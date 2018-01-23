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Нормы и правила: все, что надо знать об услугах ЖКХ

, ИА "Амител"
Какие права есть у граждан в сфере ЖКХ и как ими правильно пользоваться?


Услуги ЖКХ — это набор, который полагается собственнику жилья. Оказание жилищно-коммунальных услуг — это постоянный предмет споров. Спорят с компаниями-поставщиками и с государством, которое устанавливает правила их оказания и цену. Какой комплекс прав есть у граждан и как ими правильно пользоваться, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие услуги оказываются жилищно-коммунальным хозяйством?

Эти услуги связаны с содержанием дома, общего имущества собственников. Это в том числе электроэнергия и вода, которые используются для общих нужд, коммунальные услуги, которые оказываются для удовлетворения собственных нужд жильцов: водоснабжение, газоснабжение, электроэнергия, теплоснабжение.

Граждане, получившие жилье от государства, еще тратятся на оплату жилого помещения, но могут и освобождаться от нее. Отдельная строка расходов — плата за капитальный ремонт.

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2
Каким должно быть качество услуг?
В правилах об оказании услуг строго прописано, в каком размере, с какой периодичностью предоставляется та или иная услуга. Другими словами, законодательством установлен стандарт жилищно-коммунальных услуг. И управляющая компания (или поставщик ресурсов) не имеет права их занижать. Однако на практике нарушения происходят довольно часто и остаются безнаказанными.
3
Чем грозит предоставление услуг ненадлежащего качества в сфере ЖКХ?
За предоставление некачественных услуг собственники в многоквартирных домах могут потребовать от управляющих организаций перерасчет. В некоторых случаях удается добиться полноценной компенсации.
4

Что делать, если качество услуг не соответствует нормам?

В этом случае жильцам потребуется составить акт о том, что в определенный период времени были оказаны услуги в сфере ЖКХ ненадлежащего качества. Акт составляется в произвольной форме. Важно, что должен быть указан период, когда жильцы были недовольны качеством услуг, и точный адрес дома.

С этим актом необходимо обратиться в управляющую компанию и потребовать перерасчет коммунальных услуг. УК обязаны фиксировать все поступающие к ней жалобы. Также в течение двух рабочих дней с момента поступления заявления УК должна известить потребителя о том, что его заявление либо принято, либо вам отказано в удовлетворении. Важно, что в отказе должны быть указаны причины.

Если управляющая компания отказывается идти навстречу, то жильцы могут обратиться в жилищно-коммунальную инспекцию.

В том случае, если вышестоящая инстанция признает правоту жителей дома, то УК обяжут сделать перерасчет выставленных счетов и выплатить штрафы. Даже в том случае, если жильцы не будут удовлетворены проверкой, проведенной жилищно-коммунальной инспекцией, они имеют право обратиться в суд.

5
Сумма расходов зависит от количества жильцов в квартире?
Зависит. Если в квартире проживают два человека, то допустимая сумма расходов снижается в расчете на каждого из них. Если проживают три человека, то делается максимальное снижение. А вот если людей больше, то дальнейшее снижение уже не делается.
6
Как устанавливается цена на услуги?
Цена или тариф устанавливается на уровне региона местным правительством. Этот тариф ложится в основу расчетов.
7
Почему тарифы устанавливаются индивидуально?
Действительно, тариф на содержание многоквартирных домов и придомовую территорию устанавливается индивидуально. Например, в одном доме есть лифт, в хрущевке напротив он по понятным причинам отсутствует. В первом случае жильцы будут платить еще и за обслуживание лифтов.
8
Необходимо ли знать размер тарифов или лучше полагаться на управляющую компанию?

Безусловно, надо быть в курсе, каков размер тарифов ЖКХ. Собственники могут организовать ТСЖ или хотя бы принимать участие в обсуждении цен с управляющей компанией.

Преимущества ТСЖ в том, что жильцы вправе выбрать минимальный набор услуг и платить меньше. Однако, если во главе ТСЖ стоят не самые активные люди, дом может существенно потерять в качестве предоставляемых услуг.

9
К кому обращаться за помощью?

Обращаться за помощью можно в несколько структур. Служба по тарифам занимается мониторингом и методическим обеспечением регионов, а также контролем над законностью размеров тарифов.

Жилищная инспекция рассматривает жалобы на низкий уровень качества оказанных услуг. Если необходима информация о субсидиях или вы решили подать документы на право получения льготы, то обращаться стоит в Управление труда и социальной защиты.

Роспотребнадзор принимает жалобы на оказание некачественных услуг и вправе предпринимать меры наравне с жилищной инспекцией и другими надзорными органами.

Также пожаловаться на ненадлежащую работу можно в соответствующий комитет городской администрации.

10
Что такое субсидия на оплату услуг ЖКХ?

Субсидии на оплату услуг ЖКХ — это помощь, которую предоставляет государство или муниципалитет гражданам, чьи траты на ЖКХ превышают определенный предел.

Правила расчета устанавливаются региональными законами и другими нормативными актами.

11
Кто может претендовать на субсидию?

Вправе претендовать собственники жилья, наниматели по договорам социального найма, наниматели по договору аренды у частного собственника.

Важно, что помощь предоставляется гражданам, не имеющим долгов перед компаниями, оказывающими услуги. Если же задолженность возникает, то выплаты прекращаются.

12
Какие документы нужны для оформления субсидии?

Необходимо заявление на выплату субсидии, копия паспорта собственника и (или) жильца, копии свидетельств о рождении несовершеннолетних детей, справки о доходах членов семьи за шесть месяцев до обращения с заявлением. Также нужны выписки из лицевых счетов, справка о составе семьи и документы, подтверждающие право на социальные льготы.

В основном помощь оказывается в отопительный период. Однако бывают и исключения.


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Комментарии

23.01.2018 16:06
- гость -

Какие документы нужны для оформления субсидии? ......... "и документы, подтверждающие право на социальные льготы."

АМИК, субсидии на ЖКУ и социальные льготы по ЖКУ это совсем разные вещи!!!!!!
и для получения субсидии "документы, подтверждающие право на социальные льготы." не требуются!!!

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23.01.2018 18:42
INGENER

К кому обращаться за помощью?

Да без разницы к кому, все отвественные будут сливаться до упора, гос инспекция, будет затягивать с ответом, а потом пришлет отписку, прокуратура даст отписку со ссылкой на госинспекцию, либо какие-то подписанные мифические акты, роспотребнадзор вообще сторонится и ни при делах, депутаты и всяческие представители президента, только из телевизора и с плакатов умеют помогать, на деле практически ноль, как ни странно иногда доводят дела до конца следователи из отделов по экономическим преступлениям. Но и тут проблема, управляющая просто обанкротится и сменит 3 буквы в названии и Вася кот. Нет у нас прав в сфере ЖКХ с тех пор как эту сферу продали с потрохами частникам

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