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Когда выгоднее всего брать отпуск в 2018 году

, ИА "Амител"
Есть месяцы, в которых вы можете получить меньше отпускных


Не позднее чем за две недели до Нового года во всех компаниях должны утвердить график отпусков. В связи с этим сотрудникам стоит определиться, в каком месяце они планируют отдохнуть в 2018 году. Когда выгоднее всего уходить в отпуск, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда не стоит ходить в отпуск?

Самыми невыгодными для отпуска являются январь и май. Работаем мы в эти месяцы меньше обычного, но при этом получаем зарплату в полном объеме. Но если вы решите сходить, например, в начале года в отпуск, вы значительно потеряете в деньгах.

Условно, размер вашей зарплаты составляет 30 тысяч рублей. В январе вам предстоит отработать всего 17 дней, при этом стоимость одного трудодня составит 1764,7 рубля.

Но если вы решите продлить новогодние каникулы, например, с 9 января по 23 января, за каждый день отпуска вам начислят 1023,8 рубля (30 000/29,3, где 29,3 — среднее число календарных дней в месяце, которое применяется при расчете отпускных). Отметим, что больничный в расчет отпускных не входит.

Кстати, если вы решили пойти в отпуск во время нерабочих праздничных дней, вы должны знать, что они, в отличие от обычных выходных, будут исключены и из тех дней, за которые вам начислят отпускные. То есть если вы решите взять отпуск, скажем, с 23 апреля и до конца майских праздников, выгоднее написать два заявления: одно — на период до праздников, второе — на дни между Первомаем и Днем Победы.

2
А когда с экономической точки зрения лучше всего отдыхать?

С материальной точки зрения выгоднее всего идти в отпуск в те месяцы, в которых количество рабочих дней более 20. Больше всего рабочих дней в августе, сентябре и декабре.

Отметим, что отпускные рассчитываются исходя из календарных дней, а зарплата – только за рабочие. Начинать отпуск лучше с понедельника, а закрывать пятницей. При таком варианте ваш двухнедельный отпуск может удлиниться на выходные до отпуска и еще одни в конце. Таким образом, вы сохраните несколько дней на будущий, но в расчет этого отпуска они не войдут.

3
На сколько дней можно разбить отпуск?
Конкретно, на сколько частей можно разделить отпуск, законом не устанавливается. Но согласно статье 125 Трудового кодекса, одна часть отпуска обязательно должна быть не менее 14 календарных дней. Далее отпуск можно отгуливать хоть по 1-2 дня, присоединяя и к субботам, и воскресеньям и отдыхая по 3-4 дня. Отпуск дробится по согласованию с работодателем.

Кстати, в некоторых компаниях заставляют разбивать отпуск. Соглашаться на это или нет — ваш выбор, потому что работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.

Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении отпуска или его оплате, работник вправе обжаловать эти действия в органах государственной инспекции труда.

 

 

 


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Комментарии

16.11.2017 15:42
- гость -

Начинать отпуск лучше с понедельника, а закрывать пятницей. При таком варианте ваш двухнедельный отпуск может удлиниться на выходные до отпуска и еще одни в конце. Таким образом, вы сохраните несколько дней на будущий, но в расчет этого отпуска они не войдут.
---------------
Никто такой отпуск не подпишет. Только целыми неделями, включая прилегающие выходные. Т.е. с понедельника по понедельник.

А если остаётся неделя отпуска, которую разрешают брать по дням, то по факту можно отдохнуть только ПЯТЬ дней из СЕМИ.

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16.11.2017 15:45
Я

статья ни о чем!
уже 10 лет беру спецом в январе и мае очень выгодно. все зависит от вида оплаты труда

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