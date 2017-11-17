История праздника День матери

Корнями праздник уходит в Древнюю Грецию, жители которой поклонялись матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте матери богов Кибеле. Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.

В современности впервые Материнское воскресенье появилось в Великобритании, и праздновали его во второе воскресенье Великого поста. В других странах он стал известен во многом благодаря американской активистке Джулии Уорд Хоув. В 1870 году она опубликовала Прокламацию Дня матери, призвав "всех женщин, у которых есть сердца", к борьбе за мир. Ежегодно в честь Дня матери в Бостоне она организовывала массовые митинги ради борьбы за мир во всем мире. Намного ближе людям оказалась позиция американки Энн Джарвис. В 1907 году она организовала торжественную церемонию в память о своей скончавшейся матери. Спустя год праздник в честь матери отмечали уже сотни женщин. А в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником День матери.

Сейчас этот международный праздник существует более чем в 50 странах мира, но при этом даты его празднования разнятся.

В России он появился в 1998 году после Указа президента Бориса Ельцина. А сама инициатива принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.