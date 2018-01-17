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Что это значит: призывников хотят обязать являться в военкомат без повестки

, ИА "Амител"
Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предлагает изменить порядок уведомления парней о призыве


Для призыва на военную службу, возможно, не будет требоваться повестка. Соответствующий законопроект внес первый заместитель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов. Подробнее о том, что это значит, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что предлагает Красов?

Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предлагает изменить порядок уведомления парней о призыве. Документ можно посмотреть на сайте sozd.parlament.gov.ru.

В тексте сказано, что "граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу".

2
Зачем это надо?

Автор законопроекта считает, что документ направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

"В соответствии с действующей редакцией пункта 2 статьи 31 указанные повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций под расписку", — сказано в пояснительной записке.

Дело в том, что если такой расписки нет, то и привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно. Этим и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек).

3
Что изменится?

Пока что призывники должны получать повестку лично. Если ее не получили, то заставить пойти в военкомат молодых людей практически невозможно.

А новый законопроект предполагает, что призывник, если он не получил повестку или получил, но после завершения призыва, должен явиться в военкомат самостоятельно.

4
Получение повестки под роспись сохранится?

Сохранится. Но при этом предлагается внести и новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.

Также предлагается установить, что повестки, направленные гражданам по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам и членам их семей.

"Также совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину, совершеннолетнему члену его семьи или его уполномоченному представителю", — сказано в пояснительной записке.

5
Что будет, если не явиться в военкомат?
В пояснительной записке сказано, что неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата либо отказ от получения повестки считается уклонением от военной службы и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 

 


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Партнёры

Комментарии

17.01.2018 14:07
- гость -

это как с налогами Вы сами должны без напоминания во время платить

0  0
17.01.2018 14:11
- гость -

да чип бы вживляли, чтоб 18 лет исполнилось и елдак не поднимался пока в военкомате не появишься.

0  0
17.01.2018 14:11
- гость -

А кому сейчас долг то отдавать? Да и за что долг? Государство для нас что то разве делает кроме как издаёт различные запрещающие законы?
Медицины бесплатной нет, а та что есть, лучше сразу помирать чтобы не мучатся годами. Образование кое какое дают. Большее за деньги. Садики платные, питание платное... да всё платное. Останься ты без ни чего и ты уже ни кто и ни куда не пробъёшся. Родители детей своих растят полностью за свой счёт. Государство что для этого делает? Так почему 18-ти летний юноша оказывается что-то кому-то должен?

0  0
17.01.2018 14:12
- гость -

Все, придется мужиками поголовно всем становиться! А то не стало мужиков - бабы ванильные, джинсы в обтяжечку, прическа на стиле, шнурки на кроссах в цвет браслетиков на руке))) Радуюсь!

0  0
17.01.2018 14:15
- гость -

Служил год. Не жалею. Знаю, что смогу выжить, раз уж армейку пережил) А вот те, женоподобные молодые люди, которые развелись, какой от них толк, если военная тревога? Они первые сбегут на фиг. Таких охранять мне вот самому стремно будет)

0  0
17.01.2018 14:16
- гость -

Мяса не хватает. Цепкие лапы родинки не должны упустить ни одного!

0  0
17.01.2018 14:16
- гость -

было много знакомых что бегали -прятались за мамкин подол, тьфу такими быть, я вот сейчас специально хочу что бы сын отслужил

0  0
17.01.2018 14:17
- гость -

А я, например, родился еще в Советском Союзе. В 1991 году мою Родину, не спрашивая меня и моих родителей, развалили. В 1993 году — расстреляли законно избранный парламент — Верховный Совет и его защитников, прямо из танков, посреди Москвы. Провели приватизацию и прихватизировали все народные ресурсы. Устроили бойню в Чечне. Разожгли межнациональную рознь. О каком призыве в армию такого государства может идти речь? Какая армия? Кого защищать? А с другой стороны — в современном глобализированном обществе имеет ли смысл вообще рассуждать о защите Родины, которой у большинства нет!

