Сообщение о повышении родительской платы за детские сады в Алтайском крае и потом сообщения об отмене данного решения смутили многих барнаульцев. В редакцию Amic.ru поступают вопросы, какое решение в итоге приняли, а также какой будет размер родительской платы. Разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Сообщение о росте платы за детский сад, взимаемой с родителей, по всему региону прошло в СМИ в начале декабря.
Согласно приказу, который подписал министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, максимальная плата за детсад была установлена в Барнауле. Чиновник пояснил необходимость увеличения платы ростом цен на продукты (мясо, "молочку", овощи, фрукты, соки).
В детских садах родителей успели ознакомить с этой информацией, а также предупредили, что повышение произойдет с декабря. Но доплату за первый зимний месяц предстояло сделать только в январе.
Пока суммы останутся те же. Предполагалось, что размер родительской платы в Барнауле составит 2300 рублей.
Но 26 декабря глава города Сергей Дугин приказ о росте платы за детсады пока поставил на паузу. Поэтому в январе родители за присмотр и уход в муниципальных детсадах заплатят по-старому — 1650 рублей (за одного ребенка).
Дело в том, что губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил с заявлением, что решение о росте было преждевременным и родители не были должным образом проинформированы. А также обратился к руководителям муниципалитетов с предложением приостановить повышение родительской платы.
Пока точную дату повышения не называют. Как сообщила председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина, в связи с тем, что принятие решения о повышении родительской платы вызвало широкий общественный резонанс, с родителями проведут дополнительную разъяснительную работу о формировании стоимости питания, а также обоснованности повышения родительской платы.
Вопрос обсудят на расширенных заседаниях попечительских советов, родительских комитетов, а также с родителями в каждой группе муниципальных детсадов. Кроме того, будет проведено анкетирование каждой семьи, данные будут учтены при принятии окончательного решения об изменении размера родительской доли за присмотр и уход за детьми в ДОУ.
Не исключено, что размер платы в 2300 рублей тоже будет скорректирован. Напомним, губернатор Карлин признал необходимость повышения родительской платы, но не в полтора раза, как предлагают сделать в Барнауле.
Комментарии
А что происходит с зарплатой воспитателей?
Путин придет , порядок наведет ! Вот после выборов заживем !
Общественным питанием в детских садах должны заниматься частные компании на конкурсной основе. Уход за детьми - аналогично.
Государство цены на общепит и на уход за детьми в детских садах не должно определять. Оплачивать должны родители.
Дошкольное образование при этом должно оставаться бесплатным.
решение о росте было преждевременным и родители не были должным образом проинформированы
наоборот были проинформированы должным образом: доведено содержание приказа о повышении под роспись и даже во исполнение п.7 приказа подписано доп. соглашение к договору...
но тут до Штирлица дошло что 18 марта у нас оказывается выборы президента
Что происходит.....тариф заморозили, а новую оплату принимают
28.12.2017 11:33
Vanadiy2014
Общественным питанием в детских садах должны заниматься частные компании на конкурсной основе.
ну-ну - дешево не значит качественно, уже проходили в армии при закупках продовольствия на конкурсной основе через тендерную систему ...
28.12.2017 11:35
Леня
Что происходит.....тариф заморозили, а новую оплату принимают
не волнуйся, с 19 марта будут взымать в соответсвии с приказом
Решили бабла рубануть побольше, вместо наведения порядка. Ванадия отлучить от церкви за безпробудную глупость.
28.12.2017 11:36
В армии характер питания определяют не солдаты, которые кушают. Армия - это гос.компания, поэтому там может быть жульничество даже с тендерами, значит качество не гарантировано. А в детских садах специальные фирмы должны отбирать родители, по критерию цена-качество.
за декабрь уже 2300 платил
плата за д/сад к питанию ребёнка никакого отношения не имеет, и никак на него (питание) не влияет, самообразовывайтесь, после - комментируйте, алоха
у набиулиной оливье подешевело, видите ли продовольственная дефляция, а у нас в садах все наоборот.
Ололох, ты двушку с перегородкой от трешки отличить не можешь, откуда уверенность, что ты в другом разбираешься?
Пионер, пруфани за оплату питания в д/садах?
Тебе в уши дуют, да так надули, что ты решил, видимо, что только ты один такой разбирающийся...
не пруфанёшь, после скобок в твоём погоняле придёццо заменить "онер" на "обол"
Ололох, если честно, на тебя я прибор ещё вчера положил, после твоих трешек за 1450. Моя радость, что таким в брак вступать нельзя.
"Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся" бугеге
если положил, зачем пишешь мне? значит не положил? значит ...обол
какие мои трёшки, ...обол? не я тебе ссылку давал, значит не мои, значит ...обол (2)
ну, и по питанию в д/садах ожидаемо слился, значит ...обол (3)
Поздравляю, трижды ...обол!
ололо, это на него очень похоже, проверено )
28.12.2017 11:43
Vanadiy2014
А великая сверхдержава с многим чем супер и сверх.. не должна заботиться о о своем будущем- детях,не?Ты тут западную систему не привешивай -доходы не те у населения.В США бесплатный садик положен тем у кого доход если в рублях меньше 100 тыщ в месяц,при цене частного 15-30 тыщ.То есть большая часть население имеет доход ,что может и частный позволить.У нас и 2300 на государственный часто проблема.А за десятку куда матеря например с зп 15000 щемится будут? Туп ты чтоли или так совсем делать не...
Девятый, прилично себя веди.
28.12.2017 13:34
Vanadiy2014
Ты прям как власть наша отвечаешь)
ололо и Ванадий, идите на !!!
Ололо, на ссылку ты ссылался? Ссылался. Там пустышка. Плата за садик плата за содержание и уход за ребёнком. Уход включает в себя организацию питания. (В типовом договоре). Опять твой пук ртом. Зачем время на тебя трачу? Чтоб других в заблуждение не вводил. Вы с дядей ванадием найдёте общий язык, два маргинала
И отдельно хотелось бы посвятить ололоху и вонадию композицию группировки Ленинград " Дорожная". Заранее спасибо.
ты не только ...обол, ты ещё и дб,
я не "ссылался" на ссылку, погугли значение слова "ссылаться"
пруфани на договор, где прописано, что родительская плата, это плата за организацию питания
Родители удовились за 2300 держите 1650. А теперь попробуйте сами месяц на 1650.
Ололох. Открой дома свой и почитай. Ах да. Ты голубых кровей. И детей вам усыновлять нельзя. А теперь давай пруф, что это не так. Это твоя логика.