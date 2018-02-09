Фото: Amic.ru
Погода в выходные 10 и 11 февраля в Алтайском крае будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. Как сообщила ИА "Амител" начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых, дневные температуры в этот период составят от 7 до 12 градусов ниже нуля. В предгорьях воздух прогреется до -2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -15... -24 градусов.
Практически все районы края продолжают находиться под влиянием азиатского антициклона, а это значит, что погода будет спокойной и без осадков.
В понедельник немного похолодает: днем температура воздуха составит 12-17 градусов мороза, а ночью — от -17 до -24 градусов.
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