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Разумно ли брать кредит, чтобы заплатить долг за электричество

, ИА "Амител"
Читательница Amic.ru считает, что БГЭС должна идти в таких случаях на компромисс с клиентами

Фото:Oschetchikah.ru


"Амител" как-то писал о том, что барнаулец взял кредит, чтобы рассчитаться с долгами за свет. Вы действительно считаете данное решение разумным, не проще было пойти на компромисс и заключить, например, соглашение о рассрочке?" - спрашивает читательница Тамара*. 

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Мы считаем такое решение разумным и экономически обоснованным. Сама по себе рассрочка не освобождает абонента от обязанности оплаты пени из расчета 26% годовых. Нашему абоненту удалось получить кредит под 13,5% годовых. Кроме прямой экономической выгоды также был решен вопрос с отключением электрической энергии. В случае заключения соглашения о рассрочке и ненадлежащего его исполнения вопрос об отключении за долги может возникнуть вновь, в то время как нарушение исполнения кредитного договора не приводит к таким последствиям.

* Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции БГЭС, которая прошла на портале Amic.ru. Напомним, читатели нашего сайта могут воспользоваться возможностью задать вопрос лично руководителю БГЭС Ивану Василиади. Следующая онлайн-конференция состоится 24 января. Следите за новостями.

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Комментарии

16.01.2018 07:18
- гость -

Разумно ли брать кредит, чтобы заплатить налоги?

0  0
16.01.2018 09:04
- гость -

Разумно ли брать кредит, чтобы собрать ребенка в школу?

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