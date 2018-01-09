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Правила рулят: что изменится для автомобилистов в 2018 году

, ИА "Амител"
Какие изменения в правила дорожного движения вступили в силу с 1 января 2018 года?


С 1 января 2018 года в силу вступили новые правила ПДД. Еще часть изменений на подходе. О том, что изменилось для водителей уже сегодня и каких новшеств ждать в текущем году, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Повышение акцизов

С начала 2018-го повышаются акцизы на топливо. Уже с 1 января ставки акциза на бензин и дизтопливо вырастут на 50 копеек с каждого литра.

Примечательно, что повышение цен произойдет дважды. Второй раз стоимость повысится с 1 июля 2018 года. В начале года ставка акцизов на бензин экологического класса 5 "прибавит в весе" 10,7%, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 рублей за тонну.

Эксперты прогнозируют, что с учетом индексации цены топлива на уровень инфляции, рыночные цены на бензин в 2018 году могут превысить 40 рублей за литр. Что касается доходов бюджета от повышения акцизов, то они прогнозируются на уровне 55-60 млрд рублей.

2
ОСАГО

В январе 2018-го вводится новая форма полиса ОСАГО. Она будет дополнена QR-кодом в верхнем правом углу. С помощью кода можно получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в режиме онлайн. 

Также при помощи этого кода и специального приложения на телефоне можно будет перейти на сайт РСА и получить подробные сведения о наименовании страховщика, узнать серию, номер и дату выдачи страхового полиса, а также даты начала и окончания периода использования транспортного средства в течение срока действия договора обязательного страхования.

Кроме того, будет доступна информация о:

- страхователе;

- собственнике ТС;

- марке, модели ТС, идентификационном номере и государственном регистрационном знаке;

- лицах, допущенных к управлению ТС, или указание на неограниченный круг лиц.

Внедрение QR-кода необходимо для того, чтобы максимально защитить полисы от подделок.

Относительно ОСАГО в 2018-м произойдет еще одно изменение, которое призвано повысить защиту прав и законных интересов страхователей. "Период охлаждения", который раньше составлял пять дней, увеличили до 14 календарных дней. Теперь в течение указанного времени клиент сможет без последствий вернуть полис "автогражданки" страховщику.

3
Электронные ПТС

Уже с января 2018 года отечественные и иностранные автопроизводители, работающие в нашей стране, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных паспортов транспортных средств (ПТС).

Полностью Россия перейдет на выдачу электронных (ПТС) во второй половине текущего года – с 1 июля.

Что касается уже существующих бумажных ПТС, то обязательного перевода их в цифровой формат с 1 июля 2018 года пока не предусмотрено.

4
Штраф за тонировку

Штрафовать за тонировку начнут, но не ранее 1 июня 2018 года. Предварительно принятие поправок перенесли на весну, а в силу они вступят не раньше лета.

Нарушителям придется заплатить до 5 000 рублей. Нарушением считается тонировка лобового стекла со световым пропусканием до 75% включительно и до 70%, если речь идет о боковых стеклах.

После вступления закона в силу нарушившему правила водителю на первый раз придется заплатить 1,5 тыс. рублей (сегодня штраф 500 рублей). При повторном нарушении штраф составит уже 5 000 рублей.

5
Промилле

Депутаты Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, который возвращает понятие промилле. Водителя лишат прав на 1,5 года и обяжут заплатить штраф в 30 тысяч рублей, если в крови у него обнаружат 0,3 промилле. Это равно 0,3 грамма спирта на литр крови. Эти изменения должны быть внесены в закон весной-летом 2018 года.

Пока что степень опьянения водителей определяют только с помощью алкотестеров. Законом допускается суммарная возможная погрешность прибора — 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это около 0,35 промилле в крови.

Если водитель находится без сознания либо мертв, то определить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, не представляется возможным. В настоящий момент документами такая экспертиза не предусмотрена.

6
Знак "Инвалид"

В трех чтениях депутатами Госдумы поддержан законопроект, который должен пресечь незаконную парковку на местах для инвалидов. Распространены случаи, когда здоровые люди приобретают знак "инвалид" перед торговым центрами или медучреждениями и паркуются на соответствующих местах.

После вступления закона в силу (дата пока не определена) эмблема "Инвалид" будет закрепляться за конкретным автомобилем. Выдавать эмблему будут либо в МВД, либо в службе медико-социальной экспертизы.

7
Светоотражающие жилеты
Водители будут обязаны носить светоотражающие жилеты. Их следует надевать, если совершена остановка за городом на обочине или на дороге в темное время суток или при ограниченной видимости. Также жилет необходимо надеть в случае аварии за пределами населенного пункта.
Это изменение вступит в силу в марте 2018 года.
8
Изменятся названия трасс

С 1 января 2018 года в Алтайском крае официально исчезнут трассы М-52 и А-349. Магистрали получат новые названия. Примечательно, что эти дороги переименовали еще в 2010 году.

Дело в том, что теперь заглавная буква М может употребляться только в названии автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами субъектов Российской Федерации, пояснили порталу Amic.ru в пресс-службе Министерства строительства,  транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.

