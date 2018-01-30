Фото: "Алтайский спорт"
Исполком Международного олимпийского комитета допустил до Паралимпиады в Южной Корее в качестве нейтральных спортсменов 35 человек. Рассказываем, кто из алтайских спортсменов может отправиться на главные соревнования для паралимпийцев четырехлетия.
Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил 29 января, что он поддерживает приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако, признавая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении его антидопинговой деятельности, он позволит спортсменам, имеющим на это право, в соответствии со строгими условиями конкурировать в пяти видах спорта со статусом "Нейтральный паралимпийский спортсмен" на зимних Паралимпийских играх – 2018.
Во время пресс-конференции президент МПК Эндрю Парсонс отметил, что хотя членство Паралимпийского комитета России остаётся приостановленным, он добился значительного прогресса, и мы должны признать это.
"Под наблюдением ВАДА теперь мы ещё больше уверены в том, что антидопинговая система в России больше не скомпрометирована и не коррумпирована. Мы надеемся, что это решение будет в полной мере соблюдаться не только ПКР, но и паралимпийским движением в целом. Мы также надеемся, что это решение будет способствовать дальнейшей работе ПКР со своими институциональными партнёрами, в частности, в рамках российских властей, в полном соответствии с критериями восстановления, чтобы в следующий раз, когда состоится крупное спортивное мероприятие в рамках движения, ПКР смог выйти со своими спортсменами под российским флагом", — говорится в сообщении.
К соревнованиям по горнолыжному спорту в качестве кандидата в нашу паралимпийскую сборную готовится спортсмен Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Александр Ветров из Белокурихи. Он вылетел в Канаду для участия 2 февраля в этапе Кубка мира среди спортсменов с ПОДА.
Александр Ветров – участник Паралимпийских игр в Сочи, победитель и призёр международных соревнований. Он тренируется под началом своего отца – Евгения Ветрова.
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