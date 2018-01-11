Рисуем и чередуем

Опытные огородники утверждают, что лучше плана в голове только план на бумаге или в ПК. Тщательно продуманный план позволяет избежать многих ошибок и досадных мелочей, которые могут испортить трудовые будни дачника. А потому не ленимся и берем листок бумаги либо скачиваем специальную программку. Далее чертим план своего участка и размечаем, где что планируем посадить.

Для посадки овощных культур существуют свои правила. В частности, не рекомендуется выращивать в одном месте два года подряд растение одного семейства. Также специалисты советуют не сажать корнеплоды после корнеплодов.

Советуем запомнить: чем крупнее овощи, тем больше они вытягивают из почвы полезных веществ. И еще одно важное замечание: нельзя выращивать рядом друг с другом крестоцветные — капусту, редьку, редис.