Услуги ЖКХ — это набор, который полагается собственнику жилья. Оказание жилищно-коммунальных услуг — это постоянный предмет споров. Спорят с компаниями-поставщиками и с государством, которое устанавливает правила их оказания и цену. Какой комплекс прав есть у граждан и как ими правильно пользоваться, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Эти услуги связаны с содержанием дома, общего имущества собственников. Это в том числе электроэнергия и вода, которые используются для общих нужд, коммунальные услуги, которые оказываются для удовлетворения собственных нужд жильцов: водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия, теплоснабжение.
Граждане, получившие жилье от государства, еще тратятся на оплату жилого помещения, но могут и освобождаться от нее. Отдельная строка расходов — плата за капитальный ремонт.
Что делать, если качество услуг не соответствует нормам?
В этом случае жильцам потребуется составить акт о том, что в определенный период времени были оказаны услуги в сфере ЖКХ ненадлежащего качества. Акт составляется в произвольной форме. Важно, что должен быть указан период, когда жильцы были недовольны качеством услуг, и точный адрес дома.
С этим актом необходимо обратиться в управляющую компанию и потребовать перерасчет коммунальных услуг. УК обязаны фиксировать все поступающие к ней жалобы. Также в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления УК должна известить потребителя о том, что его заявление либо принято, либо вам отказано в удовлетворении. Важно, что в отказе должны быть указаны причины.
Если управляющая компания отказывается идти навстречу, то жильцы могут обратиться в жилищно-коммунальную инспекцию.
В том случае, если вышестоящая инстанция признает правоту жителей дома, то УК обяжут сделать перерасчет выставленных счетов и выплатить штрафы. Даже в том случае, если жильцы не будут удовлетворены проверкой, проведенной жилищно-коммунальной инспекцией, они имеют право обратиться в суд.
Безусловно, надо быть в курсе, каков размер тарифов ЖКХ. Собственники могут организовать ТСЖ или хотя бы принимать участие в обсуждении цен с управляющей компанией.
Преимущества ТСЖ в том, что жильцы вправе выбрать минимальный набор услуг и платить меньше. Однако, если во главе ТСЖ стоят не самые активные люди, дом может существенно потерять в качестве предоставляемых услуг.
Обращаться за помощью можно в несколько структур. Служба по тарифам занимается мониторингом и методическим обеспечением регионов, а также контролем над законностью размеров тарифов.
Жилищная инспекция рассматривает жалобы на низкий уровень качества оказанных услуг. Если необходима информация о субсидиях или вы решили подать документы на право получения льготы, то обращаться стоит в Управление труда и социальной защиты.
Роспотребнадзор принимает жалобы на оказание некачественных услуг и вправе предпринимать меры наравне с жилищной инспекцией и другими надзорными органами.
Также пожаловаться на ненадлежащую работу можно в соответствующий комитет городской администрации.
Субсидии на оплату услуг ЖКХ — это помощь, которую предоставляет государство или муниципалитет гражданам, чьи траты на ЖКХ превышают определенный предел.
Правила расчета устанавливаются региональными законами и другими нормативными актами.
Вправе претендовать собственники жилья, наниматели по договорам социального найма, наниматели по договору аренды у частного собственника.
Важно, что помощь предоставляется гражданам, не имеющим долгов перед компаниями, оказывающими услуги. Если же задолженность возникает, то выплаты прекращаются.
Необходимо заявление на выплату субсидии, копия паспорта собственника и (или) жильца, копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, справки о доходах членов семьи за шесть месяцев до обращения с заявлением. Также нужны выписки из лицевых счетов, справка о составе семьи и документы, подтверждающие право на социальные льготы.
В основном помощь оказывается в отопительный период. Однако бывают и исключения.
Комментарии
Какие документы нужны для оформления субсидии? ......... "и документы, подтверждающие право на социальные льготы."
АМИК, субсидии на ЖКУ и социальные льготы по ЖКУ это совсем разные вещи!!!!!!
и для получения субсидии "документы, подтверждающие право на социальные льготы." не требуются!!!
К кому обращаться за помощью?
Да без разницы к кому, все отвественные будут сливаться до упора, гос инспекция, будет затягивать с ответом, а потом пришлет отписку, прокуратура даст отписку со ссылкой на госинспекцию, либо какие-то подписанные мифические акты, роспотребнадзор вообще сторонится и ни при делах, депутаты и всяческие представители президента, только из телевизора и с плакатов умеют помогать, на деле практически ноль, как ни странно иногда доводят дела до конца следователи из отделов по экономическим преступлениям. Но и тут проблема, управляющая просто обанкротится и сменит 3 буквы в названии и Вася кот. Нет у нас прав в сфере ЖКХ с тех пор как эту сферу продали с потрохами частникам