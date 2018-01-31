Среда, 31 Январь, 10:45

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,29
€ 69,54
580450
-18°
Обь
315см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отзыв лицензии у "АлтайБизнес-Банка"Выборы президента - 2018Мусорная реформа
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Вопрос дня



Ежемесячная денежная выплата: размер, кому положена и как оформить

, ИА "Амител"
Рассказываем, кто может претендовать на ежемесячную выплату, как ее оформить и какие нужны документы для оформления


С 1 февраля вырастут размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Рассказываем, кто может претендовать на ежемесячную выплату, как ее оформить и какие нужны документы для оформления.

1
На сколько вырастет размер ЕДВ?

На 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. Это самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время ПФР выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете Пенсионного фонда России в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Отметим, законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами. Полностью или частично.

2
Какой будет стоимость набора услуг?

С 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19 коп. в месяц, в том числе:

- обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.

3
Кто имеет право на получение ЕДВ?

Ежемесячные денежные выплаты могут получить:

- ветераны;

- инвалиды, включая детей-инвалидов;

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;

- лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний;

- удостоенные звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный кавалер ордена Славы);

- члены семей умерших (погибших) Героев или полных кавалеров ордена Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения);

- удостоенные звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

Полный список можно посмотреть по ссылке.

4
Куда обратиться для оформления ЕДВ?

В территориальный орган Пенсионного фонда России по месту регистрации. Даже если у вас временная регистрация. Если подтвержденного регистрацией места жительства нет, то необходимо подать заявление в ПФР по месту фактического проживания. В этом случае фактическое проживание подтверждается заявлением, а не паспортом или временной регистрацией.

Если гражданин получает пенсию, тогда надо подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда России, куда он обращался за назначением пенсии.

"Гражданину, который проживает в стационарном учреждении социального обслуживания, необходимо обратиться в Пенсионный фонд России по месту нахождения этого учреждения", — сказано на сайте ПФР.

5
А если выплата назначается несовершеннолетнему?

Если ЕДВ назначается несовершеннолетнему или недееспособному, заявление подается по месту жительства несовершеннолетнего или недееспособного либо по месту жительства его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя). Если родители ребенка живут раздельно, то заявление подается по месту жительства того из родителей, с кем проживает ребенок.

Подростки, достигшие 14 лет, могут обратиться за установлением ежемесячной денежной выплаты самостоятельно.

А еще подать заявление о назначении ЕДВ можно в электронном виде через "Личный кабинет гражданина".

6
Какие документы нужны для оформления ЕДВ?

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основании заявления гражданина или его представителя. И с пакетом документов, которые подтверждают право на получение выплаты.

Есть несколько десятков категорий получателей ЕДВ, так что узнать о перечне документов, которые необходимо представить именно вам, стоит в Пенсионном фонде России по месту жительства.

Однако в заявлении должна содержаться следующая информация:

- фамилия, имя, отчество гражданина, обращающегося за ЕДВ, а также фамилия, которая была у него при рождении;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- сведения о гражданстве;

- почтовый адрес места жительства или фактического проживания;

- место нахождения пенсионного дела;

- сведения о представителе гражданина в случае обращения через представителя;

- сведения о выборе основания установления ЕДВ;

- обязательство гражданина безотлагательно извещать территориальный орган ПФР об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ежемесячной денежной выплаты, а также влекущих прекращение выплаты;

- дата заполнения заявления;

- перечень документов, приложенных к заявлению.

Заявление должно быть подписано гражданином или его представителем. Вместе с заявлением об установлении ЕДВ необходимо представить следующие документы:

- паспорт;

- документы, подтверждающие право на получение ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными органами, справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности и т. д.).

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

31.01.2018 09:28
- гость -

и сколько это в рублях??

