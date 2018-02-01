Кто сможет вернуть налоговый вычет?

Вернуть налоги смогут квартиросъемщики, у которых заключены долгосрочные договоры – на 11 месяцев и более. Важно, что контракт необходимо зарегистрировать в Росреестре.

Также для получения вычета придется подать декларацию в налоговую инспекцию. Возврат налога с аренды вам перечислят на счет в банке. Также налог можно будет вернуть на работе. Здесь надо получить в налоговой службе документ, который позволяет не вычитать НДФЛ из зарплаты.