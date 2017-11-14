Обязательно ли устанавливать знак "Шипы"?

Если на вашем автомобиле шипованная резина, то для вас установка такого знака обязательна. Эти изменения в Правила дорожного движения вступили в силу с 4 апреля 2017 года (Постановление Правительства РФ от 24 марта 2017 года № 333). Перечень неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, дополнен пунктом 7.15 примечание 1.

Теперь в случае отсутствия знака "Ш" на автомобиле с шипованными покрышками сотрудник ГИБДД вправе выписать штраф в размере 500 рублей или на первый раз вынести предупреждение (п. 2.5 ч. 1 КоАП — невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движения). В Госавтоинспекции города Барнаула пояснили, что на лояльность могут рассчитывать водители, у которых за последний год не было ни одного административного правонарушения, остальным придется заплатить штраф. Кстати, его можно будет заплатить с 50%-ной скидкой, если это сделать в течение 20 дней с момента вынесения постановления.