С начала 2018 года останутся только официальные названия трасс: Р-256 и А-322.


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Комментарии

9.01.2018 13:58
гость

Если водитель находится без сознания, то определить, употреблял ли он алкоголь перед поездкой, не представляется возможным. В настоящий момент документами такая экспертиза не предусмотрена.

То есть когда подходит сотрудник ДПС, водитель теряет сознание и не приходит в него сутки. Через сутки очухивается и спрашивает, что было и не надо ли дыхнуть. Брать у него в это время кровь и совать ему трубку документами не предусмотрено

0  0
9.01.2018 14:05
- гость -

То есть когда подходит сотрудник ДПС, водитель теряет сознание и не приходит в него сутки.
нифига, бригада скорой помощи враз в чуфства приведет, не отвертишся

0  0
9.01.2018 14:17
гость

9.01.2018 14:05
- гость -

А как она его в чувство приведет, если бить нельзя, кто его заставит открыть глаза и отвечать на вопросы?

0  0
9.01.2018 14:20
- гость -


9.01.2018 14:17
гость

Помните кино "Адреналин"? Укол в сердце и запрыгает)))

0  0
9.01.2018 14:21
гость

А если сотрудники подошли к авто, он их увидел и сознание потерял, а двери закрыты, окна разбивать можно?

0  0
9.01.2018 14:27
- гость -

А как она его в чувство приведет хм. ну по сопственному опыту могу сказать что молча приведут в чуфства.. там куча манипуляций

0  0
9.01.2018 14:28
- гость -

окна разбивать можно? можно. дабы в спасении его уже скорая выехала

0  0
9.01.2018 14:28
- гость -

Кордиамина вколят, вскочет, как ужаленный, хоть алкаш. хоть нарик

0  0
9.01.2018 14:28
- гость -

я так посмотрю тут все прям срочно в обморок решили брякнуться

0  0
9.01.2018 14:31
гость

9.01.2018 14:20
- гость -
Помните кино "Адреналин"? Укол в сердце и запрыгает)))

Вряд ли такой укол документами предусмотрен, а за непредусмотренный документами укол врач может и сесть. Адреналин колят при остановке сердца, а если сердце работает, на каком основании врач будет делать такой укол? И запрыгает, не значит, что придет в сознание, может это судороги в бессознательном состоянии.

0  0
9.01.2018 14:33
гость

9.01.2018 14:27
- гость -

там куча манипуляций

если эта куча предусмотрена законом

0  0
9.01.2018 14:36
- гость -

если эта куча предусмотрена законом ну допустим от нашатыря можно враз воскреснуть
а есть тут врач? ну дабы уже закрыть вопрос с приведением в чуфства?

0  0
9.01.2018 14:42
гость

9.01.2018 14:36
- гость -
ну допустим от нашатыря можно враз воскреснут

а можно дергаться, фыркать, бессвязно бормотать, но глаза не открывать и на вопросы не отвечать

0  0
9.01.2018 14:46
- гость -


9.01.2018 14:33
гость
Таким умным, проводя реанимационные действия можно сломать пару ребер, или коленом наступить на яичко...

0  0
9.01.2018 14:46
Ветеринар

Я врач !!!

0  0
9.01.2018 14:59
- гость -

а можно дергаться, фыркать, бессвязно бормотать, но глаза не открывать и на вопросы не отвечать
во! щас перекличку сделаем желающих поваляться в обмороке
.
Я врач !!! куда лапы тянешь? человечий есть врач ?

0  0
9.01.2018 15:02
- гость -

можно сломать пару ребер, или коленом наступить на яичко...
.
ну возможно это спасет от лишения прав и штрафа за пьяную езду
ребер много.. а яйки (не дамам) почти не нужны

0  0
9.01.2018 15:12
гость

9.01.2018 14:46
- гость -

Ну смотря кому наступишь, а то можно потом и своих лишиться

0  0
9.01.2018 15:14
гость

А автоледи вообще ничего не сделаешь. Лежит она в обмороке и очнуться никак не может. А затронь не там, сядешь за домогательство

0  0
9.01.2018 15:14
- гость -

а не пить конечно же перед рулем не пробовали? эх вы

0  0
9.01.2018 15:18
- гость -

А автоледи вообще ничего не сделаешь
да? ну блин интересно же это все, попробую поваляться в обмороке потом расскажу

0  0
9.01.2018 15:20
гость

9.01.2018 15:14
- гость -
а не пить конечно же перед рулем не пробовали? эх вы

Мы пробовали, а парень, которого недавно выпустили за ДТП с гибелью, по другому отмазался. Способы отмазки то походу есть

0  0
9.01.2018 15:43
- гость -

С начала 2018-го повышаются акцизы на топливо. Уже с 1 января ставки акциза на бензин и дизтопливо вырастут на 50 копеек с каждого литра.

А цены на бензин, для сбора средств на уплату этого акциза, стали подымать ещё в 2017 году? Ну молодцы. Не захлебнуться бы им в этом бабле.

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