0  0
17.01.2018 14:17
- гость -

Салабон ты, а не служивый. Год он отслужил, с сотовым телефоном, под боком у папки/мамки, с обслугой и тихим часом.

0  0
17.01.2018 14:17
- гость -

Да сейчас санаторий а не служба

0  0
17.01.2018 14:18
- гость -

"Получение повестки под роспись"
Под подпись. Роспись - это под Хохлому.

0  0
17.01.2018 14:21
- гость -

Предлагаю еще не пойманных и не осужденных уголовников обязать являться в пенитенциарную систему. По месту жительства.

0  0
17.01.2018 14:23
- гость -

ну как бы неплохая идея как с штрафами на 50 % меньше тому кто пришел сам

0  0
17.01.2018 14:26
- гость -

А сыновья депутатов будут служить? Или их толстые залницы будут прикрывать сыновья работяг и малоимущих граждан?

0  0
17.01.2018 14:26
- гость -

Служил еще в Советском Союзе. Я бы и щас на два года тем же составом бы в армию отправился не раздумывая и с удовольствием!

0  0
17.01.2018 14:32
- гость -

Вот кто на нас может напасть? В Америке - счета и недвижимость нашей элиты, в Европе дети нашей элиты учатся, в Китае - поверь, в Китае тоже всё надежно "схвачено".

0  0
17.01.2018 14:38
- гость -

ну чуть что вы про сыновей депутатов вспоминаете, ну станьте депутатом и ваши не будут служить

0  0
17.01.2018 14:39
- гость -

Пусть автор законопроекта пойдёт и в армии послужит. Пусть личным примером, так сказать. А то как обычно, пишут одни исполняют другие. И кстати нужно проверить все ли совершеннолетние сыновья наших депутатов служили?

0  0
17.01.2018 14:42
- гость -

почему призывник что то должен родине ведь он ничего в долг у неё не брал учёба платная, лечение платное ,квартиры, машины и тд тп.Ведь разобраться по сути у нас родины и нет раньше была да Родина-Мать а сейчас мачеха бросила на произвол судьбы а дальше как хочешь так и выживай.

0  0
17.01.2018 14:44
- гость -

Защищать чужие яхты, дворцы,наворованные миллиарды- плохая мотивировка. Такая армия сразу сдастся в плен. Да и потом, коли правительство не несет никакой социальной ответственности перед гражданами, то с чего вдруг обязанность служить по призыву. Халявы больше нет и солдат бесплатных тоже.

0  0
17.01.2018 14:45
- гость -

На профессиональную армию денег нет, вот и вспомнили про т. н. уклонистов?

0  0
17.01.2018 14:46
- гость -

17.01.2018 14:42
- гость -
почему призывник что то должен родине ведь он ничего в долг у неё не брал учёба платная, лечение платное ,квартиры, машины и тд тп.Ведь разобраться по сути у нас родины и нет раньше была да Родина-Мать а сейчас мачеха бросила на произвол судьбы а дальше как хочешь так и выживай.

__________________

А почему все это должно быть бесплатным? Бесплатно тот минимум, он равноценен тому, какую пользу вы приносите стране. Прямопропорционально, так сказать. Если вы не в состоянии заработать, то и налог не большой платите в бюджет. Ну и на фиг вы такой умный и красивый нужен?

0  0
17.01.2018 14:48
- гость -

17.01.2018 14:46
- гость -

Согласен позащищать пару дней, по вкладу родины в мою жизнь

0  0
17.01.2018 14:49
- гость -

Вообще-то парламенты во всех странах существуют для отстаивания интересов избравшего их населения от " перегибов" исполнительной власти. Но только не в России. В парламенте непостижимым образом оказываются избранными люди, сообща действующие жестче, чем сама исполнительная власть, постоянно изобретая новые тяготы и ужесточения законов для опекаемого ими населения. Тем более что ответственность нулевая.

0  0
17.01.2018 14:55
- гость -

Какой год компостировали нам мозги, что в армии служить стало престижно и от желающих нет отбоя. Оказывается нам врали?