0  0
31.01.2018 10:14
- гость -

Ага. Это только на бумаге.
Лекарств льготных не дают, типа их нет, а про путевки в санатории - вообще забудьте. Так что все это очередное блаблабольство... Вот и работай всю жизнь на страну, чтобы потом слушать сказки.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:32
Журналисты Сванидзе и Шевченко подрались в эфире из-за спора о Сталине 3
10:28
Виновника смертельной аварии на BMW X5 в Барнауле могут вернуть за решетку 3
10:14
Девочка и мужчина пострадали при массовом ДТП в Барнауле 1
10:03
Две алтайские пенсионерки-родственницы погибли при пожаре в частном доме 0
09:50
СК: жительница Барнаула зарезала бывшего сожителя и сама вызвала "скорую" 3
09:37
Реконструкцию системы оповещения населения провели в Чарышском районе 2
09:31
Губернатор Карлин написал о проблеме ТБО для бизнеса в Алтайском крае 5
09:25
Бывший участковый полиции в Барнауле идет под суд за закладки наркотиков 7
09:12
Женщину без признаков жизни обнаружили на трамвайных путях в Барнауле 0
09:06
Чем Coca-Cola отличается от Pepsi 16
09:00
Онлайн-конференция: задай вопрос директору Горэлектросети
Прием вопросов продлится с 9-00 до 12-00
09:00
Специалистов приглашают на выставку Aquatherm Novosibirsk 2018 1
08:50
Где купить электросчетчик со скидкой 0
08:37
Новый Kia Rio возможно приобрести по цене 2017 года в "Барнаул-Моторс" 0
08:30
Граффити и винтаж: 5 основных трендов в интерьере-2018 0
08:25
Подарочный сертификат: как его обменять на деньги или вернуть по нему товар 1
08:13
Самые дорогие ювелирные украшения мира: анимация от Amic.ru 2
08:04
Отмоет ли Coca-Cola чайник: пять малоизвестных фактов о популярном напитке 7
08:00
Похимичим: научное шоу профессора Николя пройдет в "Как-так?" 4 февраля 0
07:50
Уникальный завод работает на Алтае 0
07:34
Электронная запись в первый класс: пошаговая инструкция 0
07:22
Даешь "Вояж": в Барнауле впервые выступит группа "Ленинград" 13
07:15
Ежемесячная денежная выплата: размер, кому положена и как оформить 2
07:03
Усадьбу с искусственным озером продают под Барнаулом за 20 млн рублей 7
06:48
Ежедневник: чем запомнилось 31 января 0
06:32
Мурчащее вдохновение: великие писатели и их коты 0
06:23
Пророк или мистификатор: кем на самом деле была ясновидящая Ванга 2
06:14
Морозную и солнечную погоду обещают в Алтайском крае 31 января 0
06:01
От смешного до страшного: что рассказывают читатели Amic.ru о такси 1
05:15
Прожиточный минимум продолжают снижать, подготавливая к уравниванию с МРОТ 9
04:25
Наказывать коррупционеров предлагают исключительно принудительными работами 27
03:56
Минтранс может запретить высаживать безбилетников в мороз 0
02:33
Медведев наградил сенаторов за активную разработку законопроектов 1
01:08
Охотник получил 22 года за съемку на видео, как собаки разрывают животных 7
00:43
Ученые назвали самые опасные продукты питания 1
23:51
Скворцова рассказала об "очень существенном снижении" смертности в России 9
23:42
Паспорт и водительские права может заменить пластиковая карта 1
23:29
Медведев установил новый коэффициент индексации пособий ряду льготников 0
22:38
Петербурженка угнала машину, чтобы не ехать домой на метро 0
22:12
Пьяный мужчина пытался покормить верблюда, но был затоптан насмерть 0
22:04
Мужчина получил год за казнь кота через стирку в стиральной машине 4
21:31
Конькобежка Ольга Граф отказалась от участия в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане 6
21:26
Коммунисты предложили исключить термин "образовательные услуги" 3
21:05
Пьяным россиянам смогут отказать в продаже алкоголя 2
20:29
Скворцова: в России впервые за 20 лет снизился дефицит врачей 3
20:11
Песков назвал беспрецедентной публикацию "кремлевского доклада" 5
20:03
Старейший мужчина на Земле скончался в Испании 0
19:48
Путин видит проблемы в анонимности интернета 4
19:24
Путин: за фигурантов "кремлевского доклада" в ответе все 146 млн россиян 15
19:08
Коротко о главном: рекорды января, прогноз на февраль и паллиативная помощь
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 30 января

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.