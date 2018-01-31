На сколько вырастет размер ЕДВ?

На 2,5% будет проиндексирована ежемесячная денежная выплата. Это самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время ПФР выплачивает ее более 15,4 млн федеральных льготников.

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в бюджете Пенсионного фонда России в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг. Льготники могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Отметим, законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами. Полностью или частично.