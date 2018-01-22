День рождения всеми любимого лакомства — попкорна — отмечают 22 января. Считается, что именно в этот день английские колонисты в Южной Америке получили в подарок от индейского вождя Кводекуайна целый мешок воздушной кукурузы. А первыми об этом лакомстве узнали индейцы Америки. Во время разжигания костра початок маиса упал в огонь и напугал людей взрывами. Однако, попробовав зерно, жители раз и навсегда полюбили вкус воздушной кукурузы.

В день рождения попкорна читайте о пользе и вреде этого лакомства.

1 Правда, что попкорн вреден? Не совсем так. Вред приносят красители, соль или сахар, которые добавляют в воздушную кукурузу. Например, в кинотеатре обычно предлагают посетителям разноцветный попкорн с различными вкусами. Да и на прилавках какой кукурузы только нет: с карамелью, шоколадом, ягодным вкусом.

2 Вредны только добавки? Нет, еще вредно масло, на котором готовят попкорн. Его тоже нельзя назвать диетическим продуктом.

3 А сама воздушная кукуруза полезная? Попкоркн – полезный продукт, если употреблять его в меру. В нем содержатся антиоксиданты, в том числе полифенолы. Они еще есть в чае, оливковом масле, красном вине и шоколаде. А еще воздушная кукуруза – богатый источник клетчатки, которая благоприятно влияет на работу пищеварительного тракта и способствует похудению. Также в составе этого продукта немало витаминов и минералов, зато мало калорий. Эти свойства в комплексе делают попкорн очень полезным продуктом. Антиоксиданты, клетчатка, витамины предотвращают развитие диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей. Больше всего воздушная кукуруза содержит витаминов группы В. Так что для выведения вредного холестерина из организма, хорошего метаболизма и нормальной работы нервной системы попкорн точно пригодится.