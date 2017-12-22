Характер погоды на выходных в Алтайском крае существенно не изменится: она будет спокойной и без осадков. Лишь в ночь на 23 декабря по северо-востоку пройдет небольшой снег, ветер усилится до 8-13 метров в секунду.
Столбики термометров ночью покажут -15...-24 градусов, днем в субботу будет -6...-14, в воскресенье -4...-12.
Морозы стихнут в начале новой рабочей недели. В Алтайский край придут снег, местами переходящий в дождь, метель. Будет объявлено штормовое предупреждение, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Но в первой половине следующей недели в связи с активной циклонической деятельностью в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.
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