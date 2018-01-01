На Руси 1 января (19 декабря по старому стилю) чтили память Ильи Муромца. Былинного богатыря считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Об истории и традициях праздника читайте в материале Amic.ru.
Это былинный герой. Память русского святого преподобного Илии, чудотворца Муромского чтят 1 января. Илья был воином и монахом, служил Отечеству при княжении Владимира Мономаха.
Одним из прототипов Ильи Муромца был Илия Печерский. Это инок Киево-Печерского монастыря.
В Муроме существуют многочисленные предания об Илие. Считается, что его потомками были муромчане Гущины, которые испокон веков обладали огромной силой. Рассказывают, одному из Гущиных, который жил в конце XIX века, было запрещено участвовать в кулачных боях.
А еще считается, что изба Илии стояла на том месте в селе Карачарове (сегодня это часть Мурома), где стоит дом одного из Гущиных. Рядом с избой находится Троицкая церковь, которую Илия по преданию сложил лично.
Вероятно, причиной смерти преподобного послужил удар острого орудия в грудь. Например, копья или меча. Смерть наступила в возрасте около 40—55 лет. Предполагают, что он погиб при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году, сопровождавшемся разгромом Печерской лавры союзными Рюрику половцами.
На Руси считали, что 1 января благоприятен для гаданий и обрядов. Например люди верили, что тот, кто в этот день проедет на лошади задом-наперед вокруг дерева, расходящегося из одного корня на два ствола, тот не будет обманут мужем или женой.
Также гадали на погоду: чистили 12 луковиц от верхних чешуек, насыпали на каждую луковицу по кучке соли и клали их на ночь на печь. На какой луковице за ночь соль повлажнеет, такой по счету месяц будет дождливый. Или вынимали из луковиц 12 чашечек, насыпали в них соль и ставили на окно в ночь под Новый год. Если соль становилась влажной, то месяц будет дождливый, если нет — сухой.
Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а месячная звездная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой — ожидали, что уродится рожь.
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