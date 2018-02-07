Жители Алтайского края активно пользуются государственными услугами на портале gosuslugi.ru. Об этом журналистам сообщили на пресс-конференции с участием представителей трех подразделений регионального ГУ МВД. Какие услуги оказались самыми востребованными в ГИБДД, миграционной службе и информационном центре, читайте в материале Amic.ru.
Среди жителей региона самыми популярными услугами оказались:
- проведение экзаменов на право управления автомобилем
- выдача водительских удостоверений
- регистрация транспортных средств
Что касается услуг по вопросам миграции, то здесь самыми популярными стали:
- выдача паспорта гражданина Российской Федерации;
- оформление заграничного паспорта гражданина Российской Федерации;
- регистрационный учёт граждан Российской Федерации;
оформление приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства.
Здесь наибольшим спросом пользовались такие услуги, как:
- выдача справок о наличии или отсутствии судимости
- выдача справки о наличии факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
- государственная услуга по проставлению апостиля на официальных документах, которые подлежат вывозу за пределы России;
- выдача архивных справок и справок о реабилитации жертв политических репрессий;
- выдача справки о наличии (отсутствии) у человека административного наказания за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Больше всего пользуется спросом предоставление справки о наличии (отсутствии) судимости при заключении трудового договора. Эксперты отмечают, что количество обращений растет с каждым годом. Так, в 2016 году справку запросили 43 тысячи человек, в 2017 году — более 65 тысяч человек. В электронном виде услугой воспользовались: в 2016 году — 16025, в 2017 году — 25091 человек.
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