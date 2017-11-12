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Ослабление иммунитета может привести к разным заболеваниям. Среди них даже пневмония. В зоне риска дети, пожилые, полные и худые люди, носители хронических заболеваний. Но заболеть можно и при заражении гриппом. О том, что это за заболевание, как им можно заразиться и лечится ли оно, в эфире радио Эхо Москвы в Барнауле рассказала терапевт Диагностического центра Алтайского края Светлана Силкина. Читателям Amic.ru мы расскажем о пневмонии во День всемирной борьбы с этим заболеванием, 12 ноября.
Что такое пневмония?
Сейчас мы говорим только о внебольничной пневмонии. Это острое заболевание, возникшее во внебольничных условиях, сопровождающееся симптомами инфекций нижних дыхательных путей. Иными словами, пневмония — воспаление легких, воспаление в легочных тканях.
Каковы симптомы?
Кашель, отделение мокроты, одышка, боль в грудной клетке, мокрота, повышение температуры тела. Однако по отдельности эти симптомы не являются строго специфичными, диагностическая значимость именно в совокупности данных симптомов.
Характерный набор признаков также выявляет врач при осмотре больного.
Но подтверждают заболевание только после лабораторно-инструментальных методов.
Это распространенная болезнь?
По словам Светланы Силкиной, пневмония является важнейшей отдельно взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире.
"Ежегодно в мире умирает более 500 тысяч детей в возрасте до 5 лет и это несмотря на то, что разработаны методы и алгоритмы борьбы с пневмонией", — рассказала эксперт.
Пока уровень распространения высок в странах Европы, Америки, Южной Азии и африканских странах, Индии. В России пневмония дает примерно 50% всех смертей от заболеваний органов дыхания. Хотя сейчас наблюдается снижение показателя смертности на 10,6%.
По данным Роспотребнадзора за январь-август 2017 года, заболеваемость внебольничной пневмонией снизилась на 6,6% в сравнении с прошлым годом - 265,11 на 100 тысяч населения/
Алтайский край наряду с другими регионами Восточной Сибири продолжает занимать лидирующие позиции по показателям высокой заболеваемости.
Как происходит заражение?
Верхние дыхательные пути человека заселяет множество микроорганизмов. Некоторые обладают способностью вызвать воспаление нижних дыхательных путей. Самый частый возбудитель – пневмококк. А также микоплазма, гемофильная палочка, легионелла, золотистый стафилоккок. Их распространение происходит по ряду причин, одна из которых — ослабление иммунитета.
Есть также вирусный способ заражения. Например, вирус гриппа.
Можно ли заразиться пневмонией от другого человека?
По словам Светланы Силкиной, прямых доказательств передачи в случае бактериального возбудителя нет. Для заболевания нужны определенные условия. А вот в случае гриппозной пневмонии – вероятность высока
Кто в группе риска?
- Дети, особенно в возрасте до 5 лет.
- Пожилые после 65 лет.
- Военнослужащие, проходящие службу по призыву.
- Люди с ожирением или дефицитом веса.
- Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхолегочной системы, злокачественными заболеваниями.
- Курящие, страдающие алкоголизмом.
- ВИЧ-инфицированные.
Можно ли вылечить пневмонию?
"Да, пневмония поддается лечению. Но эффективность и продолжительность лечения во многом зависит от сроков обращения пациента к врачу", — подчеркнула Светлана Силкина.
В основе лечения – антибактериальная терапия, нехватки препаратов нет. Чем раньше начать лечение, тем быстрее можно победить болезнь и не допустить осложнений. Причем, не всегда положена госпитализация. Иногда ее можно лечить и дома.
Иммунитет может защитить от заболевания?
Да, как раз иммунитет и влияет на вероятность возникновения пневмонии. Но устойчивость организма зависит еще и от возраста, генетики, внешней среды, сопутствующих заболеваний и ряда других причин.
А какова профилактика?
- Коррекция факторов риска (отказ от курения, нормализация веса).
- Гигиена полости рта, санация очагов хронической инфекции.
- Полноценный сон, режим труда и отдыха, двигательная активность в соответствии с состоянием здоровья и возраста, избегание переохлаждения.
- Внимательное и ответственное отношение людей к собственному здоровью, своевременное обращение за медицинской помощью, выполнение рекомендаций врачей, высокий уровень грамотности.
- Строгое соблюдение профилактических мероприятий во время эпидемии ОРВИ (например, ношение масок, мытье рук, воздержание от посещения мест массового скопления людей, контакта с инфекционными больными).
- Сезонная витаминизация (разнообразное и полноценное питание, богатое овощами, фруктами, прием ягодных морсов, отвар шиповника).
Вакцина от пневмонии есть?
Во-первых, это вакцинация от гриппа.
Кроме того, существует препарат для специфической профилактики пневмококковых инфекций — вакцина для взрослых, которая содержит капсульные полисахариды 23 серотипов пневмоккоков. Есть 13-ти валентная вакцина для детей с двух месяцев. По данным ВОЗ по итог иммунизации с 2000 года отмечается уменьшение заболеваемости пневмококковыми инфекциями (менингиты, пневмонии) у детей более чем на треть.
Но для вакцинации нужны показания: возраст от двух месяцев и до пяти лет, возраст старше 60 лет, наличие хронических заболеваний, например, цирроз печени, ВИЧ, злокачественных новообразований.
Вакцинация пневмококковой вакциной проводится один раз в жизни.
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