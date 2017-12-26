Как изменились правила размещения рекламы на улицах Барнаула

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Барнаул год от года только хорошеет. Но остается еще одна из "вечных" проблем — рекламный облик города. Вот уже несколько лет эксперты обсуждают, как и город облагородить, и бизнес не обидеть. Очередная попытка — изменения в правила размещения наружной рекламы, которые приняла Барнаульская городская Дума на последнем в 2017 году заседании 22 декабря. Эти правила заработают с 30 декабря.
Итак, Барнаул теперь имеет шесть рекламных зон. В правилах прописаны размеры некоторых рекламных конструкций и минимальное расстояние до других.
Это старая часть города на проспектах Красноармейский, Социалистический и Ленина на пересечении с улицами Аванесова, Гоголя, Никитина, Анатолия, Пушкина, Максима Горького и другими, а также намывные территории полуострова Помазкин.
Здесь можно устанавливать только отдельно стоящие рекламные конструкции (сити-формат, конструкции на остановках, афишные стенды).
Части улиц Космонавтов, Кулагина, Трактовая и Попова.
Здесь допустимы отдельно стоящие рекламные конструкции (сити-формат, конструкции на остановках, афишные стенды, индивидуальные стелы, пиллары, ситиборды, билборды, суперборды, призматроны, мультипанели, электронные экраны, суперсайты, флаговые установки, скамейки с рекламным модулем).
Также можно размещать рекламы на зданиях и крышах (видеоэкраны, медиафасады, лайтбоксы, панель-кронштейны).
Дорога А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан", дорога М-52 "Чуйский тракт", дорога "Мостовой переход через р.Обь в г.Барнауле", дорога "Барнаул – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области", шоссе Ленточный бор "Объездная дорога в обход г.Барнаула", Гоньбинский тракт.
Вот тут только отдельно стоящие билборды, суперборды, суперсайты.
Это места проведения массовых мероприятий (пл.Советов, пл.Сахарова, пл.Октября, пл.Мира, пл.Народная, пл.Победы, пл.Привокзальная, пл.Баварина), территории мостов и территории крупных автотранспортных развязок (части проспекта Красноармейского и Павловского тракта, улиц Малахова, Попова, Антона Петрова и др.).
В данной зоне можно устанавливать отдельно стоящие рекламные конструкции (реклама на остановочных пунктах, указатель с рекламным модулем, сити-форматы, индивидуальные стелы, афишные стенды, пиллары, ситиборды, билборды, суперборды, призматроны, мультипанели, электронные экраны, суперсайты и другое). А также рекламу на зданиях.
Здесь есть все территории, кроме входящих в первые пять зон.
Разрешены почти все перечисленные выше отдельно стоящие виды рекламы и на зданиях.
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