С 1 февраля 2018 года россиян ждут некоторые изменения. Например, вырастет самая массовая соцвыплата в России — ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). А еще банки будут объединяться для выдачи крупного кредита. Подробнее об изменениях читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Стоимость набора социальных услуг составит 1 075 рублей 19 копеек в месяц. В эту стоимость войдут обеспечение необходимыми медикаментами (828 рублей 14 копеек), предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (128 рублей 11 копеек) и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (118 рублей 94 копейки), пишет "Российская газета".
Каждый год в феврале пересматривается размер детских пособий. Эти выплаты индексируют в соответствии с показателем инфляции за прошлый год. В 2018 году коэффициент составит 1,025.
Размер разового пособия при усыновлении ребенка вместо 16 тыс. 350 рублей составит 16 тыс. 759 рублей. Выплаты по беременности женам военных-срочников вырастут с 25 тыс. 892 рублей до 26 тыс. 539 рублей. Те, кто усыновляет ребенка-инвалида, смогут получить 128 тыс. вместо 124 тыс. 929 рублей, которые полагались в прошлом году, сообщают "Известия".
Кроме того, с 1 февраля 2018 года в российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, начнется аккредитация такси для работы во время чемпионата мира.
Чтобы получить право работать во время проведения ЧМ-2018, автомобили должны быть не старше четырех лет, иметь желтые знаки государственной регистрации и опознавательный фонарь. Кроме того, в этих машинах должна быть установлена система, которая будет в онлайн-режиме передавать информацию об их местонахождении, а пассажир всегда должен иметь возможность ознакомиться с информацией о тарифах и водителе прямо в салоне автомобиля.
Также среди требований – возможность безналичной оплаты, наличие в машине детского кресла и отсутствие неоплаченных штрафов.
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