Оплата расходов за капитальный ремонт многоквартирного дома является обязанностью всех жильцов и распространяется на всех собственников помещений с момента покупки недвижимости. Эти взносы следует оплачивать ежемесячно.
Оплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии жители Алтайского края могут с 15 ноября, информирует НО РО "Фонд капитального ремонта МКД". Это стало возможным после длительных переговоров между Регоператором и банком ВТБ-24. Оплатить взносы без комиссионного вознаграждения можно через офисы банка и его пункты приема платежей.
Для сведения: комиссионные сборы взимают платежные организации за свои услуги по приему и обработке платежей от населения, и к этому Фонд капитального ремонта многоквартирных домов никакого отношения не имеет.
Таким образом, уже с 15 ноября 2017 года собственники могут избежать взимания комиссионных сборов при оплате взносов на капитальный ремонт через пункты приема платежей в офисах банка ВТБ-24.
Сделать в Барнауле это можно по адресам:
- ул. Папанинцев, 106А;
- пр. Ленина, 68;
- ул. Малахова, 48;
- пр. Ленина, 45;
- пр. Строителей, 11А;
- пр. Ленина, 151;
- ул. Павловский тракт, 251;
- ул. Попова, 114;
- ул. Малахова, 88В.
В Бийске:
- ул. Васильева, 57А;
- пер. Коммунарский, 23.
В Новоалтайске:
- ул. Красногвардейская, 5;
- ул. Октябрьская, 14.
В Рубцовске:
- ул. Дзержинского, 14;
- ул. Локомотивная, 15А;
- пр. Ленина, 141.
Комментарии
Импотентное правительство не может принять малюсенький закон о запрете взимания комиссий по этим назначениям платежей.
По коммуналке
По капремонту
Точно так же как не берет ни один банк комиссию (по закону) не имеет право за бюджетные и налоговые платежи
Принять и делу конец