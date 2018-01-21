Занятия в школах не отменят?

Все школы Алтайского края должны работать в штатном режиме. Такая рекомендация поступила в учебные организации организации из Министерства образования и науки. Это тоже сделано из-за соображений безопасности детей. Не все могут оставить ребенка одного дома, либо кто-то может прийти "по привычке". Чтобы не отправлять ребенка домой по морозу и не подвергать его опасности обморожения, школы будут работать, а преподаватели будут вести уроки как обычно с теми детьми, которые придут.

Но ситуации могут возникнуть разные, а поэтому родителям лучше узнать об организации учебного процесса либо на сайтах школ либо позвонить в администрацию школы.