0  0
17.01.2018 14:57
- гость -

У меня брат военный. Служит. Еще с кадетского корпуса. Щас в 30 уже завние норм. Да, едет туда, куда родина скажет. И не жалуется. Хорошо платят, соцпакет, все отлично. Мужики выбирают армейку. Бабы нет. У меня все. [/em]

0  0
17.01.2018 14:59
- гость -

Мужики выбирают армейку. Бабы нет.У меня все. че? у кого бабы нет

0  0
17.01.2018 15:02
Марина

кто хочет тот и служите, раз хотите помирать за власть имущих! Зачем заставлять того кто не хочет, если не хочет то и не надо. Мужик не мужик кто служил, рабы вы бесплатные а не служивые... Голову вам государство забило этим тупым патриотизмом

0  0
17.01.2018 15:04
- гость -

У этого поколения нет долга перед этим государством. Оно для этого ни чего не сделало. При СССР долг был, так как Родина заботилась и помогала. Сам служил и не один год. Сейчас родители свое дитя обучают, лечат, воспитывают, а оказываются еще и должны. В армию должны идти по призванию, а не по принуждению.

0  0
17.01.2018 15:06
- гость -

17.01.2018 14:59
- гость -
Мужики выбирают армейку. Бабы нет.У меня все. че? у кого бабы нет

_____

Че, че. Не служил - не мужик. Вот и все.

0  0
17.01.2018 15:09
- гость -

Проблема старая, а решения умного до сих пор нет. Даже в Казахстане додумались и восстановили ДОСААФ где за разумные деньги в течении 3-х месяцев готовят моб резерв и выдают военные билеты рядового состава. И не надо давать взятки в военкомат - получая отсрочку от призыва. Реально идет практическая подготовка по военно-учетным специальностям (без лишних хозяйственных и коммунальных работ). А кто захотел продолжить службу в Армии - подписывай контракт и дерзай! Надо уже пересмотреть устаревшую систему всеобщей повинности - анахронизм это.

0  0
17.01.2018 15:15
- гость -

Че, че. Не служил - не мужик. Вот и все. ааа.. ну тогда таким чип вживлять

0  0
17.01.2018 15:17
- гость -

Муж не служил. От армии не бегал. Просто так получилось, что в 16 лет в результате травмы стал негоден к воинской службе. Но назвать его не мужиком не повернется язык ни у кого , кто с ним знаком

0  0
17.01.2018 15:22
- гость -

17.01.2018 15:09- гость -
Служили 2 года - много, сделайте меньше. Сделали год, освободили от нарядов по кухне и т.д., тяжело, сделайте 3 месяца и на дому? А может вам ещё и приплачивать тысяч по 10 долларов? Ещё жёстче нужно сделать, исполнилось 19, не обратился в военкомат - уголовная ответственность. А кому "эта страна ничего не сделала и он ей ничего не должен" граница с Украиной открыта - вперёд, там вам покажут истинную европейскую демократию.

0  0
17.01.2018 15:23
- гость -

мы не ведем речь про тех у кого по состоянию здоровья не получилось

0  0
17.01.2018 15:25
- гость -

Впереди всех в армию должны бежать детки богатеньких, которые поимели все от государства, вот они ему и должны!

0  0
17.01.2018 15:27
- гость -

А в Германии такой проблемы нет. Сейчас здесь контрактная армия: отбирают только здоровых , желающих и адекватных.Проводятся обследования психолога.Платят хорошо , имеются привилегии , причем не хилые !Многие очень хотели бы , но не берут по каким - то причинам.Вот так!И у родителей нет страха , что их дитя там угробят , и парни спокойно выбирают , что они хотят.Но России еще далеко до этого.

0  0
17.01.2018 15:29
- гость -

Такую родину, с такой властью я своей грудью и головой прикрывать не стану, хоть давно мне за 50. Кого "защищать", скажите? Братков Ротенбергов, г-на Усманова, Сечина и им подобных? А их "детишки", присевшие в гос. корпорациях, банках - они Долг Родине когда отдадут? А "детишки" россиян, уехавшие учиться в Европу, Америку, Англию. Получается так: Пенсионеров обобрали и унизили, их детей обворовали, теперь за внуков и правнуков взялись!

