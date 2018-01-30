Какое решение вынес МОК?

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил 29 января, что он поддерживает приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Однако, признавая прогресс, достигнутый ПКР в улучшении его антидопинговой деятельности, он позволит спортсменам, имеющим на это право, в соответствии со строгими условиями конкурировать в пяти видах спорта со статусом "Нейтральный паралимпийский спортсмен" на зимних Паралимпийских играх – 2018.

Во время пресс-конференции президент МПК Эндрю Парсонс отметил, что хотя членство Паралимпийского комитета России остаётся приостановленным, он добился значительного прогресса, и мы должны признать это.

"Под наблюдением ВАДА теперь мы ещё больше уверены в том, что антидопинговая система в России больше не скомпрометирована и не коррумпирована. Мы надеемся, что это решение будет в полной мере соблюдаться не только ПКР, но и паралимпийским движением в целом. Мы также надеемся, что это решение будет способствовать дальнейшей работе ПКР со своими институциональными партнёрами, в частности, в рамках российских властей, в полном соответствии с критериями восстановления, чтобы в следующий раз, когда состоится крупное спортивное мероприятие в рамках движения, ПКР смог выйти со своими спортсменами под российским флагом", — говорится в сообщении.