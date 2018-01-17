Зачем это надо?

Автор законопроекта считает, что документ направлен на повышение эффективности правового механизма вручения гражданам повесток о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

"В соответствии с действующей редакцией пункта 2 статьи 31 указанные повестки вручаются гражданам работниками военного комиссариата или по месту работы (учебы) гражданина руководителями, другими ответственными за военно-учетную работу должностными лицами (работниками) организаций под расписку", — сказано в пояснительной записке.

Дело в том, что если такой расписки нет, то и привлечь гражданина к административной или уголовной ответственности за неявку на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, практически невозможно. Этим и пользуются недобросовестные граждане (на 1 января 2017 года около 170 тыс. человек).