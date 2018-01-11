С 1 января 2019 года в России вступит в силу новый закон для дачников. "Дачная конституция" предполагает множество изменений для садоводов-огородников. Например, согласно новому документу, люди смогут возводить на своих нескольких сотках капитальные строения. Кроме того, весьма упростится процедура прописки на дачном участке.

Также регламентирован вопрос о содержании и разведении животных.

1 Разрешает ли новый закон разводить животных на садовом участке? Да, разрешает. Это не запрещал и старый закон. В новом документе предусмотрено разведение животных на своих сотках, но с обязательным условием: должны быть соблюдены все нормы и правила по содержанию живности.

2 Каких животных можно разводить на участке? Кролики, птицы, собаки, козы, овцы, пчелы и так далее. Главное условие — правильное содержание животных.

3 Какие правила содержания животных должны учитываться? Должны учитываться ветеринарные правила. Например, если вы решили разводить пчел, то количество пчелосемей будет зависеть от площади участка. "Дачная конституция": что изменит новый закон и чего ждать садоводам Новый закон вступает в силу 1 января 2019 года. К чему надо подготовиться за это время? 6670 6 "Будем говорить прямо. Важно, чтобы ваши пчелы не мешали труду и отдыху соседей и жителей поселка. Документы на разведение пчел не нужны. Есть необходимая документация для крупных пасечников. Это фермеры и индивидуальные предприниматели. В этом случае нужна регистрация. Садовод может разводить пчел, но в то же время, возможно, потребуется консультация пчеловодов или Росприроднадзора", — рассказал порталу Amic.ru председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

4 Что будет, если животные помешают соседям? Если ваша живность помешает соседям, то они могут пожаловаться в вышестоящие инстанции. В таком случае вам вынесут предупреждение и обяжут устранить недочеты. Например, поставить высокий сплошной забор, чтобы пчелы летали выше голов людей. Если вы собираетесь разводить, допустим, коз или завести корову, важно, чтобы неприятный запах не мешал другим дачникам. Также в случае жалобы от других садоводов возможно привлечение специалиста для оценки ситуации. "Возможно, будет предупреждение, придется выполнить ряд мероприятий по устранению причин возникновения жалобы", — добавляет Марков.

5 За любую жалобу могут вынести предупреждение? Только за обоснованную. При каждой жалобе специалисту из районной администрации, правлению садоводческого товарищества придется разбираться, действительно ли ваши животные мешают соседям, или на вас пожаловались просто "из вредности". "Также возможно, что придется привлекать других специалистов, чтобы разобраться: надуманная жалоба или обоснованная", — уточняет председатель Союза садоводов России в Алтайском крае.