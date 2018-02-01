Аккредитация такси

Кроме того, с 1 февраля 2018 года в российских городах, где пройдут матчи ЧМ-2018, начнется аккредитация такси для работы во время чемпионата мира.

Чтобы получить право работать во время проведения ЧМ-2018, автомобили должны быть не старше четырех лет, иметь желтые знаки государственной регистрации и опознавательный фонарь. Кроме того, в этих машинах должна быть установлена система, которая будет в онлайн-режиме передавать информацию об их местонахождении, а пассажир всегда должен иметь возможность ознакомиться с информацией о тарифах и водителе прямо в салоне автомобиля.

Также среди требований – возможность безналичной оплаты, наличие в машине детского кресла и отсутствие неоплаченных штрафов.