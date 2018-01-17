Для призыва на военную службу, возможно, не будет требоваться повестка. Соответствующий законопроект внес первый заместитель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов. Подробнее о том, что это значит, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Первый заместитель комитета Госдумы по обороне Андрей Красов предлагает изменить порядок уведомления парней о призыве. Документ можно посмотреть на сайте sozd.parlament.gov.ru.
В тексте сказано, что "граждане, подлежащие призыву на военную службу, не получившие повестки в период окончившегося призыва на военную службу, обязаны самостоятельно явиться в военный комиссариат для получения под расписку повестки не позднее дня начала очередного призыва на военную службу".
Автор законопроекта считает, что документ направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.
"В соответствии с действующей редакцией пункта 2 статьи 31 указанные повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций под расписку", — сказано в пояснительной записке.
Дело в том, что если такой расписки нет, то и привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно. Этим и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек).
Пока что призывники должны получать повестку лично. Если ее не получили, то заставить пойти в военкомат молодых людей практически невозможно.
А новый законопроект предполагает, что призывник, если он не получил повестку или получил, но после завершения призыва, должен явиться в военкомат самостоятельно.
Сохранится. Но при этом предлагается внести и новый способ вручения — направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в документах воинского учета гражданина.
Также предлагается установить, что повестки, направленные гражданам по почте, считаются врученными под расписку в день доставки (вручения) заказных писем этим гражданам и членам их семей.
"Также совершеннолетним членам их семей или уполномоченным представителям этих граждан при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину, совершеннолетнему члену его семьи или его уполномоченному представителю", — сказано в пояснительной записке.
Комментарии
это как с налогами Вы сами должны без напоминания во время платить
да чип бы вживляли, чтоб 18 лет исполнилось и елдак не поднимался пока в военкомате не появишься.
А кому сейчас долг то отдавать? Да и за что долг? Государство для нас что то разве делает кроме как издаёт различные запрещающие законы?
Медицины бесплатной нет, а та что есть, лучше сразу помирать чтобы не мучатся годами. Образование кое какое дают. Большее за деньги. Садики платные, питание платное... да всё платное. Останься ты без ни чего и ты уже ни кто и ни куда не пробъёшся. Родители детей своих растят полностью за свой счёт. Государство что для этого делает? Так почему 18-ти летний юноша оказывается что-то кому-то должен?
Все, придется мужиками поголовно всем становиться! А то не стало мужиков - бабы ванильные, джинсы в обтяжечку, прическа на стиле, шнурки на кроссах в цвет браслетиков на руке))) Радуюсь!
Служил год. Не жалею. Знаю, что смогу выжить, раз уж армейку пережил) А вот те, женоподобные молодые люди, которые развелись, какой от них толк, если военная тревога? Они первые сбегут на фиг. Таких охранять мне вот самому стремно будет)
Мяса не хватает. Цепкие лапы родинки не должны упустить ни одного!
было много знакомых что бегали -прятались за мамкин подол, тьфу такими быть, я вот сейчас специально хочу что бы сын отслужил
А я, например, родился еще в Советском Союзе. В 1991 году мою Родину, не спрашивая меня и моих родителей, развалили. В 1993 году — расстреляли законно избранный парламент — Верховный Совет и его защитников, прямо из танков, посреди Москвы. Провели приватизацию и прихватизировали все народные ресурсы. Устроили бойню в Чечне. Разожгли межнациональную рознь. О каком призыве в армию такого государства может идти речь? Какая армия? Кого защищать? А с другой стороны — в современном глобализированном обществе имеет ли смысл вообще рассуждать о защите Родины, которой у большинства нет!
Салабон ты, а не служивый. Год он отслужил, с сотовым телефоном, под боком у папки/мамки, с обслугой и тихим часом.
Да сейчас санаторий а не служба
"Получение повестки под роспись"
Под подпись. Роспись - это под Хохлому.
Предлагаю еще не пойманных и не осужденных уголовников обязать являться в пенитенциарную систему. По месту жительства.
ну как бы неплохая идея как с штрафами на 50 % меньше тому кто пришел сам
А сыновья депутатов будут служить? Или их толстые залницы будут прикрывать сыновья работяг и малоимущих граждан?
