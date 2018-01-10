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Крутой вираж: как водителей будут лишать прав за долги в 2018 году

, ИА "Амител"
Чем опасна задолженность и кому можно не бояться лишения прав, даже если есть долг


Водителей будут лишать прав за задолженность по алиментам. Однако есть некоторые поправки, например, сумма долга или профессия водителя. Чем опасна задолженность, кто может ее не бояться и как будут лишать прав за долги в 2018 году, читайте в материале Amic.ru.

1
Какая должна быть задолженность, чтобы лишили прав?
Лишить прав могут водителей, чья задолженность по алиментам составляет более десяти тысяч рублей. Однако под действие статьи о лишении прав попадают далеко не все.
2
Кого не могут лишить прав, даже если есть задолженность?

Прав не лишат, если автомобиль — это основной источник заработка. Например, если человек работает водителем.

Кроме того, водителю не стоит бояться возможных проблем с судебными приставами, если он живет в отдаленном районе и там отсутствует транспортное сообщение.

Под действие статьи также не попадают те, кто имеет рассрочку или отсрочку погашения задолженности.

"Амнистия" будет и в том случае, если водитель использует автомобиль при наличии инвалидности либо обязан содержать инвалида I или II группы, или таковым является ребенок.

Ну и прав не могут лишить, если сумма задолженности не выше десяти тысяч рублей.

3
А если водитель выплатит штраф по доброй воле?
Важный момент: временное лишение прав за долги в 2018 году возможно только тогда, когда должник отказывается выплатить долг добровольно, а также если это наказание уже не первое. Им считается наложение штрафа, выплатить который должник обязан в добровольном порядке. И только после получения отказа к водителю применяются санкции в виде временного лишения водительских прав.
4
Должны ли приставы предупредить, что вас будут лишать водительских прав?

Да, должны. В законе сказано, что судебный пристав-исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства предупреждает должника об установлении в отношении него временных ограничений, предусмотренных настоящим федеральным законом, при неисполнении в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин требований, содержащихся в исполнительном документе.

Водителя должны известить о том, что если он не погасит долг, то его лишат прав.

5
Каким должен быть порядок извещения?

Гражданин считается извещенным, если:

- повестка либо другое извещение направлено по последнему известному месту жительства человека, который участвует в исполнительном делопроизводстве, или по адресу, сообщенному им письменно судебному исполнителю, включая адрес электронной почты, или отправлено любым другим способом, который был указан данным лицом, однако извещение так и не было им получено.

- если, несмотря на получение извещения по почте, адресат так и не пришел за получением повестки.

- когда извещение в виде электронного документа, который подписан судебным приставом с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, отправлено адресату с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в порядке, предусмотренном действующим федеральным законодательством.

- также гражданин считается оповещенным, когда отказывается получить повестку или извещение в любой форме.

Получается, что даже если водитель получил извещение о доставке заказного письма, но не забрал его в почтовом отделении, то он все равно будет считаться извещенным, и, соответственно, ему грозит лишение прав за долги в 2018 году по причине невыплаченной задолженности.

6
На какое время лишают прав за долги?
До тех пор, пока должник не выплатит долги. Ограничения должны быть сняты судебным исполнителем в течение суток после погашения задолженности.
7
Какие еще задолженности могут послужить поводом для лишения прав?

Виды задолженностей, которые являются поводом для лишения прав:

- возмещение причиненного здоровью ущерба;

- вред, причиненный имуществу, либо моральный ущерб в результате совершения преступления;

- невыполнение требований, которые не носят имущественный характер, в связи с воспитанием детей;

- возмещение ущерба по причине смерти кормильца;

- невыплаченные алименты;

- невыполнение требований о штрафных взысканиях ГИБДД.

8
Могут ли лишить прав за долг по кредиту?
А вот здесь можно выдохнуть. Лишение водительских прав за долги по кредиту не производится.

 

 

 

 

 


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