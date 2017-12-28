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Повысить нельзя оставить: что происходит с платой за детсады в Барнауле

, ИА "Амител"
Рост платы в 1,5 раза вызвал широкое обсуждение в Барнауле, в итоге действие приказа было приостановлено


Сообщение о повышении родительской платы за детские сады в Алтайском крае и потом сообщения об отмене данного решения смутили многих барнаульцев. В редакцию Amic.ru поступают вопросы, какое решение в итоге приняли, а также какой будет размер родительской платы. Разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Родительскую плату за детсад повышают?

Сообщение о росте платы за детский сад, взимаемой с родителей, по всему региону прошло в СМИ в начале декабря.

Согласно приказу, который подписал министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, максимальная плата за детсад была установлена в Барнауле. Чиновник пояснил необходимость увеличения платы ростом цен на продукты (мясо, "молочку", овощи, фрукты, соки).

В детских садах родителей успели ознакомить с этой информацией, а также предупредили, что повышение произойдет с декабря. Но доплату за первый зимний месяц предстояло сделать только в январе.

2
Да, цены растут. И по сколько будем платить теперь?

Пока суммы останутся те же. Предполагалось, что размер родительской платы в Барнауле составит 2300 рублей.

Но 26 декабря глава города Сергей Дугин приказ о росте платы за детсады пока поставил на паузу. Поэтому в январе родители за присмотр и уход в муниципальных детсадах заплатят по-старому — 1650 рублей (за одного ребенка).

Дело в том, что губернатор Алтайского края Александр Карлин выступил с заявлением, что решение о росте было преждевременным и родители не были должным образом проинформированы. А также обратился к руководителям муниципалитетов с предложением приостановить повышение родительской платы.

3
Ясно, то есть все равно повысят, но когда?

Пока точную дату повышения не называют. Как сообщила председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина, в связи с тем, что принятие решения о повышении родительской платы вызвало широкий общественный резонанс, с родителями проведут дополнительную разъяснительную работу о формировании стоимости питания, а также обоснованности повышения родительской платы.

Вопрос обсудят на расширенных заседаниях попечительских советов, родительских комитетов, а также с родителями в каждой группе муниципальных детсадов. Кроме того, будет проведено анкетирование каждой семьи, данные будут учтены при принятии окончательного решения об изменении размера родительской доли за присмотр и уход за детьми в ДОУ.

Не исключено, что размер платы в 2300 рублей тоже будет скорректирован. Напомним, губернатор Карлин признал необходимость повышения родительской платы, но не в полтора раза, как предлагают сделать в Барнауле.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

28.12.2017 11:17
гость

А что происходит с зарплатой воспитателей?

0  0
28.12.2017 11:25
- гость -

Путин придет , порядок наведет ! Вот после выборов заживем !

0  0
28.12.2017 11:33
Vanadiy2014

Общественным питанием в детских садах должны заниматься частные компании на конкурсной основе. Уход за детьми - аналогично.
Государство цены на общепит и на уход за детьми в детских садах не должно определять. Оплачивать должны родители.
Дошкольное образование при этом должно оставаться бесплатным.

0  0
28.12.2017 11:34
- гость -

решение о росте было преждевременным и родители не были должным образом проинформированы

наоборот были проинформированы должным образом: доведено содержание приказа о повышении под роспись и даже во исполнение п.7 приказа подписано доп. соглашение к договору...
но тут до Штирлица дошло что 18 марта у нас оказывается выборы президента

0  0
28.12.2017 11:35
Леня

Что происходит.....тариф заморозили, а новую оплату принимают

0  0
28.12.2017 11:36
- гость -


28.12.2017 11:33
Vanadiy2014

Общественным питанием в детских садах должны заниматься частные компании на конкурсной основе.

ну-ну - дешево не значит качественно, уже проходили в армии при закупках продовольствия на конкурсной основе через тендерную систему ...

0  0
28.12.2017 11:37
- гость -


28.12.2017 11:35
Леня

Что происходит.....тариф заморозили, а новую оплату принимают

не волнуйся, с 19 марта будут взымать в соответсвии с приказом

0  0
28.12.2017 11:40
Пионер

Решили бабла рубануть побольше, вместо наведения порядка. Ванадия отлучить от церкви за безпробудную глупость.

