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Под знаком "Шипы": за что могут оштрафовать барнаульских водителей

, ИА "Амител"
На стекле автомобиля с шипованной резиной должен быть наклеен стикер со знаком "Шипы"


Постоянный снежный покров установился в Алтайском крае. В связи с этим большинство (адекватных) автовладельцев успели сменить летнюю резину на зимнюю. Уже несколько недель барнаульцы интересуются, обязательно ли в 2017 году клеить знак "Шипы", где он должен быть размещен и в каком случае инспектор ГИБДД, несмотря на наличие "Ш", все-таки может выписать штраф, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Обязательно ли устанавливать знак "Шипы"?

Если на вашем автомобиле шипованная резина, то для вас установка такого знака обязательна. Эти изменения в Правила дорожного движения вступили в силу с 4 апреля 2017 года (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 года № 333). Перечень неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, дополнен пунктом 7.15 примечание 1.

Теперь в случае отсутствия знака "Ш" на автомобиле с шипованными покрышками сотрудник ГИБДД вправе выписать штраф в размере 500 рублей или на первый раз вынести предупреждение (п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения). В Госавтоинспекции города Барнаула пояснили, что на лояльность могут рассчитывать водители, у которых за последний год не было ни одного административного правонарушения, остальным придется заплатить штраф. Кстати, его можно будет заплатить с 50%-ной скидкой, если это сделать в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

2
Где должен быть размещен знак "Шипы"?

Знак "Шипы" должен информировать других водителей, что вы эксплуатируете резину, оснащенную шипами, а значит, ваш тормозной путь на обледенелой дороге может быть значительно короче, а на асфальте — длиннее.

Знак с черной буквой "Ш" в треугольной окантовке красного цвета на белом фоне следует размещать сзади. Где именно — каждый водитель решает самостоятельно. Главное, чтобы он был хорошо виден другим участникам дорожного движения и не закрывал номер и световые приборы. Обычно его приклеивают на заднем стекле, крышке багажника или бампере.

Намного важнее, чтобы знак был "правильным".

3
Какого размера должен быть знак "Ш"?

Требования к размеру опознавательного знака изложены в основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. Согласно им, знак "Шипы" – это равносторонний треугольник белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" черного цвета. При этом каждая сторона треугольника должна быть не менее 20 см, ширина каймы — 1/10 стороны, иными словами, не менее 2 см.

Чтобы определить размер знака, можно приложить к нему лист формата А4. Его меньшая сторона равна 21 см.

В автомобильных магазинах сегодня в условиях ажиотажа на эти наклейки нередко продают знаки меньшего размера, чем регламентировано правилами. Если ваша буква "Ш" не будет соответствовать требованиям, вам могут выписать штраф.

Кстати, "правильный знак" можно скачать из интернета и распечатать на цветном струйном принтере, затем заламинировать его в фотостудии.


 


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Комментарии

14.11.2017 12:41
- гость -

У меня такой.

http://my-files.ru/Get/5glsrn/2.jpg/thumb600.jpg

Не оштрафуют?

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