0  0
17.01.2018 15:29
- гость -

когда сделают контрактную для женщин?

0  0
17.01.2018 15:31
- гость -

Посчастливилось мне как-то попасть на Папанку в день призыва в 2004 г. Зрелище удручающее. Деревенские парни одетые кто во что горазд. В основом в фуфайки и пимы с калошами. Пьяные все вдрызг. Одни песни орут , другие, пардон блюют за углом. Третье по малой нужде за этим же углом пристроились. Интересно, сейчас также?

0  0
17.01.2018 15:32
- гость -

17.01.2018 15:29
- гость -
ммм. так вы идейный? а военник купили, поди?

0  0
17.01.2018 15:34
- гость -

Интересно, сейчас также? в деревнях нет молодежи
в наркотическом опьянении с вэйпами и подвернутыми трикошками

0  0
17.01.2018 15:35
- гость -

Интересно, а вот если пацанчики шибко организованные попадутся и в "призыв" всей страной в военкоматах накатают отказ от гражданства че тогда такие умники в госдуме делать будут?

0  0
17.01.2018 15:35
МП

Уклонистам, чей день 8 марта: сходите послужите для начала, потом рассуждайте, нужно или нет защищать, и есть ли, что и кого защищать. Землю свою защищать, семью и близких хотя бы. Ничего не должны? А почему страна вам ссыкунам что-то должна, если вы года службы боитесь? Читать стремно такие коментарии.

0  0
17.01.2018 15:36
Гость

Не понятно, у кого мой сын занимал что бы отдавать долг родине? Оплаченые пол ляма за образование которое дала ему не родина, а родители. Единственный долг у наших сыновней, это долг перед родителями. А служба должна быть не по призыву, а по призванию.

0  0
17.01.2018 15:37
- гость -

Правильно!
Штаты военкоматов сократить процентов на 50 сразу же. Им не нужно будет бегать за призывниками!

0  0
17.01.2018 15:43
- гость -

Россия - единственная страна в которой за то, что тебе исполнилось 18 лет, дают 2 года.

0  0
17.01.2018 15:47
danilion

не служил и не сожалею. год жизни терять нет желания. школа жизни? я и без этой *школы* хорошо живу. а колеса мастикой мазать, да бычки хоронить считаю глупостью.

0  0
17.01.2018 15:53
- гость -

17.01.2018 15:35
МП

Синдром служившего. 23 февраля носки и пена. Но нихрена не от государства.

0  0
17.01.2018 15:53
- гость -

А мне всегда интересно. Те то в армии срочную службу проходил, почему вы уверены, что вы Родину защищали? От кого вы ее защищали, играя в войнушку? Защищают профессиональные военные, учавствовавшие в военных действиях. Но уж точно не солдаты - срочники, просидевшие год или два в казармах в глубоком тылу

0  0
17.01.2018 15:58
Геноцид Эклеров

считаю, что армия должна быть профессиональной. за это должны платить деньги тем, у кого склад ума и физика позволяет быть воином)
все остальные - гражданские лица, от них больше пользы именно как от налогоплательщеков, работников, создателей семей, нормальных членов общества.
школа жизни? если ты до 18 лет не социализировался, то и армия из тебя не сделает того, кем ты не являешься.
у меня все.

0  0
17.01.2018 16:02
- гость -

Лет 10 назад, КТО-ТО обещал через три года полностью контактную армию, и до сих пор за слова не ответил, впрочем, как и за остальное.
P.S. Хреново, когда мужик за базар не отвечает, а только мочит в туалете да на новый срок просится.

0  0
17.01.2018 16:05
- гость -




По сути - бешенный принтер так и будет печатать всякую суету, лишь оправдать свое существование.

