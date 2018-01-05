Практически любой праздник связан со своими традициями и суевериями, касается это и Рождества. В том, что можно будет делать на 7 января, а что нельзя, какое событие посулит вам удачу и благополучие в течение всего года, а какое принесет вред, разбирался корреспондент Amic.ru.
Что можно и нужно делать на Рождество?
1) 7 января обязательно стоит ходить в гости и госте у себя принимать. При этом важно общаться с теми людьми, которые принесут счастье, это могут быть благополучные семьи или пары, в которых появился ребенок.
2) Также стоит на Рождество дарить подарки, лучше если это будут кутья, конфеты, варенье, соленья, игрушки и сувениры.
3) Принято на Рождество принято зажигать свечи, которые привлекают в дом тепло и богатство. Одну обязательно стоит зажечь за усопших родственников.
4) Если в доме есть животные — кормите их обильно: чем сытнее они будут, тем благополучнее сложится ваш год.
5) Рождество – хорошее время для покупок. Не отказывайте себе в достойном приобретении: купленное 7 декабря прослужит довольно долгое время и принесет пользу.
Что нельзя делать на Рождество?
1) Самое главное правило — на Рождество и до самого Крещения нельзя заниматься производительным трудом: уходящие в глубь веков приметы не советуют шить, вязать, прясть, ткать, плести и прочее.
2) В Рождество нельзя заниматься уборкой и всякими хозяйскими делами.
3) В этот день нельзя ругаться и гадать. От первого и вовсе стоит отказаться, а для второго отлично подойдут дни с 8 января до Крещения.
4) На Рождество нельзя пить воду, лучше сделать выбор в пользу кофе, чая и других напитков.
Традиции
Одной из традиций празднования Рождества было ходить по домам с рождественским песнопением и колядками, так что если решили ее повторять — смело отправляйтесь по друзьям и знакомым.
Есть правила, которые касаются и одежды: 7 января лучше надеть новую одежду, не просто чистую и постиранную, а именно новую. Кроме того, за рождественский стол не советуют садиться в черном, предки верили, что это привлечет неудачи в делах.
Приметы
Рождество хоть и христианский праздник, оно все равно окружено массой народных примет. Так, распространено поверье, касающееся первого гостя: если первой в дом войдет женщина, то хозяин жилища вместе с его семьей будет весь год болеть. Нельзя не Рождество ничего терять — это принесет убытки, а вот найти что-то - к деньгам. Если Вы случайно за рождественским столом разлили чай или кофе, вас будут ждать приятные новости и большой успех. Урожайный и хлебосольный год сулят чистое звездное небо и ясная погода на Рождество, а вот молодой месяц говорит о том, что грядущие 12 месяцев будут неудачным в финансовом плане.
Комментарии
Воду нельзя а Водку можно? В водке воды не больше чем в чае?