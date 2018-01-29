И кто же имеет право на бесплатную юридическую помощь в Барнауле?

Вы будете удивлены, но список довольно широк. Так, согласно закону "О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае" (от 08.04.2013 №11-ЗС ст.6) право на получение бесплатной юридической помощи имеют:

1) Граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае;

2) Инвалиды I и II группы;

3) Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;

4) Дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (независимо от возраста), а также их законные представители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав;

5) Усыновители и лица, желающие взять на воспитание ребенка (если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка в семью либо по защите прав и интересов детей);

6) Многодетные граждане, если обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и интересов детей;

7) Лица, лишенные родительских прав (ограниченные в них), если обращаются по вопросам восстановления этих прав;

8) Дети-сироты и дети без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет и не получившие жилья, если они обращаются по вопросам, связанным с предоставлением квартиры;

9) Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в интернатах и домах престарелых;

10) Дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители, если обращаются по вопросам защиты их прав. Бесплатная юридическая помощь не оказывается по вопросам, связанным с данным уголовным делом;

11) Граждане, признанные недееспособными, и их представители, если обращаются по вопросам, связанным с защитой прав и интересов таких граждан;

12) Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. В том числе:

- законные супруги погибшего (умершего) в результате ЧС;

- дети, родители и иждивенцы погибшего (умершего);

- граждане, здоровью которых причинен вред в результате ЧС;

- граждане, лишившиеся жилья, имущества или документов;

13) Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ – кумандинцев, если обращаются по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов малочисленных народов;

14) Законные супруги, родители и дети сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей;

15) Несовершеннолетние родители;

16) Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено иными федеральными законами и законами Алтайского края.