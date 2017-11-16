Когда не стоит ходить в отпуск?

Самыми невыгодными для отпуска являются январь и май. Работаем мы в эти месяцы меньше обычного, но при этом получаем зарплату в полном объеме. Но если вы решите сходить, например, в начале года в отпуск, вы значительно потеряете в деньгах.

Условно, размер вашей зарплаты составляет 30 тысяч рублей. В январе вам предстоит отработать всего 17 дней, при этом стоимость одного трудодня составит 1764,7 рубля.

Но если вы решите продлить новогодние каникулы, например, с 9 января по 23 января, за каждый день отпуска вам начислят 1023,8 рубля (30 000/29,3, где 29,3 — среднее число календарных дней в месяце, которое применяется при расчете отпускных). Отметим, что больничный в расчет отпускных не входит.

Кстати, если вы решили пойти в отпуск во время нерабочих праздничных дней, вы должны знать, что они, в отличие от обычных выходных, будут исключены и из тех дней, за которые вам начислят отпускные. То есть если вы решите взять отпуск, скажем, с 23 апреля и до конца майских праздников, выгоднее написать два заявления: одно — на период до праздников, второе — на дни между Первомаем и Днем Победы.