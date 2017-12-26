Неустойчивая погода со снегопадами различной интенсивности сохранится в Алтайском крае до 31 декабря, сообщила Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых. Наиболее сильные снегопады ожидаются 28 и 30 декабря.
"В регионе усилится ветер, поднимется метель, на дорогах снежные заносы. В период с 27 по 31 декабря температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -8 до -18 градусов, днем от -2 до -10", — сообщила синоптик.
Но уже 31-го днем на районы Алтайского края начнет оказывать влияние азиатский антициклон. С ним постепенно ветер стихнет, снегопад прекратится, и в новогоднюю ночь, и в первой декаде января в Алтайском крае установится спокойная погода без осадков. В утренние часы возможны изморозь и туман.
"В течение дня 31 декабря температура воздуха будет понижаться, и в новогоднюю ночь столбики термометров по краю покажут -15...-23 градуса. В дальнейшем температура ночью будет колебаться от -20 до -30 градусов, днем от -15 до -20", — заключила синоптик.
Комментарии
какая погода будет завтра - мы скажем послезавтра