Служил еще в Советском Союзе. Я бы и щас на два года тем же составом бы в армию отправился не раздумывая и с удовольствием!
Вот кто на нас может напасть? В Америке - счета и недвижимость нашей элиты, в Европе дети нашей элиты учатся, в Китае - поверь, в Китае тоже всё надежно "схвачено".
ну чуть что вы про сыновей депутатов вспоминаете, ну станьте депутатом и ваши не будут служить
Пусть автор законопроекта пойдёт и в армии послужит. Пусть личным примером, так сказать. А то как обычно, пишут одни исполняют другие. И кстати нужно проверить все ли совершеннолетние сыновья наших депутатов служили?
почему призывник что то должен родине ведь он ничего в долг у неё не брал учёба платная, лечение платное ,квартиры, машины и тд тп.Ведь разобраться по сути у нас родины и нет раньше была да Родина-Мать а сейчас мачеха бросила на произвол судьбы а дальше как хочешь так и выживай.
Защищать чужие яхты, дворцы,наворованные миллиарды- плохая мотивировка. Такая армия сразу сдастся в плен. Да и потом, коли правительство не несет никакой социальной ответственности перед гражданами, то с чего вдруг обязанность служить по призыву. Халявы больше нет и солдат бесплатных тоже.
На профессиональную армию денег нет, вот и вспомнили про т. н. уклонистов?
17.01.2018 14:42
- гость -
почему призывник что то должен родине ведь он ничего в долг у неё не брал учёба платная, лечение платное ,квартиры, машины и тд тп.Ведь разобраться по сути у нас родины и нет раньше была да Родина-Мать а сейчас мачеха бросила на произвол судьбы а дальше как хочешь так и выживай.
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А почему все это должно быть бесплатным? Бесплатно тот минимум, он равноценен тому, какую пользу вы приносите стране. Прямопропорционально, так сказать. Если вы не в состоянии заработать, то и налог не большой платите в бюджет. Ну и на фиг вы такой умный и красивый нужен?
17.01.2018 14:46
- гость -
Согласен позащищать пару дней, по вкладу родины в мою жизнь
Вообще-то парламенты во всех странах существуют для отстаивания интересов избравшего их населения от " перегибов" исполнительной власти. Но только не в России. В парламенте непостижимым образом оказываются избранными люди, сообща действующие жестче, чем сама исполнительная власть, постоянно изобретая новые тяготы и ужесточения законов для опекаемого ими населения. Тем более что ответственность нулевая.
Какой год компостировали нам мозги, что в армии служить стало престижно и от желающих нет отбоя. Оказывается нам врали?
У меня брат военный. Служит. Еще с кадетского корпуса. Щас в 30 уже завние норм. Да, едет туда, куда родина скажет. И не жалуется. Хорошо платят, соцпакет, все отлично. Мужики выбирают армейку. Бабы нет. У меня все. [/em]
Мужики выбирают армейку. Бабы нет.У меня все. че? у кого бабы нет
кто хочет тот и служите, раз хотите помирать за власть имущих! Зачем заставлять того кто не хочет, если не хочет то и не надо. Мужик не мужик кто служил, рабы вы бесплатные а не служивые... Голову вам государство забило этим тупым патриотизмом
У этого поколения нет долга перед этим государством. Оно для этого ни чего не сделало. При СССР долг был, так как Родина заботилась и помогала. Сам служил и не один год. Сейчас родители свое дитя обучают, лечат, воспитывают, а оказываются еще и должны. В армию должны идти по призванию, а не по принуждению.
17.01.2018 14:59
- гость -
Мужики выбирают армейку. Бабы нет.У меня все. че? у кого бабы нет
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Че, че. Не служил - не мужик. Вот и все.
Проблема старая, а решения умного до сих пор нет. Даже в Казахстане додумались и восстановили ДОСААФ где за разумные деньги в течении 3-х месяцев готовят моб резерв и выдают военные билеты рядового состава. И не надо давать взятки в военкомат - получая отсрочку от призыва. Реально идет практическая подготовка по военно-учетным специальностям (без лишних хозяйственных и коммунальных работ). А кто захотел продолжить службу в Армии - подписывай контракт и дерзай! Надо уже пересмотреть устаревшую систему всеобщей повинности - анахронизм это.
