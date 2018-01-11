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Январь — самое время начать подготовку к предстоящему дачному сезону. Рассказываем, что необходимо сделать в первый месяц наступившего года, чтобы без спешки и лишних затрат подготовиться к весне.
Опытные огородники утверждают, что лучше плана в голове только план на бумаге или в ПК. Тщательно продуманный план позволяет избежать многих ошибок и досадных мелочей, которые могут испортить трудовые будни дачника. А потому не ленимся и берем листок бумаги либо скачиваем специальную программку. Далее чертим план своего участка и размечаем, где что планируем посадить.
Для посадки овощных культур существуют свои правила. В частности, не рекомендуется выращивать в одном месте два года подряд растение одного семейства. Также специалисты советуют не сажать корнеплоды после корнеплодов.
Советуем запомнить: чем крупнее овощи, тем больше они вытягивают из почвы полезных веществ. И еще одно важное замечание: нельзя выращивать рядом друг с другом крестоцветные — капусту, редьку, редис.
Чтобы облегчить себе работу, грядки с растениями, требующими частого и обильного полива, размещаем рядом с источником воды или водопроводом. Те растения, что требуют редкого полива, подальше.
При планировании грядок и цветников учитываем также и высоту соседских заборов, тень от деревьев и зданий.
Проверяем запасы
В январе дачники проверяют запасы семян. Кстати, покупка семян в этот период обойдется дешевле, чем весной, когда спрос на них зашкаливает.
Проверьте состояние хранящегося у вас посадочного материала — георгины, гладиолусы и др. Просмотрите и переберите картофель, который вы отложили на семена, а также морковь и свеклу.
Зимой нужно не просто проверить запасы на наличие семян, но и семена на всхожесть. Есть два надежных способа. Первый — смочить салфетки в теплой воде, выложить на них семена. Емкость с семенами накрыть пленкой и убрать в теплое место. Через неделю посмотреть на результат. Если количество проросших семян выше 60%, то результат хороший. Если меньше — придется семена докупать.
Второй способ более простой: заполнить емкость теплой водой, забросить туда проверяемые семена. Через 10 минут посмотреть — качественными семенами будут те, что опустились на дно.
Готовим почву
Если вы заготовили с осени грунт для рассады, то его нужно занести в теплое место, чтобы прогреть. Затем грунт надо хорошо пролить марганцовкой, чтобы избавиться от вредителей и инфекций.
Можно приобрести готовую смесь в магазине. Но ее также нужно обеззаразить. Подготовьте и емкости для рассады — их тоже нужно хорошо промыть.
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