0  0
28.12.2017 11:43
Vanadiy2014

28.12.2017 11:36

В армии характер питания определяют не солдаты, которые кушают. Армия - это гос.компания, поэтому там может быть жульничество даже с тендерами, значит качество не гарантировано. А в детских садах специальные фирмы должны отбирать родители, по критерию цена-качество.

0  0
28.12.2017 11:43
- гость -

за декабрь уже 2300 платил

0  0
28.12.2017 12:02
ололо

плата за д/сад к питанию ребёнка никакого отношения не имеет, и никак на него (питание) не влияет, самообразовывайтесь, после - комментируйте, алоха

0  0
28.12.2017 12:05
- гость -

у набиулиной оливье подешевело, видите ли продовольственная дефляция, а у нас в садах все наоборот.

0  0
28.12.2017 12:38
Пионер

Ололох, ты двушку с перегородкой от трешки отличить не можешь, откуда уверенность, что ты в другом разбираешься?

0  0
28.12.2017 12:51
ололо

Пионер, пруфани за оплату питания в д/садах?
Тебе в уши дуют, да так надули, что ты решил, видимо, что только ты один такой разбирающийся...
не пруфанёшь, после скобок в твоём погоняле придёццо заменить "онер" на "обол"

0  0
28.12.2017 13:01
Пионер

Ололох, если честно, на тебя я прибор ещё вчера положил, после твоих трешек за 1450. Моя радость, что таким в брак вступать нельзя.

0  0
28.12.2017 13:16
ололо

"Я вся такая внезапная, такая противоречивая вся" бугеге
если положил, зачем пишешь мне? значит не положил? значит ...обол
какие мои трёшки, ...обол? не я тебе ссылку давал, значит не мои, значит ...обол (2)
ну, и по питанию в д/садах ожидаемо слился, значит ...обол (3)
Поздравляю, трижды ...обол!

0  0
28.12.2017 13:23
Vanadiy2014

ололо, это на него очень похоже, проверено )

0  0
28.12.2017 13:33
9

28.12.2017 11:43
Vanadiy2014
А великая сверхдержава с многим чем супер и сверх.. не должна заботиться о о своем будущем- детях,не?Ты тут западную систему не привешивай -доходы не те у населения.В США бесплатный садик положен тем у кого доход если в рублях меньше 100 тыщ в месяц,при цене частного 15-30 тыщ.То есть большая часть население имеет доход ,что может и частный позволить.У нас и 2300 на государственный часто проблема.А за десятку куда матеря например с зп 15000 щемится будут? Туп ты чтоли или так совсем делать не...

0  0
28.12.2017 13:34
Vanadiy2014

Девятый, прилично себя веди.

0  0
28.12.2017 13:41
9

28.12.2017 13:34
Vanadiy2014
Ты прям как власть наша отвечаешь)

0  0
28.12.2017 13:58
- гость -

ололо и Ванадий, идите на !!!

0  0
28.12.2017 14:01
Пионер

Ололо, на ссылку ты ссылался? Ссылался. Там пустышка. Плата за садик плата за содержание и уход за ребёнком. Уход включает в себя организацию питания. (В типовом договоре). Опять твой пук ртом. Зачем время на тебя трачу? Чтоб других в заблуждение не вводил. Вы с дядей ванадием найдёте общий язык, два маргинала

0  0
28.12.2017 14:06
Пионер

И отдельно хотелось бы посвятить ололоху и вонадию композицию группировки Ленинград " Дорожная". Заранее спасибо.

0  0
28.12.2017 15:14
ололо

ты не только ...обол, ты ещё и дб,

я не "ссылался" на ссылку, погугли значение слова "ссылаться"

пруфани на договор, где прописано, что родительская плата, это плата за организацию питания

1  0
28.12.2017 15:42
- гость -

Родители удовились за 2300 держите 1650. А теперь попробуйте сами месяц на 1650.

0  0
28.12.2017 16:23
Пионер

Ололох. Открой дома свой и почитай. Ах да. Ты голубых кровей. И детей вам усыновлять нельзя. А теперь давай пруф, что это не так. Это твоя логика.

0  0
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