С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Рассказываем, кто может претендовать на ежемесячную выплату, как ее оформить и какие нужны документы для оформления.
На 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. Это самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время ПФР выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников.
Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете Пенсионного фонда России в размере 450,6 млрд рублей.
На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Отметим, законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами. Полностью или частично.
С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:
- обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
Ежемесячные денежные выплаты могут получить:
- ветераны;
- инвалиды, включая детей-инвалидов;
- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;
- удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);
- члены семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);
- удостоенные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).
Полный список можно посмотреть по ссылке.
В территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации. Даже если у вас временная регистрация. Если подтвержденного регистрацией места жительства нет, то необходимо подать заявление в ПФР по месту фактического проживания. В этом случае фактическое проживание подтверждается заявлением, а не паспортом или временной регистрацией.
Если гражданин получает пенсию, тогда надо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда он обращался за назначением пенсии.
"Гражданину, который проживает в стационарном учреждении социального обслуживания, необходимо обратиться в Пенсионный фонд России по месту нахождения этого учреждения", — сказано на сайте ПФР.
Если ЕДВ назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту жительства несовершеннолетнего или недееспособного либо по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). Если родители ребенка живут раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с кем проживает ребенок.
Подростки, достигшие 14 лет, могут обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно.
А еще подать заявление о назначении ЕДВ можно в электронном виде через "Личный кабинет гражданина".
Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании заявления гражданина или его представителя. И с пакетом документов, которые подтверждают право на получение выплаты.
Есть несколько десятков категорий получателей ЕДВ, так что узнать о перечне документов, которые необходимо представить именно вам, стоит в Пенсионном фонде России по месту жительства.
Однако в заявлении должна содержаться следующая информация:
- фамилия, имя, отчество гражданина, обращающегося за ЕДВ, а также фамилия, которая была у него при рождении;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- сведения о гражданстве;
- почтовый адрес места жительства или фактического проживания;
- место нахождения пенсионного дела;
- сведения о представителе гражданина в случае обращения через представителя;
- сведения о выборе основания установления ЕДВ;
- обязательство гражданина безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты, а также влекущих прекращение выплаты;
- дата заполнения заявления;
- перечень документов, приложенных к заявлению.
Заявление должно быть подписано гражданином или его представителем. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:
- паспорт;
- документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными органами, справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.).
Комментарии
и сколько это в рублях??
Ага. Это только на бумаге.
Лекарств льготных не дают, типа их нет, а про путевки в санатории - вообще забудьте. Так что все это очередное блаблабольство... Вот и работай всю жизнь на страну, чтобы потом слушать сказки.