателя смертности на 10,6%.

По данным Роспотребнадзора за январь-август 2017 года, заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 6,6% в сравнении с прошлым годом - 265,11 на 100 тысяч населения/

Алтайский край наряду с другими регионами Восточной Сибири продолжает занимать лидирующие позиции по показателям высокой заболеваемости.