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Чем известен актер Дмитрий Соловьев и почему он умер

, ИА "Амител"
На 44-м году жизни скончался Дмитрий Соловьев, сын известного режиссера Сергея Соловьева


На 44-м году жизни скончался актер Дмитрий Соловьев. Он ушел из жизни 12 февраля. 

1
Биография

Дмитрий Соловьев родился 6 октября 1974 года. Окончил ВГИК, где учился в мастерской своего отца и Валерия Рубинчика.

Сниматься в кино Дмитрий начал в 1991 году. Первой картиной, где сыграл актер, стала лента его отца "Дом под звездным небом". А после роли в фильме "Нежный возраст", который также снял Сергей Соловьев, к Дмитрию пришла известность. Кстати, Дмитрий выступил не только как актер в этой ленте, но и как соавтор сценария.

Также он снимался в картине Сергея Соловьева "Анна Каренина", последней его работой в кино стала лента "Ке-ды", где он также выступил в качестве продюсера проекта. Ему помогал в постановке отец. Фильм открыл Международный московский кинофестиваль. Отклики о картине были неоднозначные.

2
Кто его родители?

Отец Дмитрия — известный режиссер Сергей Соловьев, мать — актриса Марианна Кушнерова. Сергей Александрович – именитый режиссер и сценарист. Он же создатель известной трилогии "Асса" (1987) / "Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви" (1989) / "Дом под звёздным небом" (1991).

Фильм стал культовым для советского рок-движения. Это в том числе и благодаря тому, что были использованы композиции групп "Аквариум", "Кино", "Браво" и участию в фильме Виктора Цоя.

Сергей Соловьев окончил режиссёрский факультет ВГИКа, уже в 1969 году начал работать на "Мосфильме". Как режиссер дебютировал в том же 1969-м двумя новеллами по рассказам Чехова в киноальманахе "Семейное счастье".

Член жюри Венецианского кинофестиваля в 1981 и 1987 годах.

3
Почему умер Дмитрий Соловьев?

Причина смерти пока непонятна. Однако актриса Ольга Сидорова, которая снималась с Дмитрием Соловьевым в фильме "Нежный возраст", рассказала СМИ, что актер скончался от заболевания поджелудочной железы. Ольга добавила, что панкреатит мог стать осложнением после гриппа, которым переболел Дмитрий.

Как сообщают сразу несколько источников, Соловьев ушел из жизни в реанимации одной из московских больниц, куда поступил еще 7 января.

"На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Соловьёва Дмитрия Сергеевича", – сказано в сообщении Союза кинематографистов.

4
Когда и где похоронят актера?
Дмитрия Соловьева похоронят в среду, 14 февраля, на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с Соловьевым-младшим состоится 14 февраля в 10:30 в столичном храме Иоанна Богослова на Бронной.

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Комментарии

13.02.2018 14:15
- гость -

Как надоела эта нескончаемая панихида. Может это дело близких и родных знать от чего и как умер. Зачем это бесконечно тиражировать? У нас здесь не кладбище, а кто имеет отношение выразят соболезнование.

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13.02.2018 15:16
- гость -

Известен только тем, что сын. Причём фильмы отца ооооочень на любителя, но объявлен культовым. Понятно что любая смерть - горе, но второй день во всех СМИ оплакивать никому не известного человека...

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13.02.2018 17:15
серг

очень жаль -в таком возрасте.Земля пухом.
Помню в фильме " Нежный возраст"

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