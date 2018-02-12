Тепло, еще теплее, а потом холодно: погодный календарь на масленичной неделе в Алтайском крае будет насыщенным.

Как сообщила ИА "Амител" начальник отдела по гидрометеообеспечению Людмила Сырых, в начале недели большая часть территории Алтайского края будет находиться под влиянием антициклона, благодаря которому в регионе установится спокойная, малооблачная и без осадков погода. Но из-за этого по утрам в регионе будут часто возникать туманы и изморозь. Температура воздуха ночью в этот период опустится от -17 до -25 градусов. Днем столбики термометров покажут -8... -13 градусов.

Днем 14 и 15 февраля в Алтайский край заглянет южный циклон с Каспийского моря, который принесет с собой волну тепла с неустойчивой погодой. В среду и четверг температура воздуха в Алтайском крае составит от -3 до -8 градусов, в предгорьях же потеплеет до +4 градусов. В этот период синоптики обещают снегопады и мокрый снег. Опасность этого явления заключается в том, что мокрый снег налипнет на провода и ветки деревьев, когда придет похолодание.

А похолодание ожидается уже днем 15 февраля. В край вновь вернется Сибирский антициклон с понижением температуры. И с 16 по 18 февраля в регионе ожидается сильная гололедица. Температура воздуха ночью с 16 по 18 февраля понизится от -20 до -25, в некоторых районах края до -32 градусов. Днем столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов мороза.