Приходится ли платить добропорядочным горожанам за своих соседей-должников БГЭС, интересуется читатель портала Amic.ru. Вопрос поступил в редакцию в ходе онлайн-конференции с БГЭС: "У нас в подъезде живут два должника, они не платят за электричество! Долг, я так понимаю, раскидывается на всех жильцов. Т.е. я тоже могу не платить и мне за это ничего не будет, прям совсем ничегошеньки? И почему я должна платить за тех, кто не хочет этого делать? Неужели нельзя изобрести действенные санации?"

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

К сожалению, мы не в первый раз сталкиваемся с подобного рода заблуждениями, когда законопослушные граждане, исправно оплачивающие услуги электроснабжения, считают, что на них раскидываются чужие долги. Мы неоднократно разъясняли и готовы сделать это еще раз: каждый абонент Барнаульской горэлектросети имеет собственный лицевой счет, на котором формируется его и только его задолженность. При этом недобросовестные граждане, не оплачивающие счета и имеющие задолженности, имеют собственные долги, которые с них никто не списывает и которые ни на кого не раскидывают.

В отношении недобросовестных плательщиков мы инициируем судебные разбирательства, взыскиваем с них долги через судебных приставов, а также мешаем им наращивать долги, ограничивая подачу электричества. То есть если вы не станете платить, вам за это будет начислена пеня до 30% годовых, деньги с вас будут истребованы судебными приставами, вам будет запрещен выезд за границу, не исключен арест имущества и счетов, удержание денежных средств с зарплаты или пенсии.

Также стоит иметь в виду, что ваши долги, так же как и других нерадивых потребителей, не будут ни на кого раскидываться и останутся вашими до их полного погашения. Поэтому мы не рекомендуем проводить подобные эксперименты и напоминаем, что оплачивать электричество необходимо строго до 10-го числа каждого месяца, как требует закон.

Отметим, следующая онлайн-конференция со специалистами БГЭС на портале Amic.ru состоится в среду, 24 января. Прием вопросов начнется с 9-00. Ответы будут поступать с 11-00 до 12-00.