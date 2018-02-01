Министерство строительства разработало законопроект, который позволит квартиросъемщикам возвращать 13% от потраченной на аренду суммы. Что необходимо сделать, чтобы получить вычет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Вернуть налоги смогут квартиросъемщики, у которых заключены долгосрочные договоры – на 11 месяцев и более. Важно, что контракт необходимо зарегистрировать в Росреестре.
Также для получения вычета придется подать декларацию в налоговую инспекцию. Возврат налога с аренды вам перечислят на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Здесь надо получить в налоговой службе документ, который позволяет не вычитать НДФЛ из зарплаты.
Авторы уверены, что подобная инициатива поможет выйти из тени доходам от нелегальной аренды квартир, с которых обычно арендодатели не платят налоги.
Также эксперты считают, что законопроект станет мотивацией для нанимателей сообщать о найме жилья. Тем самым у налоговиков появятся основания для доначисления налогов собственнику, который скрыл свои доходы от сдачи жилья в аренду.
Сейчас вернуть уплаченный НДФЛ могут только те, кто купил квартиру. Государство возвращает налоги с суммы в два миллиона рублей. Получить можно не более 260 тысяч рублей.
Если законопроект примут, то вычеты на покупку и аренду квартир будут тесно связаны. Вернуть налоги с аренды смогут только те, кто не пользовался вычетом при покупке жилья. А если имущественный вычет на покупку жилья использован не полностью, остаток можно будет получить в виде вычета по найму жилья, и наоборот, сообщает "Российская газета".
Комментарии
Потом напишите сколько арендаторов согласятся добровольно идти в Росреестр, и платить налоги со сдачи квартир.
и арендодатели увеличат аренду ровно на то сколько на налогах потеряют, изначально мертвый законопроект
ну не хотят у нас люди платить непомерные налоги и неизвестно куда идущие
Я не понял. Возьмут с арендодателя и вернут нанимателю. +13-13=0. Только пошлины в росреестре можно в доход записать. Плюс пользоваться какое-то время деньгами... но это как-то...