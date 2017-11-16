Не позднее чем за две недели до Нового года во всех компаниях должны утвердить график отпусков. В связи с этим сотрудникам стоит определиться, в каком месяце они планируют отдохнуть в 2018 году. Когда выгоднее всего уходить в отпуск, рассказываем в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Самыми невыгодными для отпуска являются январь и май. Работаем мы в эти месяцы меньше обычного, но при этом получаем зарплату в полном объеме. Но если вы решите сходить, например, в начале года в отпуск, вы значительно потеряете в деньгах.
Условно, размер вашей зарплаты составляет 30 тысяч рублей. В январе вам предстоит отработать всего 17 дней, при этом стоимость одного трудодня составит 1764,7 рубля.
Но если вы решите продлить новогодние каникулы, например, с 9 января по 23 января, за каждый день отпуска вам начислят 1023,8 рубля (30 000/29,3, где 29,3 — среднее число календарных дней в месяце, которое применяется при расчете отпускных). Отметим, что больничный в расчет отпускных не входит.
Кстати, если вы решили пойти в отпуск во время нерабочих праздничных дней, вы должны знать, что они, в отличие от обычных выходных, будут исключены и из тех дней, за которые вам начислят отпускные. То есть если вы решите взять отпуск, скажем, с 23 апреля и до конца майских праздников, выгоднее написать два заявления: одно — на период до праздников, второе — на дни между Первомаем и Днем Победы.
С материальной точки зрения выгоднее всего идти в отпуск в те месяцы, в которых количество рабочих дней более 20. Больше всего рабочих дней в августе, сентябре и декабре.
Отметим, что отпускные рассчитываются исходя из календарных дней, а зарплата – только за рабочие. Начинать отпуск лучше с понедельника, а закрывать пятницей. При таком варианте ваш двухнедельный отпуск может удлиниться на выходные до отпуска и еще одни в конце. Таким образом, вы сохраните несколько дней на будущий, но в расчет этого отпуска они не войдут.
Кстати, в некоторых компаниях заставляют разбивать отпуск. Соглашаться на это или нет — ваш выбор, потому что работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Этот вопрос решается только по соглашению сторон трудового договора.
Если работодатель не соблюдает требование законодательства о предоставлении отпуска или его оплате, работник вправе обжаловать эти действия в органах государственной инспекции труда.
Комментарии
Начинать отпуск лучше с понедельника, а закрывать пятницей. При таком варианте ваш двухнедельный отпуск может удлиниться на выходные до отпуска и еще одни в конце. Таким образом, вы сохраните несколько дней на будущий, но в расчет этого отпуска они не войдут.
---------------
Никто такой отпуск не подпишет. Только целыми неделями, включая прилегающие выходные. Т.е. с понедельника по понедельник.
А если остаётся неделя отпуска, которую разрешают брать по дням, то по факту можно отдохнуть только ПЯТЬ дней из СЕМИ.
статья ни о чем!
уже 10 лет беру спецом в январе и мае очень выгодно. все зависит от вида оплаты труда