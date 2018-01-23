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Можно ли в Барнауле установить трехтарифный счетчик для квартиры

, ИА "Амител"
Получится ли сэкономить, если установить трехтарифный счетчик

Фото: Babloholic.ru


Читатели Amic.ru заинтересовались тем, что на некоторых территориях России действует ночной тариф на электроэнергию. Во время онлайн-конференций* со специалистами БГЭС, которые проводятся на сайте ИА "Амител" , барнаульцы часто задают вопросы по этой теме. В частности, гражданин под ником Оби-Ван Кеноби поинтересовался: "Возможно ли установить трехтарифный счетчик для квартиры и какие тарифы сейчас существуют для разного времени суток?"

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Такая возможность существует. Однако своим абонентам мы рекомендуем перед тем, как устанавливать столь сложный в использовании счетчик, предварительно проанализировать структуру потребления электрической энергии в доме. В частности, необходимо разделить потребление по временным интервалам, смоделировав таким образом предварительный расчет.

Согласно нашим расчетам и типовым моделям графика использования электричества в домохозяйстве, нам не удалось обнаружить существенной экономии при установке трехзонного счетчика. Кроме того, необходимо понимать, что с установкой трехзонного счетчика ежемесячно нужно будет передавать не одно, а три показания.

Тарифы с 1 июля для домов с газом в пиковую зону составляют 4,95 руб./кВтч, в полупиковую зону – 3,81 руб./кВтч, в ночную зону – 2,42 руб./кВтч. Для домов с электрическими плитами: в пиковую зону тариф составит 3,97 руб./кВтч, в полупиковую зону – 3,05 руб./кВтч, в ночную зону – 1,94 руб./кВтч.

*Следующая онлайн-конференция со специалистами БГЭС пройдет на портале Amic.ru 24 января. Читатели сайта могут задать свои вопросы непосредственно руководителю Горэлектросети. Прием вопросов открывается с 9-00.

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Комментарии

23.01.2018 09:23
многодетный

У нас в Барнауле все сделали чтобы отбить желание у людей подключаться к 2 или 3-х тарифным счетчикам, а именно в пиковую зону на 30 % больше от однотарифного и ночной тариф на 40-50 % ниже от однотарифного. К примеру в Москве на электроплитах 4.04 рубля при однотарифном, при 3-х тарифном в пиковой зоне (с 7.00-10.00,17.00-21.00) 4.85 рубля ,что на 20% больше от однотарифного. , полупиковая (с 10.00-17.00, с 21.00-23.00) тариф 4.04 рубля ,т.е. как у однотарифного , и самое интересное- ночная зона (с 23.00-7.00) тариф всего 1.26 рубля, что в 3 раза (300%) ниже чем на однотарифный.

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23.01.2018 09:46
многодетный

Мне вот интересно, когда у нас введут антиСОЦИАЛЬНЫЕ нормы потребления электроэнергии ? Как в Красноярске к примеру, где тариф 2.37 рубля, а если сверх нормы потребляете ( в моем случае норматив написан 330 квт в месяц, даже не знаю из чего он складывается и как рассчитывается, кол-во проживающих написано 1 человек хотя нас 5.) то 3.78 рубля, т.е. на 50% больше платить, ЗА ЧТО ? . Когда я в очередной раз слышу что это все делается во благо народа , всякие нововведения,инновации и т.п., то мне страшно становится ,т.к. я ничего не могу сделать или изменить.

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