Водителей будут лишать прав за задолженность по алиментам. Однако есть некоторые поправки, например, сумма долга или профессия водителя. Чем опасна задолженность, кто может ее не бояться и как будут лишать прав за долги в 2018 году, читайте в материале Amic.ru.
Прав не лишат, если автомобиль — это основной источник заработка. Например, если человек работает водителем.
Кроме того, водителю не стоит бояться возможных проблем с судебными приставами, если он живет в отдаленном районе и там отсутствует транспортное сообщение.
Под действие статьи также не попадают те, кто имеет рассрочку или отсрочку погашения задолженности.
"Амнистия" будет и в том случае, если водитель использует автомобиль при наличии инвалидности либо обязан содержать инвалида I или II группы, или таковым является ребенок.
Ну и прав не могут лишить, если сумма задолженности не выше десяти тысяч рублей.
Да, должны. В законе сказано, что судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает должника об установлении в отношении него временных ограничений, предусмотренных настоящим федеральным законом, при неисполнении в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе.
Водителя должны известить о том, что если он не погасит долг, то его лишат прав.
Гражданин считается извещенным, если:
- повестка либо другое извещение направлено по последнему известному месту жительства человека, который участвует в исполнительном делопроизводстве, или по адресу, сообщенному им письменно судебному исполнителю, включая адрес электронной почты, или отправлено любым другим способом, который был указан данным лицом, однако извещение так и не было им получено.
- если, несмотря на получение извещения по почте, адресат так и не пришел за получением повестки.
- когда извещение в виде электронного документа, который подписан судебным приставом с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, отправлено адресату с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством.
- также гражданин считается оповещенным, когда отказывается получить повестку или извещение в любой форме.
Получается, что даже если водитель получил извещение о доставке заказного письма, но не забрал его в почтовом отделении, то он все равно будет считаться извещенным, и, соответственно, ему грозит лишение прав за долги в 2018 году по причине невыплаченной задолженности.
Виды задолженностей, которые являются поводом для лишения прав:
- возмещение причиненного здоровью ущерба;
- вред, причиненный имуществу, либо моральный ущерб в результате совершения преступления;
- невыполнение требований, которые не носят имущественный характер, в связи с воспитанием детей;
- возмещение ущерба по причине смерти кормильца;
- невыплаченные алименты;
- невыполнение требований о штрафных взысканиях ГИБДД.
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