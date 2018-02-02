Какой должен быть перерыв между первыми двумя прививками?

Есть две схемы, как можно проводить вакцинацию. В одном случае интервал должен составить приблизительно полгода. Например, если первая прививка была в сентябре, то вторую надо ставить в марте. И потом еще одну через год.

Во втором случае интервалы могут быть существенно сокращены. Есть варианты, когда вакцина вводится в более короткие сроки - через два или один месяц. Все зависит от выбранной схемы.

"Если так случилось, что человек не успел поставить весной или осенью, то он может поставить прививку и летом. Но тогда надо понимать, что в случае присасывания инфицированного клеща вакцина не сработает", — поясняет Шевченко.