Оплата расходов за капитальный ремонт многоквартирного дома является обязанностью всех жильцов и распространяется на всех собственников помещений с момента покупки недвижимости. Эти взносы следует оплачивать ежемесячно.

Оплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии жители Алтайского края могут с 15 ноября, информирует НО РО "Фонд капитального ремонта МКД". Это стало возможным после длительных переговоров между Регоператором и банком ВТБ-24. Оплатить взносы без комиссионного вознаграждения можно через офисы банка и его пункты приема платежей.

Для сведения: комиссионные сборы взимают платежные организации за свои услуги по приему и обработке платежей от населения, и к этому Фонд капитального ремонта многоквартирных домов никакого отношения не имеет.

Таким образом, уже с 15 ноября 2017 года собственники могут избежать взимания комиссионных сборов при оплате взносов на капитальный ремонт через пункты приема платежей в офисах банка ВТБ-24.

Сделать в Барнауле это можно по адресам:

- ул. Папанинцев, 106А;

- пр. Ленина, 68;

- ул. Малахова, 48;

- пр. Ленина, 45;

- пр. Строителей, 11А;

- пр. Ленина, 151;

- ул. Павловский тракт, 251;

- ул. Попова, 114;

- ул. Малахова, 88В.

В Бийске:

- ул. Васильева, 57А;

- пер. Коммунарский, 23.

В Новоалтайске:

- ул. Красногвардейская, 5;

- ул. Октябрьская, 14.

В Рубцовске:

- ул. Дзержинского, 14;

- ул. Локомотивная, 15А;

- пр. Ленина, 141.