Какие услуги по ОМС можно получить в частной клинике

Фото: sreda24.ru
Немногие знают, что в частные медицинские организации в Алтайском крае можно попасть совершенно бесплатно, имея полис обязательного медицинского страхования. Не во все и не ко всем специалистам. Портал Amic.ru разобрался, как работает эта система. За информацию благодарим Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и региональное министерство здравоохранения.
Во-первых, это можно узнать в самой клинике или на ее сайте.
Во-вторых, вы можете посмотреть перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы ОМС. Реестр на 2018 год размещен на сайте ТФОМС Алтайского края по ссылке. Там указаны названия всех государственных и частных медицинских организаций, а также отмечено, какие именно услуги они оказывают по ОМС (а частные клиники оказывают далеко не все услуги).
В 2018 году в Алтайском крае в перечень включена 41 медицинская организация негосударственной формы собственности. Еще 147 – государственные.
Виды и условия оказания бесплатной медицинской помощи определены Правительством России в Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. На ее основе регионы готовят свои программы.
Территориальная программа госгарантий бесплатного оказания медпомощи Алтайского края на 2018 год утверждена постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2017 № 480. Посмотреть ее можно на сайте ТФОМС Алтайского края.
В целом в рамках федеральной Программы ОМС как в государственных, так и в частных медицинских организациях оказываются:
Первичная медико-санитарная помощь. Это профилактика, диагностика, лечение заболеваний, медицинская реабилитация, наблюдение за течением беременности. И занимаются ею терапевты, педиатры, врачи общей практики, фельдшеры, акушеры, медработники со средним медобразованием.
Скорая помощь. Оказывается в экстренной или неотложной форме.
Специализированная медицинская помощь включает профилактику, диагностику и лечение (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период). В том числе и высокотехнологичная помощь.
Приведем несколько примеров, всего таких организаций в регионе, напомним, 41.
Например, первичную медико-санитарную помощь по ОМС оказывают: "Добрый доктор" (акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия и другое), "Медицинский центр "Интервал" (ультразвуковая и функциональная диагностика), "Восток-мед" (акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика), "Пигмалион" (ультразвуковая и функциональная диагностика), "Галатея" (клиническая лабораторная диагностика), "Помощь" (стоматология, ультразвуковая диагностика), "Зрение" (офтальмология), "Здоровье" (неврология, ультразвуковая и функциональная диагностика), "Биотерм" (клиническая лабораторная диагностика, ультразвуковая диагностика, эндоскопия), "Инвитро-Сибирь" (клиническая лабораторная диагностика) и другие организации.
ООО "Сибирский институт репродукции и генетики человека" оказывает по ОМС медуслуги по акушерству и гинекологии, в том числе вспомогательные репродуктивные технологии (ЭКО).
Специализированную помощь оказывают: "Добрый доктор", ЗАО "Санаторий "Сосновый бор" (медицинская реабилитация), (акушерство и гинекология (в том числе вспомогательные репродуктивные технологии), онкология), "Барнаульский центр репродуктивной медицины" (акушерство и гинекология).
Высокотехнологичную помощь по ОМС можно получить в ООО "Клиника профессора Пасман", "Дорожной клинической больнице на станции Новосибирск-главный ОАО "Российские железные дороги" (акушерство и гинекология (за исключением ВРТ), нейрохирургия, онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология, хирургия (абдоминальная).
Далеко не все указанные центры работают по ОМС с детьми.
Главный документ — полис обязательного медицинского страхования (полис ОМС). Дальше рассказываем только о тех учреждениях, которые участвуют в программе ОМС.
Итак, получить первичную помощь (например, попасть к терапевту) по ОМС можно двумя способами: либо обратиться в поликлинику по месту жительства (там вы прикреплены автоматически), либо по заявлению прикрепиться к любой другой поликлинике. Менять поликлинику можно не чаще раза в год, кроме случаев переезда на другое место жительства.
Что касается остальных врачей, то к ним по ОМС можно попасть по направлению участкового терапевта или участкового педиатра. Иными словами, нельзя прийти в государственную поликлинику или частную за бесплатной услугой просто так. Кстати, терапевт обязан, давая вам направление к узкому специалисту или на исследование, рассказать, где именно можно получить эту услугу.
Экстренную помощь можно получить безотлагательно в любом учреждении, которое занимается оказанием медицинской помощи по ОМС. Вот тут уже не обязательно иметь при себе полис, паспорт или прописку на данной территории.
Пациент имеет право обратиться:
- к руководству медицинской организации;
- в контакт-центр по телефону "горячей линии" Территориального фонда ОМС Алтайского края (8-800-775-85-65, звонок бесплатный);
- в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС (наименование и номер телефона указаны в полисе).
Комментарии
Видать в муниципальных поликлиниках совсем вас плохо, раз про частные клиники заговорили
Без направления из муниципальной никто вас в частной не примет
13.02.2018 09:28
- гость -
вранье. ребенку в стоматологии агму зубы лечили и вырывали по полису
Удаляли доброкачественное новообразование по полису в "Добром докторе" - только с направлением из поликлиники по прописке.А повторный прием, перевязка и проч. ПЛАТНО!