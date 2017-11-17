На протяжении 19 лет в России в последнее воскресенье ноября отмечают День матери. В 2017 году он выпадает на 26 ноября. Какая история у этого праздника, как можно поздравить самого дорогого на свете человека и что подарить на День матери, читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Корнями праздник уходит в Древнюю Грецию, жители которой поклонялись матери всех богов Гее. Римляне посвящали три дня в марте матери богов Кибеле. Для кельтов Днем матери был день чествования богини Бриджит.
В современности впервые Материнское воскресенье появилось в Великобритании, и праздновали его во второе воскресенье Великого поста. В других странах он стал известен во многом благодаря американской активистке Джулии Уорд Хоув. В 1870 году она опубликовала Прокламацию Дня матери, призвав "всех женщин, у которых есть сердца", к борьбе за мир. Ежегодно в честь Дня матери в Бостоне она организовывала массовые митинги ради борьбы за мир во всем мире. Намного ближе людям оказалась позиция американки Энн Джарвис. В 1907 году она организовала торжественную церемонию в память о своей скончавшейся матери. Спустя год праздник в честь матери отмечали уже сотни женщин. А в 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником День матери.
Сейчас этот международный праздник существует более чем в 50 странах мира, но при этом даты его празднования разнятся.
В России он появился в 1998 году после Указа президента Бориса Ельцина. А сама инициатива принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Цель праздника — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей жизни главного человека — матери.
В этот день принято поздравлять мам и бабушек. Этот праздник — еще одна возможность выразить слова благодарности за любовь и заботу, которые вы получили от самого близкого человека. День матери принято отмечать в кругу семьи, за празднично накрытым столом. Но даже если вы находитесь в другом городе, есть возможность заказать, например, букет цветов с доставкой на дом и поздравить маму с этим замечательным праздником.
Если вы живете рядом, чтобы этот воскресный день стал по-настоящему праздничным, освободите маму от домашних дел. Приятным подарком может стать:
- букет цветов;
- мастер-класс по флористике, кулинарии, рисованию и др.;
- посуда;
- постельное белье;
- подарочный сертификат в салон красоты;
- совместный поход в ресторан, боулинг;
- фотосессия;
- видеопоздравление;
- билет в театр или на концерт любимого исполнителя:
- курс массажа;
- путевка в санаторий;
- набор чаев;
- картина;
- книга;
- композиция из шоколадных конфет;
- плед, халат;
- мультиварка, хлебопечка;
- прибор для измерения давления, глюкометр;
- массажеры для тела или ног, согревающие пояса, приборы для лечения суставов, ортопедические стельки, электрические или солевые грелки.
Но, конечно, главный подарок — это наша любовь и забота, теплота и внимание. И несмотря на то, что, как и любой праздник, День матери отмечается всего один раз в году, в наших силах сделать его ежедневным.
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