Че, че. Не служил - не мужик. Вот и все. ааа.. ну тогда таким чип вживлять
Муж не служил. От армии не бегал. Просто так получилось, что в 16 лет в результате травмы стал негоден к воинской службе. Но назвать его не мужиком не повернется язык ни у кого , кто с ним знаком
17.01.2018 15:09- гость -
Служили 2 года - много, сделайте меньше. Сделали год, освободили от нарядов по кухне и т.д., тяжело, сделайте 3 месяца и на дому? А может вам ещё и приплачивать тысяч по 10 долларов? Ещё жёстче нужно сделать, исполнилось 19, не обратился в военкомат - уголовная ответственность. А кому "эта страна ничего не сделала и он ей ничего не должен" граница с Украиной открыта - вперёд, там вам покажут истинную европейскую демократию.
мы не ведем речь про тех у кого по состоянию здоровья не получилось
Впереди всех в армию должны бежать детки богатеньких, которые поимели все от государства, вот они ему и должны!
А в Германии такой проблемы нет. Сейчас здесь контрактная армия: отбирают только здоровых , желающих и адекватных.Проводятся обследования психолога.Платят хорошо , имеются привилегии , причем не хилые !Многие очень хотели бы , но не берут по каким - то причинам.Вот так!И у родителей нет страха , что их дитя там угробят , и парни спокойно выбирают , что они хотят.Но России еще далеко до этого.
Такую родину, с такой властью я своей грудью и головой прикрывать не стану, хоть давно мне за 50. Кого "защищать", скажите? Братков Ротенбергов, г-на Усманова, Сечина и им подобных? А их "детишки", присевшие в гос. корпорациях, банках - они Долг Родине когда отдадут? А "детишки" россиян, уехавшие учиться в Европу, Америку, Англию. Получается так: Пенсионеров обобрали и унизили, их детей обворовали, теперь за внуков и правнуков взялись!
когда сделают контрактную для женщин?
Посчастливилось мне как-то попасть на Папанку в день призыва в 2004 г. Зрелище удручающее. Деревенские парни одетые кто во что горазд. В основом в фуфайки и пимы с калошами. Пьяные все вдрызг. Одни песни орут , другие, пардон блюют за углом. Третье по малой нужде за этим же углом пристроились. Интересно, сейчас также?
17.01.2018 15:29
- гость -
ммм. так вы идейный? а военник купили, поди?
Интересно, сейчас также? в деревнях нет молодежи
в наркотическом опьянении с вэйпами и подвернутыми трикошками
Интересно, а вот если пацанчики шибко организованные попадутся и в "призыв" всей страной в военкоматах накатают отказ от гражданства че тогда такие умники в госдуме делать будут?
Уклонистам, чей день 8 марта: сходите послужите для начала, потом рассуждайте, нужно или нет защищать, и есть ли, что и кого защищать. Землю свою защищать, семью и близких хотя бы. Ничего не должны? А почему страна вам ссыкунам что-то должна, если вы года службы боитесь? Читать стремно такие коментарии.
Не понятно, у кого мой сын занимал что бы отдавать долг родине? Оплаченые пол ляма за образование которое дала ему не родина, а родители. Единственный долг у наших сыновней, это долг перед родителями. А служба должна быть не по призыву, а по призванию.
Правильно!
Штаты военкоматов сократить процентов на 50 сразу же. Им не нужно будет бегать за призывниками!
Россия - единственная страна в которой за то, что тебе исполнилось 18 лет, дают 2 года.
не служил и не сожалею. год жизни терять нет желания. школа жизни? я и без этой *школы* хорошо живу. а колеса мастикой мазать, да бычки хоронить считаю глупостью.
17.01.2018 15:35
МП
Синдром служившего. 23 февраля носки и пена. Но нихрена не от государства.
А мне всегда интересно. Те то в армии срочную службу проходил, почему вы уверены, что вы Родину защищали? От кого вы ее защищали, играя в войнушку? Защищают профессиональные военные, учавствовавшие в военных действиях. Но уж точно не солдаты - срочники, просидевшие год или два в казармах в глубоком тылу
считаю, что армия должна быть профессиональной. за это должны платить деньги тем, у кого склад ума и физика позволяет быть воином)
все остальные - гражданские лица, от них больше пользы именно как от налогоплательщеков, работников, создателей семей, нормальных членов общества.
