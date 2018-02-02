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Мороз и солнце обещают синоптики жителям Алтайского края в предстоящие выходные, 3 и 4 февраля. Как сообщила корреспонденту портала Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, наш регион продолжает находиться под влиянием азиатского антициклона, а значит, погода существенно в ближайшие дни не изменится.

По ночам температура воздуха будет опускаться до -17...-22 градусов, местами столбики термометров покажут до -29 градусов.

Днем воздух прогреется до -7...-12 градусов. В предгорных районах будет еще теплее. За счет увеличения светового дня здесь воздух может прогреться до 0... -5 градусов.

А вот на следующей неделе синоптики прогнозируют небольшое похолодание.