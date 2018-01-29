Фото: Juristoff.com
Часть 1 статьи 48 Конституции Российской Федерации провозглашает, что каждому в нашей стране гарантировано право получать квалифицированную юридическую помощь. Причем в некоторых случаях юридическая помощь должна быть оказана бесплатно.
В рубрике "Вопрос-ответ" рассказываем, кто из жителей Алтайского края и Барнаула и как может получить бесплатную юридическую помощь.
Вы будете удивлены, но список довольно широк. Так, согласно закону "О бесплатной юридической помощи в Алтайском крае" (от 08.04.2013 №11-ЗС ст.6) право на получение бесплатной юридической помощи имеют:
1) Граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае;
2) Инвалиды I и II группы;
3) Ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
4) Дети-инвалиды, сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (независимо от возраста), а также их законные представители, если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой их прав;
5) Усыновители и лица, желающие взять на воспитание ребенка (если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка в семью либо по защите прав и интересов детей);
6) Многодетные граждане, если обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и интересов детей;
7) Лица, лишенные родительских прав (ограниченные в них), если обращаются по вопросам восстановления этих прав;
8) Дети-сироты и дети без попечения родителей, достигшие возраста 23 лет и не получившие жилья, если они обращаются по вопросам, связанным с предоставлением квартиры;
9) Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в интернатах и домах престарелых;
10) Дети, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители, если обращаются по вопросам защиты их прав. Бесплатная юридическая помощь не оказывается по вопросам, связанным с данным уголовным делом;
11) Граждане, признанные недееспособными, и их представители, если обращаются по вопросам, связанным с защитой прав и интересов таких граждан;
12) Пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации. В том числе:
- законные супруги погибшего (умершего) в результате ЧС;
- дети, родители и иждивенцы погибшего (умершего);
- граждане, здоровью которых причинен вред в результате ЧС;
- граждане, лишившиеся жилья, имущества или документов;
13) Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ – кумандинцев, если обращаются по вопросам, связанным с защитой прав и законных интересов малочисленных народов;
14) Законные супруги, родители и дети сотрудников органов внутренних дел РФ, погибших при исполнении служебных обязанностей;
15) Несовершеннолетние родители;
16) Граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи предоставлено иными федеральными законами и законами Алтайского края.
Вы можете получить бесплатную консультацию юриста как в устной, так и в письменной форме. Также вам помогут составить заявление, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера.
Адвокаты могут бесплатно представлять ваши интересы в судах и других государственных и муниципальных органах.
Где я могу получить бесплатно юридическую помощь?
Бесплатную юридическую помощь вы можете получить, обратившись:
- в правительство Алтайского края, органы региональной исполнительной власти и подведомственные им учреждения. Здесь вас проконсультируют либо в устной, либо в письменной форме;
- к Уполномоченному по правам человека в Алтайском крае;
- в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Здесь вы можете рассчитывать на все виды бесплатной юридической помощи;
- к адвокатам и нотариусам, которые бесплатно вас проконсультируют, помогут оформить документы и будут представлять ваши интересы в судах и других органах.
Ежегодно Адвокатская палата направляет в правительство региона список адвокатов, которые оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь. Полный список адвокатов с указанием их имен и контактов опубликован здесь.
Отметим, что гражданин, имеющий право на получение бесплатной юридической помощи, вправе обратиться к любому из этих адвокатов, независимо от места своего проживания, существа правового вопроса и прочих обстоятельств.
Согласно федеральному закону бесплатную юридическую помощь гражданин не может получить, если он:
- обратился по вопросу, не имеющему правового характера;
- просит составить заявление, жалобу, ходатайство или другой документ правового характера или представлять его интересы в суде, не имея на это правовых оснований;
- просит составить заявление в суд либо представлять его интересы в суде, при наличии установленных законами РФ препятствий к обращению в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.
Со всеми документами и правовыми актами вы можете ознакомиться на официальном сайте Алтайского края www.altairegion22.ru в разделе "Бесплатная юридическая помощь".
В Министерстве юстиции Алтайского края организована горячая линия по вопросам оказания бесплатной юридической помощи. Ее телефон: 8(3852) 54-84-50. Звонки принимаются в будние дни с 09.00 до 12.00.
Комментарии