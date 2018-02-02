Период активности клещей начинается в Алтайском крае с приходом теплой погоды. Обычно опасный сезон начинается в конце марта. Стоит ли ставить прививку от клещевого энцефалита, когда это лучше сделать и сколько стоит вакцинация, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно санитарным правилам, вакцинация против клещевого энцефалита может проводиться в течение всего года. Нет жестких временных рамок, как, например, с вакцинацией против гриппа.
"Можно прививаться в любое время года. Но иммунизация против клещевого энцефалита, согласно инструкции, проводится в несколько этапов. Вакцинация состоит как минимум из трех введений вакцины. Например, осенью, весной и через год. Затем надо провести ревакцинацию. Ее проводят каждые три года", — рассказал порталу Amic.ru главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края Валерий Шевченко.
Есть две схемы, как можно проводить вакцинацию. В одном случае интервал должен составить приблизительно полгода. Например, если первая прививка была в сентябре, то вторую надо ставить в марте. И потом еще одну через год.
Во втором случае интервалы могут быть существенно сокращены. Есть варианты, когда вакцина вводится в более короткие сроки - через два или один месяц. Все зависит от выбранной схемы.
"Если так случилось, что человек не успел поставить весной или осенью, то он может поставить прививку и летом. Но тогда надо понимать, что в случае присасывания инфицированного клеща вакцина не сработает", — поясняет Шевченко.
"Если иммунизация проводится в государственном медучреждении, то поставят ту вакцину, которая закуплена в поликлинике. Если вы ставите за собственные средства, то вакцина может быть как отечественной, так и импортной. Они все одинаково эффективны в защите от клещевого энцефалита, они все взаимозаменяемые. Поэтому говорить о том, что какая-то лучше, а какая-то хуже, не приходится. На основании научных исследований и практики мы видим, что они все работают одинаково надежно и эффективно", — говорит главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Алтайского края.
Перед вакцинацией должна быть консультация. Это обязательное условие. Врач должен выявить возможные противопоказания. Если их нет, то тогда прививку можно поставить.
Дети прививаются в больницах, детских садах и школах бесплатно за счет краевого бюджета. Взрослые прививаются за свой счет в частных учреждениях.
Ежегодно в Алтайском крае от клещевого энцефалита прививается около 80 тысяч человек.
Это медицинские услуги по трем рискам:
- амбулаторная помощь;
- стационар экстренный;
- реабилитационно-восстановительное лечение.
Амбулаторная помощь предполагает асептическое удаление присосавшегося клеща и проведение лабораторной диагностики. Также будет проведена медикаментозная профилактика клещевого энцефалита по назначению врача. Кроме того, положена оплата лекарственных препаратов для профилактики клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза (болезни Лайма), приобретаемых в аптеке по рецепту врача. Исключение — льготные рецепты.
Важно, что по страховке вы получите помощь в случае, если клещ заражен энцефалитом и болезнью Лайма. Прививка защищает только от клещевого энцефалита.
Комментарии
Я только что позвонила в поликлинику нашу по Аванесова, по телефону 657121 и там ответили, что прививки против клеща они не ставят и не будут ставить. Нет вакцины. Все вопросы к министерству здравоохранения, ответили по телефону. Только платно можно поставить. Адрес назвали. Интересно почему так? Всегда ставили прививки в поликлиниках по месту жительства бесплатно