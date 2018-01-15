"Как изменились правила отключения электроэнергии для юридических лиц? Что конкретно изменили и как меня оповестят о возможном отключении электроэнергии?" - интересуется читатель Amic.ru*.

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Действительно, с 1 октября 2017 года вступили в действие новые правила, касающиеся способов уведомления и механизма ограничения электроснабжения для юридических лиц. В частности, уведомление об отключении может быть передано посредством телефонной связи, СМС, электронной почты, как и ранее, почтовым уведомлением, а также размещено на сайте Барнаульской горэлектросети или в газете "Алтайская правда".

Что касается техники ограничения, она значительно упрощена. Так, из нее исключено частичное ограничение. Теперь после однократного уведомления абонента о необходимости ему самостоятельно прекратить потребление и при неисполнении им данного предписания он может быть отключен в любое время без дополнительных уведомлений. Также законодательство ужесточило санкции против отключенных должников, которые самостоятельно подключились. В таком случае их действия будут рассматриваться как бездоговорное потребление, и начисления будут производиться по сечению кабеля.

* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции БГЭС, которая прошла на портале Amic.ru. Напомним, читатели нашего сайта могут воспользоваться возможностью задать вопрос лично руководителю БГЭС Ивану Василиади. Следующая онлайн-конференция состоится 24 января. Следите за новостями.