школа жизни? если ты до 18 лет не социализировался, то и армия из тебя не сделает того, кем ты не являешься.
у меня все.
Лет 10 назад, КТО-ТО обещал через три года полностью контактную армию, и до сих пор за слова не ответил, впрочем, как и за остальное.
P.S. Хреново, когда мужик за базар не отвечает, а только мочит в туалете да на новый срок просится.
По сути - бешенный принтер так и будет печатать всякую суету, лишь оправдать свое существование.
Депутаты тогда будут делать что-то ДЛЯ народа, когда они сами будут из народа и не будут во время депутатства отрываться от народа. Зарплата - средняя по региону, откуда выбрали (среди наемных работников, без учета руководителей), все ответственности - тройные, в том числе и за депутатскую деятельность, все голосования - явные. Вот тогда там будут люди из народа и будут заботится о народе... А не лобби капиталистов и кучка клоунов.
17.01.2018 15:53
- гость -
а вы уберите всех срочников и посмотрите сколько страна продержится на "профессиональных военных" и что это за термин? Контрактников имеете виду? В Армии были, структуру знаете? Когда и контрактник и срочник могут быть одной специальности. Далеко на "профессионалах" не уедете, поверьте.
Играя в войнушку? Ну сходите "поиграйте" в "тылу")
17.01.2018 16:07
МП
да не возьмут меня в армию . пол не тот. потому и спрашиваю у служивших каким образом они родину защищали?
17.01.2018 16:10
- гость -
наличие армии это прежде всего сдерживающий фактор. и служба это не только стрельба по противнику. Кто-то всю службу хлеб в столовой режет, или масло давит, не потому что он ущербный или трус, а потому что так ему выпало. И в этом ничего плохого нет. Значит так нужно. И это тоже служба, это тоже важно, как бы глупо не казалось. Дед служил 7 лет (в 17 лет уйдя на фронт), отец 3 года, я год, как бы я мог им сказать, что мне защищать нечего и некого и в армию я не пойду? Придет время мой сын будет так же защищать меня. Считаю, что это первоочередная мужская обязанность, как для женщины рождение детей.
в случае реальной войны без применения ЯО, Россия проиграет, и не надо кричать про патриотизм и нашу сильную армию. Задача регулярной армии задержать движение противника и погибнуть в первый месяц войны, и пусть эти профессиональные военные если тут есть, честно скажут, что готовы на это? да хрен вам они захотят погибать, будет куча дезертиров и членовредителей, а патриотов все меньше и меньше с каждым днем.
неужели вы думаете, что в случае войны с НАТО Россия будет бомбить Европу?! Да все дети детишки и внуки наших высокопоставленных чиновников и генералов живут в Европе и США. Они сами погибнут нежели будут бомбить Европу
- гость -
Правильно!
Штаты военкоматов сократить процентов на 50 сразу же. Им не нужно будет бегать за призывниками
Кого сокращать, там и так три калеки на весь отдел работает, начальник, врач, психолог по профотбору и все
17.01.2018 16:40
- гость -
прекратите чушь буровить.
17.01.2018 16:07
МП
а вы уберите всех срочников и посмотрите сколько страна продержится на "профессиональных военных"
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В США такой эксперимент проделали в 1974 году. Ничего, пока держаться.
Далеко на "профессионалах" не уедете, поверьте.
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Большинство развитых стран выезжают как-то.
Службу надо сделать по желанию, хочешь служи хочешь нет.
Но только если не служил - на госс. службу нельзя, муниципальную службу нельзя.
Только в бизнес можно и всё.
Настоящий мужик должен служить в армии.Хау,я всё сказал.
Почему у нас всё-проблема? Хорошие зарплаты, жильё для военных, льготы, но при этом строгий отбор, чтобы служили по призванию лучшие, здоровые, умные. Остальных учить в школе оказывать медпомощь, как раньше было, только нас уже учили абы как, для галочки, а надо гораздо серьёзнее.
Вот пусть вротенберги, сечины и прочие жертвы холокоста своё добро сами и сторожат