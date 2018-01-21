В Алтайский край пришли сибирские морозы. По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха может опуститься до -45 градусов. В связи с этим особенно актуальным является вопрос: отпускать ли ребенка в школу или оставить дома. Отвечаем в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Может ли ребенок не идти в школу в сильный мороз?
Может, если это ему позволят родители. Несколько лет назад в Алтайском крае существовала градация, при какой температуре отменяются занятия у младших школьников, при какой - у старшеклассников. Теперь занятия не отменяются, но если родители опасаются, что ребенок замерзнет, то имеют полное право оставить его дома. Никаких санкций от администрации школы за это не будет.
Нужно ли предупреждать учителя, если ребенок остался дома?
Обязательно. Утром родители должны связаться с классным руководителем или администрацией школы и предупредить, что ребенок в школу не придет. А затем уже нужно будет передать письменное заявление, в котором указать, что в такой-то период такой-то ученик отсутствовал в школе из-за сильных морозов. Это делается для того, чтобы администрация школы точно знала, что с вашим ребенком ничего плохого не случилось. Кстати, министерство образования и науки Алтайского края будет вести контроль явки учащихся на занятия.
Занятия в школах не отменят?
Все школы Алтайского края должны работать в штатном режиме. Такая рекомендация поступила в учебные организации организации из Министерства образования и науки. Это тоже сделано из-за соображений безопасности детей. Не все могут оставить ребенка одного дома, либо кто-то может прийти "по привычке". Чтобы не отправлять ребенка домой по морозу и не подвергать его опасности обморожения, школы будут работать, а преподаватели будут вести уроки как обычно с теми детьми, которые придут.
Но ситуации могут возникнуть разные, а поэтому родителям лучше узнать об организации учебного процесса либо на сайтах школ либо позвонить в администрацию школы.
Надо ли выполнять какие-то задания оставшимся дома?
Если не хотите отстать от класса, то надо. Вашему ребенку придется самостоятельно или с помощью родителей изучать учебный материал. Пройденные темы, а также домашние задания можно посмотреть через информационную систему "Сетевой край. Образование", либо связавшись с учителем.
Значит я могу отправить ребенка в школу, несмотря на мороз?
Конечно, можете. Не приходить на занятия в первую очередь разрешили тем детям, которые живут довольно далеко от учебного заведения. Если вы живете со школой рядом, особых причин оставаться дома нет. Но обратите внимание: на период аномальных холодов родителям школьников начальных классов рекомендовали сопровождать детей в школу и домой.
Где я могу уточнить информацию?
В Министерстве образования и науки Алтайского края работает "горячая линия". Ее телефон: 8 (3852) 298621.
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