Согласно восточному календарю, 2018 год — Год Собаки. Но начинается он не с 1 января, а значительно позже. Когда в 2018 году отмечают китайский Новый год и как правильно его праздновать, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В Китае существует древнее поверье о страшном чудовище по имени Нянь. В переводе с китайского языка это означает "год". Китайцы верили, что это чудище появляется в первый день праздника и съедает весь скот, собранный урожай и даже людей. Чтобы защититься от чудовища, китайцы заранее украшают дома: обклеивают их снаружи красивыми узорами из красной бумаги, парными надписями и картинами. На картинах обязательно должны быть пожелания счастья, здоровья и долголетия.
А еще атрибутом праздника являются красные бумажные фонари.
Накануне праздника обязательна генеральная уборка в доме. Таким образом семьи очищают жизнь от горя и неудач и освобождают место для счастья.
Комментарии
зачем праздновать кетайскуий новый год? почему тогда не праздновать казахский/ кыргызский/болгарский или еще какой нибудь зулусский для примера?
Начнется 16 февраля а закончится через 2 недели -4 февраля, враля, враля, враля
4 февраля 2019 года))
Нет, нет, ничего подобного! Наступление года собаки мы уже отпраздновали 1 января!