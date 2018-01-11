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Разрешает ли новый закон для дачников разводить животных на своем участке

, ИА "Амител"
Что говорит новый закон для дачников о разведении животных на садовом участке?


С 1 января 2019 года в России вступит в силу новый закон для дачников. "Дачная конституция" предполагает множество изменений для садоводов-огородников. Например, согласно новому документу, люди смогут возводить на своих нескольких сотках капитальные строения. Кроме того, весьма упростится процедура прописки на дачном участке.

Также регламентирован вопрос о содержании и разведении животных.

1
Разрешает ли новый закон разводить животных на садовом участке?
Да, разрешает. Это не запрещал и старый закон. В новом документе предусмотрено разведение животных на своих сотках, но с обязательным условием: должны быть соблюдены все нормы и правила по содержанию живности.
2
Каких животных можно разводить на участке?
Кролики, птицы, собаки, козы, овцы, пчелы и так далее. Главное условие — правильное содержание животных.
3
Какие правила содержания животных должны учитываться?

Должны учитываться ветеринарные правила. Например, если вы решили разводить пчел, то количество пчелосемей будет зависеть от площади участка.

"Будем говорить прямо. Важно, чтобы ваши пчелы не мешали труду и отдыху соседей и жителей поселка. Документы на разведение пчел не нужны. Есть необходимая документация для крупных пасечников. Это фермеры и индивидуальные предприниматели. В этом случае нужна регистрация. Садовод может разводить пчел, но в то же время, возможно, потребуется консультация пчеловодов или Росприроднадзора", — рассказал порталу Amic.ru председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков.

4
Что будет, если животные помешают соседям?

Если ваша живность помешает соседям, то они могут пожаловаться в вышестоящие инстанции. В таком случае вам вынесут предупреждение и обяжут устранить недочеты. Например, поставить высокий сплошной забор, чтобы пчелы летали выше голов людей.

Если вы собираетесь разводить, допустим, коз или завести корову, важно, чтобы неприятный запах не мешал другим дачникам.

Также в случае жалобы от других садоводов возможно привлечение специалиста для оценки ситуации. "Возможно, будет предупреждение, придется выполнить ряд мероприятий по устранению причин возникновения жалобы", — добавляет Марков.

5
За любую жалобу могут вынести предупреждение?

Только за обоснованную. При каждой жалобе специалисту из районной администрации, правлению садоводческого товарищества придется разбираться, действительно ли ваши животные мешают соседям, или на вас пожаловались просто "из вредности".

"Также возможно, что придется привлекать других специалистов, чтобы разобраться: надуманная жалоба или обоснованная", — уточняет председатель Союза садоводов России в Алтайском крае.

6
То есть никаких документов для разведения животных на садовом участке не требуется?

Не требуется. Но все же стоит самостоятельно изучить ветеринарные правила и нюансы разведения тех видов животных, которые будут жить на вашем участке.

"Изучите правила или посоветуйтесь со специалистами в этой области. Чтобы не было нареканий, жалоб. Ну согласитесь, если я решил разводить кроликов, я должен хотя бы узнать, чем их кормить, как утилизировать отходы, как кормить. Кстати, специальных поверок не будет. Инспектировать будут лишь в случае поступления жалобы", — рассказал Владимир Марков.


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Комментарии

11.01.2018 15:33
- гость -

"Если вы собираетесь разводить, допустим, коз или завести корову, важно, чтобы неприятный запах не мешал другим дачникам."

а если неприятный запах исходит от самого дачника?

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