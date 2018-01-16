Каким бывает налоговый вычет?

Согласно Налоговому кодексу, есть несколько видов вычетов:

- стандартный;

- социальный;

- имущественный;

- профессиональный;

- вычет, связанный с переносом на будущий период убытков от сделок, связанных с ценными бумагами, и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, которые обращаются на организованном рынке;

- вычеты, связанные с переносом на будущий период всех убытков, имеющих отношение к участию в инвестиционном товариществе.