У тех, кто платит налоги, есть законная возможность вернуть часть денег. Процедура называется налоговый вычет. Что это такое, как его получить и как оформить, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно Налоговому кодексу, есть несколько видов вычетов:
- стандартный;
- социальный;
- имущественный;
- профессиональный;
- вычет, связанный с переносом на будущий период убытков от сделок, связанных с ценными бумагами, и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке;
- вычеты, связанные с переносом на будущий период всех убытков, имеющих отношение к участию в инвестиционном товариществе.
Налоговый вычет можно получить:
- за сделки, совершенные в результате купли-продажи недвижимости (квартиры, дома, дачи и т.д.).
- на детей;
- на образование;
- на лечение и медикаменты.
Кроме того, можно получить пенсионный налоговый вычет и вычет на благотворительность.
Налоговый вычет может вернуть гражданин России, который является налоговым резидентом. Другими словами, это работающий человек, который платит 13% от своего дохода.
А вот индивидуальные предприниматели, которые работают в специальном налоговом режиме и не имеют доходов, из которых вычитают 13%, получить вычет не могут.
Гражданин, который является налогоплательщиком по свидетельству ИНН, имеет право подать заявление в ФНС на возврат налогового вычета в отношении:
- продажи недвижимости;
- покупки недвижимости;
- стройки жилья или покупки земли под эти нужды;
- если осуществлена сделка выкупа у налогоплательщика недвижимости под нужды государства и муниципалитетов.
Налоговый вычет при покупке квартиры (сюда же входит покупка недвижимости по ипотеке) относится к имущественным вычетам. В 2018 году подать заявление в ФНС можно:
- через интернет в электронном виде (Госуслуги);
- на личном приеме в налоговой инспекции по месту жительства;
- в отделении МФЦ;
- через личный кабинет налогоплательщика.
Важно знать, что при подаче заявления в ФНС через личный кабинет на сайте Госуслуг либо отделение многофункционального центра можно вернуть до 13% реальными деньгами от стоимости недвижимости.
Для оформления налогового вычета необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ и предоставить её в налоговую инспекцию по месту регистрации. К декларации нужно приложить:
- справку 2-НДФЛ;
- заявление о возврате налога;
- договор купли-продажи жилья;
- договор участия в долевом строительстве жилого дома;
- акт приёма-передачи;
- свидетельство о праве собственности;
- платёжные документы.
Для сделок с ипотекой придется добавить еще несколько документов:
- кредитный договор;
- справку об уплаченных процентах.
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