Приходится ли платить добропорядочным горожанам за своих соседей-должников БГЭС, интересуется читатель портала Amic.ru. Вопрос поступил в редакцию в ходе онлайн-конференции с БГЭС: "У нас в подъезде живут два должника, они не платят за электричество! Долг, я так понимаю, раскидывается на всех жильцов. Т.е. я тоже могу не платить и мне за это ничего не будет, прям совсем ничегошеньки? И почему я должна платить за тех, кто не хочет этого делать? Неужели нельзя изобрести действенные санации?"
Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:
К сожалению, мы не в первый раз сталкиваемся с подобного рода заблуждениями, когда законопослушные граждане, исправно оплачивающие услуги электроснабжения, считают, что на них раскидываются чужие долги. Мы неоднократно разъясняли и готовы сделать это еще раз: каждый абонент Барнаульской горэлектросети имеет собственный лицевой счет, на котором формируется его и только его задолженность. При этом недобросовестные граждане, не оплачивающие счета и имеющие задолженности, имеют собственные долги, которые с них никто не списывает и которые ни на кого не раскидывают.
В отношении недобросовестных плательщиков мы инициируем судебные разбирательства, взыскиваем с них долги через судебных приставов, а также мешаем им наращивать долги, ограничивая подачу электричества. То есть если вы не станете платить, вам за это будет начислена пеня до 30% годовых, деньги с вас будут истребованы судебными приставами, вам будет запрещен выезд за границу, не исключен арест имущества и счетов, удержание денежных средств с зарплаты или пенсии.
Также стоит иметь в виду, что ваши долги, так же как и других нерадивых потребителей, не будут ни на кого раскидываться и останутся вашими до их полного погашения. Поэтому мы не рекомендуем проводить подобные эксперименты и напоминаем, что оплачивать электричество необходимо строго до 10-го числа каждого месяца, как требует закон.
Отметим, следующая онлайн-конференция со специалистами БГЭС на портале Amic.ru состоится в среду, 24 января. Прием вопросов начнется с 9-00. Ответы будут поступать с 11-00 до 12-00.
Комментарии
Ну да, естественно. На ваш личный счет никто лишнего не начислит. А вот на ОДН....
а ничего, что в тарифе на электроэнергию заложены потери от воровства и неплательщиков или они про это забыли. Так то все добропорядочные платят за неплательщиков
Он только чуть-чуть умолчал, а уже в первом же посте это заметили. Неплательщики будут гасить только по своему счетчику, а ОДН раскидывают на плательщиков. Если в прошлом месяце половина не заплатила, то то, что осталось от ОДН, в следующем месяце раскидывают опять на всех. Опять платит только половина и так далее. В итоге с не заплативших спросят только за их счетчик, потому что ОДН уже раскидали и мы за него заплатили. Правильно?
За должников БГЭС спрашивает по общедомовому счетчику с управляющей компании, та в свою очередь переносит долги на ОДН. Или не так?
А что будет с деньгами тех, кто решил оплатить задолженость перед БГЭС, которая уже получила деньги с управляющей компании по общедомовому прибору учета?
Абсолютно правильно. Такая ситуация БГЭС очень выгодна - по сути за часть потребленной электроэнергии организация получает двойную плату. Это чистой воды мошенничество, которое допускается нашими кривым законодательством...
18.01.2018 13:52
- гость -
Заплатят. Их-то долг по бумагам никуда не ушел - он так и будет числиться на лицевом счете)))
18.01.2018 13:59
Т.Е. в БГЭС существуют мошеннические схемы отъёма денег населения, как и у государства?
Более того все эти всевдоубытки (недоплата, % по кредиту на погашение кассового разрыва) подаются в тариф на будущий год и это одна из причин роста тарифов.
18.01.2018 14:14
Так также и по другим показателям - за воду, отопление, обслуживание дома и т.д.
18.01.2018 14:14
Так также и по другим показателям - за воду, отопление, обслуживание дома и т.д.
18.01.2018 13:52
- гость -
Если заплатят, то получится, что организация поимеет оплату еще раз, ведь эти показания уже раскидывали на всех в предыдущих месяцах. Суд может посчитать, что это неосновательное обогащение
18.01.2018 14:29
- гость -
Напомню вам одну занимательную историю - как-то, лет так несколько назад, вдруг выяснилось, что в стольном граде Барнауле в два раза завышены нормативы по газу. Кто-то ушлый пошел в суд, добился того, что тарифы пересчитали. Но остался один факт - с жителей плату взимали где-то с год или поболе неверно. Так вот, для того, чтобы вам вернуть вашу переплату, нужно было ... та-дам... каждому пойти в суд. И только тогда вам бы ее вернули. Как думаете, много народу пошло? За давностью лет подробностей я уже не упомню, но думаю, что тут тоже все тихо и шито-крыто. Они же не будут суду показывать, что ОДН - это раскинутые долги неплательщиков. А что это так - к гадалке не ходи - у меня, например, ОДН колебался в прошлом году от 6-11 рублей до 250. Так просто не бывает. Причем если 250 на заплатить, потом этого "долга" уже и нет - снова рублей 40, например.
Все потому что общедомовой счётчик . Общий договор с управляющей компанией. А не с гражданами с каждой квартирой отдельно. Каждый должен отвечать только за себя. Но общедомой счётчик и общий договор этому мешает. Ресурсовики всех обманывают. Им дешевле долги всех раскидать на потребителей всех в куче чем на каждую квартиру отдельно. Посчитайте судебные расходы . Тут ресурсовики экономят. А если гражданину неправильно что начислили. То он должен в суд обратиться . И судебные расходы перекладываются с ресурсовика на гражданина. Ещё один пункт экономии ресурсовиков состоит в том что все начисления делает управляющая компания а не ресурсовики. Поэтому граждане судятся со своей управляющей компанией. А ресурсовики опять не в бороне а в чистой прибыли.
18.01.2018 14:46
- гость -
Монополизация при клептократии никогда к хорошему не приводила.
Знаю парочку злостных неплательщиков, один не платит из принципа, другие ханыги. Нечего с ними не делают, должны уже года за 3, иногда кинут оплату за месяц и опять несколько месяцев не платят. Ну придут к ним раз в полгода, снимут контакты со счетчика, те тут же их на место ставят и дальше так живут. Больше нечего им не делают, ни имущество не арестовывают, ни задерживают, зарплата серая или вообще без устройства работают. У дома ОДН по сравнению с другими реально выше. Т.е. действенных способов выбивать с таких долги нет, страдает весь дом.