Депутаты тогда будут делать что-то ДЛЯ народа, когда они сами будут из народа и не будут во время депутатства отрываться от народа. Зарплата - средняя по региону, откуда выбрали (среди наемных работников, без учета руководителей), все ответственности - тройные, в том числе и за депутатскую деятельность, все голосования - явные. Вот тогда там будут люди из народа и будут заботится о народе... А не лобби капиталистов и кучка клоунов.


0  0
17.01.2018 16:07
МП


17.01.2018 15:53
- гость -
а вы уберите всех срочников и посмотрите сколько страна продержится на "профессиональных военных" и что это за термин? Контрактников имеете виду? В Армии были, структуру знаете? Когда и контрактник и срочник могут быть одной специальности. Далеко на "профессионалах" не уедете, поверьте.
Играя в войнушку? Ну сходите "поиграйте" в "тылу")

0  0
17.01.2018 16:10
- гость -

17.01.2018 16:07
МП
да не возьмут меня в армию . пол не тот. потому и спрашиваю у служивших каким образом они родину защищали?

0  0
17.01.2018 16:19
МП


17.01.2018 16:10
- гость -

наличие армии это прежде всего сдерживающий фактор. и служба это не только стрельба по противнику. Кто-то всю службу хлеб в столовой режет, или масло давит, не потому что он ущербный или трус, а потому что так ему выпало. И в этом ничего плохого нет. Значит так нужно. И это тоже служба, это тоже важно, как бы глупо не казалось. Дед служил 7 лет (в 17 лет уйдя на фронт), отец 3 года, я год, как бы я мог им сказать, что мне защищать нечего и некого и в армию я не пойду? Придет время мой сын будет так же защищать меня. Считаю, что это первоочередная мужская обязанность, как для женщины рождение детей.

0  0
17.01.2018 16:37
- гость -

в случае реальной войны без применения ЯО, Россия проиграет, и не надо кричать про патриотизм и нашу сильную армию. Задача регулярной армии задержать движение противника и погибнуть в первый месяц войны, и пусть эти профессиональные военные если тут есть, честно скажут, что готовы на это? да хрен вам они захотят погибать, будет куча дезертиров и членовредителей, а патриотов все меньше и меньше с каждым днем.

0  0
17.01.2018 16:40
- гость -

неужели вы думаете, что в случае войны с НАТО Россия будет бомбить Европу?! Да все дети детишки и внуки наших высокопоставленных чиновников и генералов живут в Европе и США. Они сами погибнут нежели будут бомбить Европу

0  0
17.01.2018 16:41
- гость -


- гость -
Правильно!
Штаты военкоматов сократить процентов на 50 сразу же. Им не нужно будет бегать за призывниками
Кого сокращать, там и так три калеки на весь отдел работает, начальник, врач, психолог по профотбору и все

0  0
17.01.2018 16:46
Геноцид Эклеров

17.01.2018 16:40
- гость -
прекратите чушь буровить.

0  0
17.01.2018 16:53
- гость -

17.01.2018 16:07
МП
а вы уберите всех срочников и посмотрите сколько страна продержится на "профессиональных военных"
---
В США такой эксперимент проделали в 1974 году. Ничего, пока держаться.

Далеко на "профессионалах" не уедете, поверьте.
---
Большинство развитых стран выезжают как-то.

0  0
17.01.2018 17:41
- гость -

Службу надо сделать по желанию, хочешь служи хочешь нет.
Но только если не служил - на госс. службу нельзя, муниципальную службу нельзя.

Только в бизнес можно и всё.

0  0
17.01.2018 17:51
- гость -

Настоящий мужик должен служить в армии.Хау,я всё сказал.

0  0
17.01.2018 18:03
- гость -

Почему у нас всё-проблема? Хорошие зарплаты, жильё для военных, льготы, но при этом строгий отбор, чтобы служили по призванию лучшие, здоровые, умные. Остальных учить в школе оказывать медпомощь, как раньше было, только нас уже учили абы как, для галочки, а надо гораздо серьёзнее.

0  0
17.01.2018 18:58
- гость -

Вот пусть вротенберги, сечины и прочие жертвы холокоста своё добро сами и сторожат

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